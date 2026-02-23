- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 262
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на 23 февраля – 1 марта 2026 года: Девам — результат недели, Водолеям – новый подход
Неделя 23 февраля — 1 марта 2026 года по рунам станет периодом итогов и решений, которые повлияют на начало весны.
Последняя неделя февраля часто связана с завершением дел и подготовкой к новому этапу. Рунические символы этого периода говорят о внимательности к ресурсам, дисциплине и гибкости в планах. Это хорошее время для финансовых решений, рабочих шагов и пересмотра договоренностей. Выиграют те, кто действует последовательно.
Общая энергия недели — руна Дагаз
Руна Дагаз символизирует переход и изменение состояния. На этой неделе могут появиться новые возможности или другой взгляд на привычные вещи. Это период постепенного обновления.
Рунический прогноз для всех знаков зодиака
Овен — руна Тейваз
Решительные деяния посодействуют продвинуть принципиальный вопрос.
Телец — руна Феху
Финансовые решения или покупки следует делать с холодным расчетом.
Близнецы — руна Ансуз
Информация и переговоры играют ключевую роль.
Рак — руна Беркана
Следует беречь силы и не перегружать себя.
Лев — руна Соулу
Инициатива позволит проявить себя.
Дева — руна Йера
Результат предыдущих усилий станет заметным.
Весы — руна Гебо
Сотрудничество или поддержка принесут пользу.
Скорпион — руна Альгиз
Лучше действовать осторожно и сохранять личные пределы.
Стрелец — руна Райдо
Возможно изменение планов или новое направление.
Козорог — руна Отал
Практический подход укрепит стабильность.
Водолей — руна Кеназ
Новый подход или идея помогут найти решение.
Рыбы — руна Лагуз
Интуитивный подход поможет лучше понять ситуацию.
Неделя 23 февраля — 1 марта 2026 подходит для завершения старого и подготовки к новому этапу. Последовательность и внимательность принесут наибольшую пользу.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.