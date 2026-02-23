Рунический гороскоп на 23 февраля – 1 марта 2026 года: Девам — результат недели, Водолеям – новый подход

Руны / © ТСН

Последняя неделя февраля часто связана с завершением дел и подготовкой к новому этапу. Рунические символы этого периода говорят о внимательности к ресурсам, дисциплине и гибкости в планах. Это хорошее время для финансовых решений, рабочих шагов и пересмотра договоренностей. Выиграют те, кто действует последовательно.

Общая энергия недели — руна Дагаз

Руна Дагаз символизирует переход и изменение состояния. На этой неделе могут появиться новые возможности или другой взгляд на привычные вещи. Это период постепенного обновления.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака

Овен — руна Тейваз

Решительные деяния посодействуют продвинуть принципиальный вопрос.

Телец — руна Феху

Финансовые решения или покупки следует делать с холодным расчетом.

Близнецы — руна Ансуз

Информация и переговоры играют ключевую роль.

Рак — руна Беркана

Следует беречь силы и не перегружать себя.

Лев — руна Соулу

Инициатива позволит проявить себя.

Дева — руна Йера

Результат предыдущих усилий станет заметным.

Весы — руна Гебо

Сотрудничество или поддержка принесут пользу.

Скорпион — руна Альгиз

Лучше действовать осторожно и сохранять личные пределы.

Стрелец — руна Райдо

Возможно изменение планов или новое направление.

Козорог — руна Отал

Практический подход укрепит стабильность.

Водолей — руна Кеназ

Новый подход или идея помогут найти решение.

Рыбы — руна Лагуз

Интуитивный подход поможет лучше понять ситуацию.

Неделя 23 февраля — 1 марта 2026 подходит для завершения старого и подготовки к новому этапу. Последовательность и внимательность принесут наибольшую пользу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.