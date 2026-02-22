Рунический гороскоп на 23 февраля 2026: Девам — финансовый шаг, Стрельцам — новое направление

Руны / © ТСН

Реклама

Начало новой рабочей недели часто задает темп на несколько дней вперед. Руночные символы этого дня говорят о дисциплине, внимательности к деталям и умении не откладывать важное. Это хороший момент для планирования, финансовых решений и уточнения договоренностей. Выиграют те, кто действует последовательно.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 23 февраля 2026

Овен — руна Тейваз

Решительность поможет продвинуть сложное дело.

Телец — руна Феху

Практическое финансовое решение будет удачным.

Реклама

Близнецы — руна Ансуз

Важный разговор или сообщение повлияют на планы.

Рак — руна Беркана

Лучше распределить силы и не брать на себя излишнего.

Лев — руна Соулу

Инициатива принесет заметный результат.

Дева — руна Йера

Финансовый или рабочий результат станет ощутимым.

Реклама

Весы — руна Гебо

Договоренность или поддержка будут уместны.

Скорпион — руна Альгиз

Следует действовать осторожно и не раскрывать все планы.

Стрелец — руна Райдо

Новое направление или изменение планов может открыть возможность.

Козорог — руна Отал

Практичность и опыт посодействуют укрепить позиции.

Реклама

Водолей — руна Дагаз

Новый взгляд позволит найти другое решение.

Рыбы — руна Лагуз

Лучше действовать спокойно и доверять ощущению момента.

Руны в этот день советуют сосредоточиться на конкретных шагах и не откладывать решение. Именно последовательность сегодня работает на пользу.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.