Рунический гороскоп на 23 июля 2025: Тельцам - поддержка, Стрельцам - изменение перспективы

Руны / © ТСН

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Руны — это не только древняя система письма, но и глубокие символы силы, интуиции и перемен. Каждая руна несет в себе определенное послание. В руническом гороскопе на день мы читаем эти сигналы как подсказки для лучших решений, стойкости или трансформаций.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Руны — это не только древняя система письма, но и глубокие символы силы, интуиции и перемен. Каждая руна несет в себе определенное послание. В руническом гороскопе на день мы читаем эти сигналы как подсказки для лучших решений, стойкости или трансформаций.

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Рунический гороскоп на 23 июля 2025 года.

Овен — "Тейваз"

Этот день требует мужества и честности. Руна воина подсказывает: иногда нужно сказать правду, даже если это некомфортно. Ваша задача – стоять за свои принципы.

Телец — "Соулу"

Руна солнца дает силу восстановления и ясности. День благоприятен для решения бытовых дел и финансовых вопросов. Вы источник света для себя и других.

Близнецы — "Ингуз"

Период созревания и завершение цикла. Если давно что-то тянется — пора поставить точку и открыть путь новому. Хорошо подходит для бытовых смен.

Рак — "Альгиз"

Символ защиты. Интуитивно вы почувствуете, что или кто вам вредит. Удерживайте пределы и не позволяйте другим использовать вашу мягкость.

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Лев — "Кеназ"

Руна внутреннего света. Вы можете получить инсайт, прорыв или неожиданное понимание. День идеально подходит для творчества и решения сложных задач.

Дева — "Манназ"

Руна человека и общества. Сегодня обратите внимание на то, как вы взаимодействуете с окружающими людьми. Коллективные решения принесут больше пользы, чем самостоятельная игра.

Весы — "Гебо"

Обмен и равновесие. День способствует построению равноправных отношений и партнерских соглашений. Если возник конфликт, шанс на примирение сегодня особенно высок.

Скорпион — "Феху"

Ресурсы и обилие. Возможны неожиданные поступления или шанс заработать. Однако будьте внимательны к затратам – энергия должна двигаться, а не застаиваться.

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Стрелец — "Дагаз"

Руна нового видения. То, что казалось знакомым, может появиться в новом свете. День открытий, даже если они сначала сбивают с толку.

Козерог — "Райдо"

Руны дороги. Время движения вперед – буквально или символически. Планируйте путешествия, перемещение или даже изменение подходов в работе. Застой вреден.

Водолей — "Ансуз"

Коммуникации, знание и вдохновение. Хорошо идет обучение, интервью, выступления, обмен мнениями. То, что вы услышите сегодня, может стать поворотной точкой.

Рыбы — "Лагуз"

Руны потока. Прислушивайтесь к эмоциям, не удручайте чувства. Если вы чувствуете усталость — дайте себе разрешение замедлиться и восстановиться.

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Руны 23 июля говорят о необходимости внутренней честности, пересмотре приоритетов и открытии к новому. Изменения не всегда громкие – иногда они начинаются с тихого осознания.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.