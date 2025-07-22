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Рунический гороскоп на 23 июля 2025: Тельцам - поддержка, Стрельцам - изменение перспективы
23 июля руны указывают на необходимость внутренней ясности и пересмотра приоритетов. Особенно полезным этот день будет для Тельцов, Дев и Стрельцов.
Руны — это не только древняя система письма, но и глубокие символы силы, интуиции и перемен. Каждая руна несет в себе определенное послание. В руническом гороскопе на день мы читаем эти сигналы как подсказки для лучших решений, стойкости или трансформаций.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Руны — это не только древняя система письма, но и глубокие символы силы, интуиции и перемен. Каждая руна несет в себе определенное послание. В руническом гороскопе на день мы читаем эти сигналы как подсказки для лучших решений, стойкости или трансформаций.
Рунический гороскоп на 23 июля 2025 года.
Овен — "Тейваз"
Этот день требует мужества и честности. Руна воина подсказывает: иногда нужно сказать правду, даже если это некомфортно. Ваша задача – стоять за свои принципы.
Телец — "Соулу"
Руна солнца дает силу восстановления и ясности. День благоприятен для решения бытовых дел и финансовых вопросов. Вы источник света для себя и других.
Близнецы — "Ингуз"
Период созревания и завершение цикла. Если давно что-то тянется — пора поставить точку и открыть путь новому. Хорошо подходит для бытовых смен.
Рак — "Альгиз"
Символ защиты. Интуитивно вы почувствуете, что или кто вам вредит. Удерживайте пределы и не позволяйте другим использовать вашу мягкость.
Лев — "Кеназ"
Руна внутреннего света. Вы можете получить инсайт, прорыв или неожиданное понимание. День идеально подходит для творчества и решения сложных задач.
Дева — "Манназ"
Руна человека и общества. Сегодня обратите внимание на то, как вы взаимодействуете с окружающими людьми. Коллективные решения принесут больше пользы, чем самостоятельная игра.
Весы — "Гебо"
Обмен и равновесие. День способствует построению равноправных отношений и партнерских соглашений. Если возник конфликт, шанс на примирение сегодня особенно высок.
Скорпион — "Феху"
Ресурсы и обилие. Возможны неожиданные поступления или шанс заработать. Однако будьте внимательны к затратам – энергия должна двигаться, а не застаиваться.
Стрелец — "Дагаз"
Руна нового видения. То, что казалось знакомым, может появиться в новом свете. День открытий, даже если они сначала сбивают с толку.
Козерог — "Райдо"
Руны дороги. Время движения вперед – буквально или символически. Планируйте путешествия, перемещение или даже изменение подходов в работе. Застой вреден.
Водолей — "Ансуз"
Коммуникации, знание и вдохновение. Хорошо идет обучение, интервью, выступления, обмен мнениями. То, что вы услышите сегодня, может стать поворотной точкой.
Рыбы — "Лагуз"
Руны потока. Прислушивайтесь к эмоциям, не удручайте чувства. Если вы чувствуете усталость — дайте себе разрешение замедлиться и восстановиться.
Руны 23 июля говорят о необходимости внутренней честности, пересмотре приоритетов и открытии к новому. Изменения не всегда громкие – иногда они начинаются с тихого осознания.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.