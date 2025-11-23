- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 82
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на 23 ноября 2025 года: Девам – сила стабильности, Весам – гармония, Водолеям – новый рост
23 ноября руны подсказывают каждому знаку свое уникальное направление: одни получат защиту, другие — вдохновение, а для некоторых день станет временем перемен и внутренней трансформации.
23 ноября руны прогнозируют каждому знаку свой уникальный вектор: кого-то ждет стабильность и внутренняя сила, в другой день принесет ясность, защиту или обновление, а некоторые испытают потребность замедлиться и переосмыслить события.
Овен — руна Феху
День активизирует тему ресурсов и результатов. Возможно пополнение, возврат долга или ощущение, что ваши усилия наконец-то дают плоды. Избегайте импульсивных издержек.
Телец — руна Райдо
Руна движения и внутреннего пути побуждает к изменению ритма или важному решению. Интуиция направляет вас в правильную сторону. Доверяйте сигналам.
Близнецы — руна Гебо
Сегодня работает энергия взаимности: подарки, договоренности, поддержка. Удачный день для партнерств и заключения сделок – взаимная выгода гарантирована.
Рак — руна Иса
Темп замедляется. Руна советует сделать паузу, избегать спешки и перегрузки. Состояние «устойчивого льда» помогает увидеть настоящие приоритеты.
Лев — руна Кеназ
Руна огня приносит ясность, вдохновение и импульс к творческому прорыву. Вы можете найти решение там, где раньше был туман. День озарений.
Дева — руна Эйваз
Стабильность, внутренняя сила и выносливость. Вы можете завершить сложные задачи и поставить порядок в делах. Хороший день для стратегического планирования.
Весы — руна Вуньо
Руна радости и гармонии открывает двери к хорошим новостям и приятным взаимодействиям. Ваш внутренний свет притягивает тёплые события.
Скорпион — руна Турисаз
Нужна осторожность. Могут возникнуть провокации или напряжение. Важно действовать не импульсивно, а обдуманно. Защитите свои границы.
Стрелец — руна Альгиз
Мощный символ защиты. День способствует сохранению собственных ресурсов, освобождению от излишнего и укреплению внутренних границ. Интуиция – ваш компас.
Козерог — руна Ансуз
Слова, знаки и разговоры имеют особый вес. Возможен мудрый совет или информация, которая поможет принять решение. Прислушивайтесь внимательно.
Водолей — руна Беркана
Энергия нового начала, нежности, обновления. Добрый день для заботы о себе, восстановлении сил, начале новых проектов или ритуалов очищения.
Рыбы — руна Йера
Руна цикла и урожая подсказывает: пора подвести итоги. Вы увидите плоды своего труда или получите вознаграждение за прошлые усилия.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.
Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.