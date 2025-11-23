Рунический гороскоп на 23 ноября 2025 года: Девам – сила стабильности, Весам – гармония, Водолеям – новый рост

Руны / © ТСН

23 ноября руны прогнозируют каждому знаку свой уникальный вектор: кого-то ждет стабильность и внутренняя сила, в другой день принесет ясность, защиту или обновление, а некоторые испытают потребность замедлиться и переосмыслить события.

Овен — руна Феху

День активизирует тему ресурсов и результатов. Возможно пополнение, возврат долга или ощущение, что ваши усилия наконец-то дают плоды. Избегайте импульсивных издержек.

Телец — руна Райдо

Руна движения и внутреннего пути побуждает к изменению ритма или важному решению. Интуиция направляет вас в правильную сторону. Доверяйте сигналам.

Близнецы — руна Гебо

Сегодня работает энергия взаимности: подарки, договоренности, поддержка. Удачный день для партнерств и заключения сделок – взаимная выгода гарантирована.

Рак — руна Иса

Темп замедляется. Руна советует сделать паузу, избегать спешки и перегрузки. Состояние «устойчивого льда» помогает увидеть настоящие приоритеты.

Лев — руна Кеназ

Руна огня приносит ясность, вдохновение и импульс к творческому прорыву. Вы можете найти решение там, где раньше был туман. День озарений.

Дева — руна Эйваз

Стабильность, внутренняя сила и выносливость. Вы можете завершить сложные задачи и поставить порядок в делах. Хороший день для стратегического планирования.

Весы — руна Вуньо

Руна радости и гармонии открывает двери к хорошим новостям и приятным взаимодействиям. Ваш внутренний свет притягивает тёплые события.

Скорпион — руна Турисаз

Нужна осторожность. Могут возникнуть провокации или напряжение. Важно действовать не импульсивно, а обдуманно. Защитите свои границы.

Стрелец — руна Альгиз

Мощный символ защиты. День способствует сохранению собственных ресурсов, освобождению от излишнего и укреплению внутренних границ. Интуиция – ваш компас.

Козерог — руна Ансуз

Слова, знаки и разговоры имеют особый вес. Возможен мудрый совет или информация, которая поможет принять решение. Прислушивайтесь внимательно.

Водолей — руна Беркана

Энергия нового начала, нежности, обновления. Добрый день для заботы о себе, восстановлении сил, начале новых проектов или ритуалов очищения.

Рыбы — руна Йера

Руна цикла и урожая подсказывает: пора подвести итоги. Вы увидите плоды своего труда или получите вознаграждение за прошлые усилия.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.