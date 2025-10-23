ТСН в социальных сетях

Астрология
454
2 мин

Рунический гороскоп на 23 октября 2025: Львам — внутренняя сила, Рыбам — восстановление

23 октября станет днем внутренней настройки и восстановления ресурса. Львы ощутят усиление собственной силы, а Рыбы — обретут покой и поддержку в ощущении внутренней тишины.

Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны в этот день подсказывают, что важно не торопиться к внешним действиям, а сначала почувствовать внутреннее состояние. Правильные решения рождаются из покоя, а не из напряжения.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Тейваз
    Повышенное чувство цельности помогает принять смелое решение.

  • Телец — руна Йера
    Вы постепенно приближаетесь к результату. Доверьтесь естественному темпу событий.

  • Близнецы — руна Ансуз
    Слова, совет или новость сегодня имеют особый вес – будьте внимательны.

  • Рак — руна Беркана
    Мягкое обновление. Следует уделить время дому или заботе о себе.

  • Лев — руна Соулу
    Внутренняя сила и ясность активизируются. Благоприятный день для самовыражения.

  • Дева — руна Эйваз
    Держите внутреннее равновесие. Устойчивость сегодня важнее скорости.

  • Весы — руна Вуньо
    Гармония в общении и ощущение легкости вернут уверенность.

  • Скорпион — руна Турисаз
    Избегайте импульсивных реакций. Следует наблюдать, а не действовать резко.

  • Стрелец — руна Райдо
    Наступает время небольшого сдвига вперед. Уточните маршрут и двигайтесь.

  • Козерог — руна Феу
    Результат предыдущей работы начинает проявляться. Есть шанс укрепить позиции.

  • Водолей — руна Кеназ
    Вдохновение и понимание ситуации позволят принять правильное решение.

  • Рыбы — руна Лагуз
    Восстановление через покой. Слушайте свои глубинные ощущения.

23 октября 2025 года руны дают совет действовать не из-за напряжения, а из-за осознанности: внутренняя ясность станет ключом к правильному шагу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

