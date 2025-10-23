Рунический гороскоп на 23 октября 2025: Львам — внутренняя сила, Рыбам — восстановление

Руны / © ТСН

Руны в этот день подсказывают, что важно не торопиться к внешним действиям, а сначала почувствовать внутреннее состояние. Правильные решения рождаются из покоя, а не из напряжения.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Тейваз

Повышенное чувство цельности помогает принять смелое решение.

Телец — руна Йера

Вы постепенно приближаетесь к результату. Доверьтесь естественному темпу событий.

Близнецы — руна Ансуз

Слова, совет или новость сегодня имеют особый вес – будьте внимательны.

Рак — руна Беркана

Мягкое обновление. Следует уделить время дому или заботе о себе.

Лев — руна Соулу

Внутренняя сила и ясность активизируются. Благоприятный день для самовыражения.

Дева — руна Эйваз

Держите внутреннее равновесие. Устойчивость сегодня важнее скорости.

Весы — руна Вуньо

Гармония в общении и ощущение легкости вернут уверенность.

Скорпион — руна Турисаз

Избегайте импульсивных реакций. Следует наблюдать, а не действовать резко.

Стрелец — руна Райдо

Наступает время небольшого сдвига вперед. Уточните маршрут и двигайтесь.

Козерог — руна Феу

Результат предыдущей работы начинает проявляться. Есть шанс укрепить позиции.

Водолей — руна Кеназ

Вдохновение и понимание ситуации позволят принять правильное решение.

Рыбы — руна Лагуз

Восстановление через покой. Слушайте свои глубинные ощущения.

23 октября 2025 года руны дают совет действовать не из-за напряжения, а из-за осознанности: внутренняя ясность станет ключом к правильному шагу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

