Рунический гороскоп на 23 октября 2025: Львам — внутренняя сила, Рыбам — восстановление
23 октября станет днем внутренней настройки и восстановления ресурса. Львы ощутят усиление собственной силы, а Рыбы — обретут покой и поддержку в ощущении внутренней тишины.
Руны в этот день подсказывают, что важно не торопиться к внешним действиям, а сначала почувствовать внутреннее состояние. Правильные решения рождаются из покоя, а не из напряжения.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Тейваз
Повышенное чувство цельности помогает принять смелое решение.
Телец — руна Йера
Вы постепенно приближаетесь к результату. Доверьтесь естественному темпу событий.
Близнецы — руна Ансуз
Слова, совет или новость сегодня имеют особый вес – будьте внимательны.
Рак — руна Беркана
Мягкое обновление. Следует уделить время дому или заботе о себе.
Лев — руна Соулу
Внутренняя сила и ясность активизируются. Благоприятный день для самовыражения.
Дева — руна Эйваз
Держите внутреннее равновесие. Устойчивость сегодня важнее скорости.
Весы — руна Вуньо
Гармония в общении и ощущение легкости вернут уверенность.
Скорпион — руна Турисаз
Избегайте импульсивных реакций. Следует наблюдать, а не действовать резко.
Стрелец — руна Райдо
Наступает время небольшого сдвига вперед. Уточните маршрут и двигайтесь.
Козерог — руна Феу
Результат предыдущей работы начинает проявляться. Есть шанс укрепить позиции.
Водолей — руна Кеназ
Вдохновение и понимание ситуации позволят принять правильное решение.
Рыбы — руна Лагуз
Восстановление через покой. Слушайте свои глубинные ощущения.
23 октября 2025 года руны дают совет действовать не из-за напряжения, а из-за осознанности: внутренняя ясность станет ключом к правильному шагу.
