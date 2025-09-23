ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
38
Время на прочтение
2 мин

Рунический гороскоп на 23 сентября 2025: Тельцам – стабильность, Водолеям – новые идеи

23 сентября станет днем равновесия и новых открытий. Тельцы смогут почувствовать стабильность в важных делах, а Водолеи получат вдохновение и новые идеи для будущих решений.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны в этот день подсказывают: важно держать баланс между осторожностью и активностью. Для одних это будет момент внутренней ясности, для других – толчок к переменам.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен - руна Соулу
    Сила и энергия помогут добиться результата. Это день ясности.

  • Телец – руна Эйваз
    Устойчивость и стабильность помогут удержать равновесие.

  • Близнецы - руна Кеназ
    Новые идеи и вдохновение откроют вам важные возможности.

  • Рак – руна Гебо
    Взаимность в отношениях сегодня особенно важна. Прислушивайтесь к близким.

  • Лев – руна Йера
    Пора увидеть результаты своих усилий. День для итогов.

  • Дева - руна Ансуз
    Внимательно слушайте слова других – у них скрытая подсказка для вас.

  • Весы — руна Вуньо
    Радость и гармония помогут восстановить силы.

  • Скорпион – руна Турисаз
    День требует осторожности. Следует четко очертить собственные границы.

  • Стрелец - руна Райдо
    Путешествие или перемены в планах пройдут удачно. Время передвижения.

  • Козерог - руна Ингуз
    Благоприятное время для нового начала. У вашей идеи есть шанс прорасти.

  • Водолей — руна Кеназ
    Свежие идеи и вдохновение помогут найти новое направление.

  • Рыбы – руна Пердро
    Случайность или неожиданность откроет вам возможность.

23 сентября 2025 года руны советуют: держите баланс, слушайте себя и других и доверяйте знакам судьбы. Это день, когда стабильность и новые идеи могут совмещаться для создания будущего.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

Дата публикации
Количество просмотров
38
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie