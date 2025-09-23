- Дата публикации
Рунический гороскоп на 23 сентября 2025: Тельцам – стабильность, Водолеям – новые идеи
23 сентября станет днем равновесия и новых открытий. Тельцы смогут почувствовать стабильность в важных делах, а Водолеи получат вдохновение и новые идеи для будущих решений.
Руны в этот день подсказывают: важно держать баланс между осторожностью и активностью. Для одних это будет момент внутренней ясности, для других – толчок к переменам.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по знакам Зодиака
Овен - руна Соулу
Сила и энергия помогут добиться результата. Это день ясности.
Телец – руна Эйваз
Устойчивость и стабильность помогут удержать равновесие.
Близнецы - руна Кеназ
Новые идеи и вдохновение откроют вам важные возможности.
Рак – руна Гебо
Взаимность в отношениях сегодня особенно важна. Прислушивайтесь к близким.
Лев – руна Йера
Пора увидеть результаты своих усилий. День для итогов.
Дева - руна Ансуз
Внимательно слушайте слова других – у них скрытая подсказка для вас.
Весы — руна Вуньо
Радость и гармония помогут восстановить силы.
Скорпион – руна Турисаз
День требует осторожности. Следует четко очертить собственные границы.
Стрелец - руна Райдо
Путешествие или перемены в планах пройдут удачно. Время передвижения.
Козерог - руна Ингуз
Благоприятное время для нового начала. У вашей идеи есть шанс прорасти.
Водолей — руна Кеназ
Свежие идеи и вдохновение помогут найти новое направление.
Рыбы – руна Пердро
Случайность или неожиданность откроет вам возможность.
23 сентября 2025 года руны советуют: держите баланс, слушайте себя и других и доверяйте знакам судьбы. Это день, когда стабильность и новые идеи могут совмещаться для создания будущего.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
