Рунический гороскоп на 23 сентября 2025: Тельцам – стабильность, Водолеям – новые идеи

Руны в этот день подсказывают: важно держать баланс между осторожностью и активностью. Для одних это будет момент внутренней ясности, для других – толчок к переменам.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен - руна Соулу

Сила и энергия помогут добиться результата. Это день ясности.

Телец – руна Эйваз

Устойчивость и стабильность помогут удержать равновесие.

Близнецы - руна Кеназ

Новые идеи и вдохновение откроют вам важные возможности.

Рак – руна Гебо

Взаимность в отношениях сегодня особенно важна. Прислушивайтесь к близким.

Лев – руна Йера

Пора увидеть результаты своих усилий. День для итогов.

Дева - руна Ансуз

Внимательно слушайте слова других – у них скрытая подсказка для вас.

Весы — руна Вуньо

Радость и гармония помогут восстановить силы.

Скорпион – руна Турисаз

День требует осторожности. Следует четко очертить собственные границы.

Стрелец - руна Райдо

Путешествие или перемены в планах пройдут удачно. Время передвижения.

Козерог - руна Ингуз

Благоприятное время для нового начала. У вашей идеи есть шанс прорасти.

Водолей — руна Кеназ

Свежие идеи и вдохновение помогут найти новое направление.

Рыбы – руна Пердро

Случайность или неожиданность откроет вам возможность.

23 сентября 2025 года руны советуют: держите баланс, слушайте себя и других и доверяйте знакам судьбы. Это день, когда стабильность и новые идеи могут совмещаться для создания будущего.

