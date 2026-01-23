Рунический гороскоп на 23 января 2025: Близнецам — важный ответ, Весам — шаг к миру

Руны / © ТСН

23 января руны указывают на день, когда важно действовать сдержанно и не втягиваться в лишние конфликты. События могут потребовать четкой позиции, но в то же время гибкости в общении. Это время, когда правильно сказанное слово или своевременное решение помогут снять напряжение и вернуть контроль над ситуацией.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 23 января 2025

Овен — руна Уруз

Возвращение силы. День подходит для активных действий, если вы не распыляете энергию по пустякам.

Телец — руна Отал

Опора и стабильность. Следует сосредоточиться на доме, бюджете и потому, что дает ощущение надежности.

Близнецы — руна Манназ

Важен ответ. Сегодня решающим станет контакт с людьми – не игнорируйте сообщения и предложения.

Рак — руна Ингваз

Скопление ресурса. День способствует восстановлению сил и подготовке к новому этапу без спешки.

Лев — руна Тейваз

Принципиальное решение. Вы сможете отстоять свою позицию, если будете говорить прямо и не будете отступать.

Дева — руна Иса

Пауза и стабилизация. Не стоит ускорять события – сегодня важнее сохранить ровный темп.

Весы — руна Гебо

Шаг к миру. День подходит для примирения, компромисса и договоренности, которая снимет напряжение.

Скорпион — руна Турисаз

Осторожность в спорах. Лучше не давить и не провоцировать конфликты — пауза будет более сильным решением.

Стрелец — руна Райдо

Движение и изменение планов. Возможны поездки или коррекция маршрута, которая принесет практическую пользу.

Козерог — руна Феху

Польза и финансы. День способствует денежным решениям, покупкам и наведению порядка в ресурсах.

Водолей — руна Дагаз

Возврат в планах. Вы можете быстро изменить подход и найти лучший вариант.

Рыбы — руна Лагуз

Спокойный ритм. Следует действовать мягко и не форсировать еще не созревшие события.

Руны в этот день подчеркивают значение границ и правильных слов. Сегодня полезно беречь ресурс, избегать лишних конфликтов и предпринимать шаги, возвращающие покой в дела и отношения.

