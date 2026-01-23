- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 3
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на 23 января 2025: Близнецам — важный ответ, Весам — шаг к миру
23 января руны указывают на день, когда важно сохранять самоконтроль и не торопиться с выводами. События могут требовать четкого ответа или решения, поэтому следует внимательно относиться к словам и договоренностям. Лучше сработает спокойный темп и действия без лишнего давления.
23 января руны указывают на день, когда важно действовать сдержанно и не втягиваться в лишние конфликты. События могут потребовать четкой позиции, но в то же время гибкости в общении. Это время, когда правильно сказанное слово или своевременное решение помогут снять напряжение и вернуть контроль над ситуацией.
Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 23 января 2025
Овен — руна Уруз
Возвращение силы. День подходит для активных действий, если вы не распыляете энергию по пустякам.
Телец — руна Отал
Опора и стабильность. Следует сосредоточиться на доме, бюджете и потому, что дает ощущение надежности.
Близнецы — руна Манназ
Важен ответ. Сегодня решающим станет контакт с людьми – не игнорируйте сообщения и предложения.
Рак — руна Ингваз
Скопление ресурса. День способствует восстановлению сил и подготовке к новому этапу без спешки.
Лев — руна Тейваз
Принципиальное решение. Вы сможете отстоять свою позицию, если будете говорить прямо и не будете отступать.
Дева — руна Иса
Пауза и стабилизация. Не стоит ускорять события – сегодня важнее сохранить ровный темп.
Весы — руна Гебо
Шаг к миру. День подходит для примирения, компромисса и договоренности, которая снимет напряжение.
Скорпион — руна Турисаз
Осторожность в спорах. Лучше не давить и не провоцировать конфликты — пауза будет более сильным решением.
Стрелец — руна Райдо
Движение и изменение планов. Возможны поездки или коррекция маршрута, которая принесет практическую пользу.
Козерог — руна Феху
Польза и финансы. День способствует денежным решениям, покупкам и наведению порядка в ресурсах.
Водолей — руна Дагаз
Возврат в планах. Вы можете быстро изменить подход и найти лучший вариант.
Рыбы — руна Лагуз
Спокойный ритм. Следует действовать мягко и не форсировать еще не созревшие события.
Руны в этот день подчеркивают значение границ и правильных слов. Сегодня полезно беречь ресурс, избегать лишних конфликтов и предпринимать шаги, возвращающие покой в дела и отношения.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.