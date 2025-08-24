- Дата публикации
Рунический гороскоп на 24 августа 2025: Овнам – защита и интуиция, Близнецам – движение вперед
24 августа — день, когда стоит обратиться к внутренним ресурсам и посмотреть на мир новым взглядом. Руны указывают, что это время для защиты, чувствительности к сигналам и незначительным постепенным движениям вперед.
Руны — древние символы силы, защиты и движения. Сегодня они побуждают действовать сдержанно, но уверенно. Прислушивайтесь к интуиции, используйте внутреннюю опору и шаг за шагом продвигайтесь к цели.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для знаков Зодиака
Овен — руна Альгиз
Символ защиты и духовной основы. Ваш внутренний щит силен – доверьтесь интуиции, она укажет путь.
Телец — руна Эйваз
Руна партнерства, постепенного движения и доверия. Важные изменения наступают через сотрудничество и взаимоподдержку.
Близнецы — руна Йера
Символизирует завершение циклов и получение результатов за предыдущие усилия.
Рак — руна Уруз
Направлен на восстановление, силу и внутренний контроль. Сегодня вам доступны новые ресурсы для движения вперед.
Лев — руна Кеназ
Подарит ясность и творческий импульс. Открывайте новые идеи во время диалога или занятий творчеством.
Дева — руна Пертро
Несет энергию тайн и непредсказуемых возможностей. Не исключайте случайность – она может стать толчком.
Весы — руна Ансуз
Коммуникация, вдохновение и мудрость, как промежуточные ключи для счастливого результата. Высказывайте свои мысли – возможно, именно они подскажут путь.
Скорпион — руна Беркана
Внутренняя обновленность, семья, рост. Удачное время для заботы о домашних делах и личностном развитии.
Стрелец – руна Соулу
Внутренний свет и сила на пике. Сегодня вы можете излучать уверенность и вдохновение.
Козерог — руна Иса
Символ паузы, ясности и глубочайшего переосмысления. Пауза – это не застой, а возможность собрать силы для нового старта.
Водолей — руна Дагаз
Возвратный момент – вы стоите на пороге новой перспективы. Познание смены, открывающие новый день.
Рыбы — руна Эйваз
Трансформация, выносливость, внутренняя структура. Это день, когда ваши корни становятся опорой для движения вперед.
24 августа 2025 - день деликатного движения вперед через защиту, интуицию и партнерство. Руны советуют сохранять внутреннюю ясность, строить доверие и не бояться тех, которых прогресс окутывает нежно, но наверняка.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
