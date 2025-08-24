Рунический гороскоп на 24 августа 2025: Овнам – защита и интуиция, Близнецам – движение вперед

Руны / © ТСН

Руны — древние символы силы, защиты и движения. Сегодня они побуждают действовать сдержанно, но уверенно. Прислушивайтесь к интуиции, используйте внутреннюю опору и шаг за шагом продвигайтесь к цели.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для знаков Зодиака

Овен — руна Альгиз

Символ защиты и духовной основы. Ваш внутренний щит силен – доверьтесь интуиции, она укажет путь.

Телец — руна Эйваз

Руна партнерства, постепенного движения и доверия. Важные изменения наступают через сотрудничество и взаимоподдержку.

Близнецы — руна Йера

Символизирует завершение циклов и получение результатов за предыдущие усилия.

Рак — руна Уруз

Направлен на восстановление, силу и внутренний контроль. Сегодня вам доступны новые ресурсы для движения вперед.

Лев — руна Кеназ

Подарит ясность и творческий импульс. Открывайте новые идеи во время диалога или занятий творчеством.

Дева — руна Пертро

Несет энергию тайн и непредсказуемых возможностей. Не исключайте случайность – она может стать толчком.

Весы — руна Ансуз

Коммуникация, вдохновение и мудрость, как промежуточные ключи для счастливого результата. Высказывайте свои мысли – возможно, именно они подскажут путь.

Скорпион — руна Беркана

Внутренняя обновленность, семья, рост. Удачное время для заботы о домашних делах и личностном развитии.

Стрелец – руна Соулу

Внутренний свет и сила на пике. Сегодня вы можете излучать уверенность и вдохновение.

Козерог — руна Иса

Символ паузы, ясности и глубочайшего переосмысления. Пауза – это не застой, а возможность собрать силы для нового старта.

Водолей — руна Дагаз

Возвратный момент – вы стоите на пороге новой перспективы. Познание смены, открывающие новый день.

Рыбы — руна Эйваз

Трансформация, выносливость, внутренняя структура. Это день, когда ваши корни становятся опорой для движения вперед.

24 августа 2025 - день деликатного движения вперед через защиту, интуицию и партнерство. Руны советуют сохранять внутреннюю ясность, строить доверие и не бояться тех, которых прогресс окутывает нежно, но наверняка.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

