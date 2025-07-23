Рунический гороскоп на 24 июля 2025: Тельцам новый взгляд, Стрельцам изменения в движении

Руны / © ТСН

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Руны 24 июля говорят о внутренней прозрачности, обновлениях в отношениях и необходимости пересмотра восприятия — но теперь в новом порядке: день остается благоприятным для анализа, но с более динамичным акцентом на действие.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам зодиака

Овен - "Гебо"

Руна равновесия и взаимовыгоды. Пора обмениваться — эмоциями, знаниями, поддержкой. Отношения получают шанс обновиться.

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Телец - "Дагаз"

Руна прорыва, нового света. Сегодня могут появиться неожиданные просветления, которые изменят ваш взгляд на сферу ресурсов или быта.

Близнецы - "Манназ"

Руна сообщества и контакты человека. Полезны будут встречи и коллективные инициативы — именно через них вы найдете вдохновение и новые направления.

Рак - "Гебо"

Руна обмена сигнализирует об исцелении через взаимопонимание. Поддержите близкого человека – и открытиями поможете в себе.

Лев - "Кеназ"

Внутренний свет и инсайты. Силы на творчество и новые идеи – ваша энергетика излучает ясность, даже если действовать осторожно.

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Дева - "Лагуз"

Руна потока – день для эмоций и ощущений. Прислушивайтесь к ритму событий, не противитесь течению.

Весы - "Ансуз"

Руна слова — коммуникации просветились. Говорите о важном, высказывайте мнения с открытостью.

Скорпион - "Гоголаз"

Руна очищения – старые структуры разрушаются, чтобы появилось новое.

Стрелец - "Райдо"

Руна дороги и движения. Возможны технические сдвиги, перемещения, перемены в мышлении. Пора двигаться вперед.

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Козерог - "Лагуз"

Рун творческий поток. Позвольте себе мечтать, сначала ощутить, а потом уже воплощать.

Водолей - "Ансуз"

Руна вдохновения и слова. Идеальная среда для диалога, изучения и передачи знаний.

Рыбы - "Лагуз"

Плывите по течению своей интуиции. Позвольте чувством проводить вас – это день доверия и эмоционального баланса.

Советы на 24 июля

Уделите внимание взаимодействию – партнерство, общение и поддержка других сегодня особенно значимы.

Позвольте старику уйти – некоторые события могут изменить ваши представления, но это откроет пространство для нового.

Прислушайтесь к интуиции и собственному ритму – даже малейшие сигналы изнутри могут указать правильное направление.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.