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Рунический гороскоп на 24 июля 2025: Тельцам новый взгляд, Стрельцам изменения в движении
Рунический гороскоп на 24 июля 2025 переносят акцент с индивидуальной силы на магию сообщества, обмена и новых восприятий — идеальный день для движения через взаимоотношения и внутреннее будущее.
Руны 24 июля говорят о внутренней прозрачности, обновлениях в отношениях и необходимости пересмотра восприятия — но теперь в новом порядке: день остается благоприятным для анализа, но с более динамичным акцентом на действие.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Гороскоп по знакам зодиака
Овен - "Гебо"
Руна равновесия и взаимовыгоды. Пора обмениваться — эмоциями, знаниями, поддержкой. Отношения получают шанс обновиться.
Телец - "Дагаз"
Руна прорыва, нового света. Сегодня могут появиться неожиданные просветления, которые изменят ваш взгляд на сферу ресурсов или быта.
Близнецы - "Манназ"
Руна сообщества и контакты человека. Полезны будут встречи и коллективные инициативы — именно через них вы найдете вдохновение и новые направления.
Рак - "Гебо"
Руна обмена сигнализирует об исцелении через взаимопонимание. Поддержите близкого человека – и открытиями поможете в себе.
Лев - "Кеназ"
Внутренний свет и инсайты. Силы на творчество и новые идеи – ваша энергетика излучает ясность, даже если действовать осторожно.
Дева - "Лагуз"
Руна потока – день для эмоций и ощущений. Прислушивайтесь к ритму событий, не противитесь течению.
Весы - "Ансуз"
Руна слова — коммуникации просветились. Говорите о важном, высказывайте мнения с открытостью.
Скорпион - "Гоголаз"
Руна очищения – старые структуры разрушаются, чтобы появилось новое.
Стрелец - "Райдо"
Руна дороги и движения. Возможны технические сдвиги, перемещения, перемены в мышлении. Пора двигаться вперед.
Козерог - "Лагуз"
Рун творческий поток. Позвольте себе мечтать, сначала ощутить, а потом уже воплощать.
Водолей - "Ансуз"
Руна вдохновения и слова. Идеальная среда для диалога, изучения и передачи знаний.
Рыбы - "Лагуз"
Плывите по течению своей интуиции. Позвольте чувством проводить вас – это день доверия и эмоционального баланса.
Советы на 24 июля
Уделите внимание взаимодействию – партнерство, общение и поддержка других сегодня особенно значимы.
Позвольте старику уйти – некоторые события могут изменить ваши представления, но это откроет пространство для нового.
Прислушайтесь к интуиции и собственному ритму – даже малейшие сигналы изнутри могут указать правильное направление.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.