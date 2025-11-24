Рунический гороскоп на 24 ноября 2025 года: Ракам — интуиция, Львам — прорыв, Водолеям – восстановление

Руны / © ТСН

24 ноября руны указывают на день внутренних решений и внешних сдвигов: одни знаки получат силу воли и прорыв, другие — интуитивные подсказки, а кое-кто столкнется с испытаниями, которые откроют путь к обновлению.

Рунический гороскоп для всех знаков зодиака

Овен — руна Тейваз

Руна воина активизирует силу воли и решительность. Сегодня вы можете добиться важного результата или преодолеть сомнение. Главное – действовать честно и держать курс к цели.

Телец — руна Отал

День связан с домом, корнями, семьей или наследственными темами. Возможно, получите поддержку близких или решать давно ожидающий внимания вопрос.

Близнецы — руна Наутиз

Испытание, задержка или необходимость дисциплины. Но все это – на пользу. Руна указывает на точку роста: то, что кажется помехой, станет стартом перемен.

Рак — руна Петр

Сильный день для интуиции, подсознательных процессов и решений «сердцем». Возможное открытие или случай, который изменит ваш взгляд. Прислушивайтесь к знакам.

Лев — руна Совило

Руна солнца приносит прорыв, вдохновение, усиление уверенности. То, что сегодня начнете, будет успешным. День победы и ясные сигналы.

Дева — руна Ингуз

Энергия завершения и одновременно зарождение нового. Хорошо завершить незаконченные дела или заложить основу важного будущего проекта. День спокойного роста.

Весы — руна Манназ

Фокус на коммуникации, командной работе и взаимодействии с людьми. Руна поможет найти поддержку, советчика или партнерство, которое станет полезным.

Скорпион — руна Халагаз

Возможны внезапные изменения или неожиданные события. Они могут показаться хаотичными, но очищают пространство и убирают старое. Держите внутреннюю стойкость.

Стрелец — руна Эйваз

Прогресс, движение вперед, улучшение ситуации. Добрый день для работы в паре или для перехода на следующий этап по важному делу. Энергия развития поддерживает вас.

Козерог — руна Дагаз

Руна рассвета приносит резкий, но положительный перелом. Возможно новое начало, идея или событие, которое откроет более светлую перспективу. День обновления.

Водолей — руна Лагуз

Эмоциональность, интуиция, глубина ощущений. Хорошее время для работы с творчеством, психикой или водными практиками. Успокойтесь и доверяйте потоку.

Рыбы — пустая руна

Сегодня следует внимательнее относиться к затратам и энергии. Избегайте импульсивных решений. Управление ресурсами – ключ к стабильности.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

