Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
393
Время на прочтение
2 мин

Рунический гороскоп на 24 октября 2025: Весам – ясность, Водолеям – новое направление

24 октября приносит обновленное понимание ситуаций и более легкое движение вперед. Весы получат ясность в важных решениях, а Водолеи увидят новое направление, которое поможет двигаться увереннее.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны этого дня подсказывают: лучший результат приходит тогда, когда прислушиваешься к себе и не торопишься. Важно действовать осознанно, вместо того чтобы реагировать импульсивно.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Соулу
    Внутренняя сила активизируется. День подходит для инициатив.

  • Телец — руна Йера
    События складываются последовательно. Верьте темпу, в котором все происходит.

  • Близнецы — руна Ансуз
    Общение или подсказка от другого человека поможет принять решение.

  • Рак — руна Беркана
    Мягкое восстановление. Хорошо посвятить время себе или дому.

  • Лев — руна Тейваз
    Важно сохранять честность с собой. Смелость поможет продвинуться.

  • Дева — руна Ингуз
    Завершение одного этапа открывает путь к новому замыслу.

  • Весы — руна Кеназ
    Ясность и понимание приходят именно тогда, когда они больше всего нужны.

  • Скорпион — руна Иса
    Пауза необходима. Ситуация требует большего наблюдения, чем действия.

  • Стрелец — руна Райдо
    Мягкое движение вперед. Даже маленький шаг имеет значение.

  • Козерог — руна Одал
    Опирайтесь на собственный опыт – он сегодня лучший советчик.

  • Водолей — руна Перто
    Раскрывается новое видение. Интуитивный выбор приведет в правильное русло.

  • Рыбы — руна Лагуз
    Вода дня – интуиция. Доверяйте внутреннему ощущению ритма.

24 октября 2025 года руны отмечают: тишина внутри открывает лучшие ответы, чем спешка снаружи. Это день внутренней настройки, мягкого движения и постепенного прояснения пути.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

