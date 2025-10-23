Рунический гороскоп на 24 октября 2025: Весам – ясность, Водолеям – новое направление

Руны / © ТСН

Реклама

Руны этого дня подсказывают: лучший результат приходит тогда, когда прислушиваешься к себе и не торопишься. Важно действовать осознанно, вместо того чтобы реагировать импульсивно.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Соулу

Внутренняя сила активизируется. День подходит для инициатив.

Телец — руна Йера

События складываются последовательно. Верьте темпу, в котором все происходит.

Близнецы — руна Ансуз

Общение или подсказка от другого человека поможет принять решение.

Рак — руна Беркана

Мягкое восстановление. Хорошо посвятить время себе или дому.

Лев — руна Тейваз

Важно сохранять честность с собой. Смелость поможет продвинуться.

Дева — руна Ингуз

Завершение одного этапа открывает путь к новому замыслу.

Весы — руна Кеназ

Ясность и понимание приходят именно тогда, когда они больше всего нужны.

Скорпион — руна Иса

Пауза необходима. Ситуация требует большего наблюдения, чем действия.

Стрелец — руна Райдо

Мягкое движение вперед. Даже маленький шаг имеет значение.

Козерог — руна Одал

Опирайтесь на собственный опыт – он сегодня лучший советчик.

Водолей — руна Перто

Раскрывается новое видение. Интуитивный выбор приведет в правильное русло.

Рыбы — руна Лагуз

Вода дня – интуиция. Доверяйте внутреннему ощущению ритма.

24 октября 2025 года руны отмечают: тишина внутри открывает лучшие ответы, чем спешка снаружи. Это день внутренней настройки, мягкого движения и постепенного прояснения пути.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.