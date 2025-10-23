- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 393
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на 24 октября 2025: Весам – ясность, Водолеям – новое направление
24 октября приносит обновленное понимание ситуаций и более легкое движение вперед. Весы получат ясность в важных решениях, а Водолеи увидят новое направление, которое поможет двигаться увереннее.
Руны этого дня подсказывают: лучший результат приходит тогда, когда прислушиваешься к себе и не торопишься. Важно действовать осознанно, вместо того чтобы реагировать импульсивно.
Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Соулу
Внутренняя сила активизируется. День подходит для инициатив.
Телец — руна Йера
События складываются последовательно. Верьте темпу, в котором все происходит.
Близнецы — руна Ансуз
Общение или подсказка от другого человека поможет принять решение.
Рак — руна Беркана
Мягкое восстановление. Хорошо посвятить время себе или дому.
Лев — руна Тейваз
Важно сохранять честность с собой. Смелость поможет продвинуться.
Дева — руна Ингуз
Завершение одного этапа открывает путь к новому замыслу.
Весы — руна Кеназ
Ясность и понимание приходят именно тогда, когда они больше всего нужны.
Скорпион — руна Иса
Пауза необходима. Ситуация требует большего наблюдения, чем действия.
Стрелец — руна Райдо
Мягкое движение вперед. Даже маленький шаг имеет значение.
Козерог — руна Одал
Опирайтесь на собственный опыт – он сегодня лучший советчик.
Водолей — руна Перто
Раскрывается новое видение. Интуитивный выбор приведет в правильное русло.
Рыбы — руна Лагуз
Вода дня – интуиция. Доверяйте внутреннему ощущению ритма.
24 октября 2025 года руны отмечают: тишина внутри открывает лучшие ответы, чем спешка снаружи. Это день внутренней настройки, мягкого движения и постепенного прояснения пути.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
