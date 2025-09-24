Рунический гороскоп на 24 сентября 2025: Львам - энергия, Рыбам - неожиданности

Руны / © ТСН

Реклама

Руны этого дня отмечают силу, ясность и потребность в внимательности. Кто-то почувствует гармонию, а кто-то получит шанс изменить направление в важном деле.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Тейваз

Пора проявить решительность и отстаивать собственную позицию.

Телец — руна Йера

Ваши старания начинают приносить плоды. Благоприятный денек для итогов.

Близнецы — руна Вуньо

Радость и гармония будут сопутствовать делам. Хороший день для общения.

Рак — руна Эйваз

Выдержка и терпение помогут пройти испытание.

Лев — руна Соулу

Сила и энергия сейчас с вами. Время для решительных шагов.

Дева — руна Кеназ

Ясность и новые идеи принесут вам вдохновение.

Весы — руна Гебо

Взаимность в отношениях и поддержка помогут в делах.

Скорпион — руна Турисаз

Проявите осторожность. Следует избегать рискованных шагов.

Стрелец — руна Райдо

Путешествия или изменения в планах будут на пользу.

Козерог — руна Ингуз

Время нового начала. Ваши идеи получат развитие.

Водолей — руна Ансуз

Важные слова или новости принесут ценную подсказку.

Рыбы — руна Пердро

Сюрприз может открыть перед вами новый шанс.

24 сентября 2025 года руны советуют: действуйте смело, сохраняйте терпение и внимательно относитесь к знакам судьбы. Этот день совмещает силу, поддержку и новые возможности.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.