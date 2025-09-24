ТСН в социальных сетях

Рунический гороскоп на 24 сентября 2025: Львам - энергия, Рыбам - неожиданности

24 сентября станет днем активных действий и новых открытий. Львы получат мощный приток энергии, а Рыбы столкнутся с неожиданностями, которые могут открыть новые пути.

Руны

Руны / © ТСН

Руны этого дня отмечают силу, ясность и потребность в внимательности. Кто-то почувствует гармонию, а кто-то получит шанс изменить направление в важном деле.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Тейваз
    Пора проявить решительность и отстаивать собственную позицию.

  • Телец — руна Йера
    Ваши старания начинают приносить плоды. Благоприятный денек для итогов.

  • Близнецы — руна Вуньо
    Радость и гармония будут сопутствовать делам. Хороший день для общения.

  • Рак — руна Эйваз
    Выдержка и терпение помогут пройти испытание.

  • Лев — руна Соулу
    Сила и энергия сейчас с вами. Время для решительных шагов.

  • Дева — руна Кеназ
    Ясность и новые идеи принесут вам вдохновение.

  • Весы — руна Гебо
    Взаимность в отношениях и поддержка помогут в делах.

  • Скорпион — руна Турисаз
    Проявите осторожность. Следует избегать рискованных шагов.

  • Стрелец — руна Райдо
    Путешествия или изменения в планах будут на пользу.

  • Козерог — руна Ингуз
    Время нового начала. Ваши идеи получат развитие.

  • Водолей — руна Ансуз
    Важные слова или новости принесут ценную подсказку.

  • Рыбы — руна Пердро
    Сюрприз может открыть перед вами новый шанс.

24 сентября 2025 года руны советуют: действуйте смело, сохраняйте терпение и внимательно относитесь к знакам судьбы. Этот день совмещает силу, поддержку и новые возможности.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

