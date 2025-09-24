- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 124
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на 24 сентября 2025: Львам - энергия, Рыбам - неожиданности
24 сентября станет днем активных действий и новых открытий. Львы получат мощный приток энергии, а Рыбы столкнутся с неожиданностями, которые могут открыть новые пути.
Руны этого дня отмечают силу, ясность и потребность в внимательности. Кто-то почувствует гармонию, а кто-то получит шанс изменить направление в важном деле.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Тейваз
Пора проявить решительность и отстаивать собственную позицию.
Телец — руна Йера
Ваши старания начинают приносить плоды. Благоприятный денек для итогов.
Близнецы — руна Вуньо
Радость и гармония будут сопутствовать делам. Хороший день для общения.
Рак — руна Эйваз
Выдержка и терпение помогут пройти испытание.
Лев — руна Соулу
Сила и энергия сейчас с вами. Время для решительных шагов.
Дева — руна Кеназ
Ясность и новые идеи принесут вам вдохновение.
Весы — руна Гебо
Взаимность в отношениях и поддержка помогут в делах.
Скорпион — руна Турисаз
Проявите осторожность. Следует избегать рискованных шагов.
Стрелец — руна Райдо
Путешествия или изменения в планах будут на пользу.
Козерог — руна Ингуз
Время нового начала. Ваши идеи получат развитие.
Водолей — руна Ансуз
Важные слова или новости принесут ценную подсказку.
Рыбы — руна Пердро
Сюрприз может открыть перед вами новый шанс.
24 сентября 2025 года руны советуют: действуйте смело, сохраняйте терпение и внимательно относитесь к знакам судьбы. Этот день совмещает силу, поддержку и новые возможности.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.