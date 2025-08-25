ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
129
Время на прочтение
2 мин

Рунический гороскоп на 25 августа 2025: Львам — поддержка для роста, Рыбам — прозрачные решения

25 августа благоприятен для использования внутренних ресурсов и мудрых действий. Руны этого дня указывают на важность поддержки, обновления, а также способность увидеть чистые решения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © pixabay.com

Руны несут в себе архетипы энергий для повседневной жизни. 25 августа они подчеркивают тему обновления, внутренней поддержки и ясности. Каждому знаку предлагается руна, которая поможет найти ключ к ежедневным задачам с прозрачностью и гармонией.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам зодиака

  • Овен - руна Беркано
    Символизирует рост, обновление и поддержку. Сегодня следует создать питательную среду для собственных проектов и идей – они могут прорасти.

  • Телец – руна Дагаз
    День для откровений: «новый день» формирует новые решения. Сейчас отличный момент для перехода на другой уровень.

  • Близнецы - руна Уруз
    Ваша сила и стойкость сегодня на высоте. Это лучшее время для упорных шагов и сосредоточения на результате.

  • Рак - руна Ансуз
    Сегодня слова имеют значение. Важные сообщения могут появиться неожиданно – прислушайтесь внимательно.

  • Лев – руна Йера
    Результаты дел становятся понятными. Это пора завершить дело, чтобы начать новый с чистого листа.

  • Дева - руна Эйваз
    Ваш внутренний стержень сегодня надежный и защищенный. Почувствуйте гармонию с миром внутри.

  • Весы – руна Рейдо (Raidho)
    Ритм и движение в гармонии помогут шагнуть вперед. Действуйте обдуманно и уверенно.

  • Скорпион – руна Кеназ
    Вдохновение сегодня очень близко. Вам легко найти слова или образы для внутреннего выражения.

  • Стрелец - руна Феху
    Благополучие может стать не только материальным. Сегодня составляющей внутреннего ресурса может служить гармония.

  • Козерог — руна Лагуз
    Доверьтесь ощущениям: вода и поток – сегодня ваши союзники. Эмоциональная гибкость – ключ к ясности.

  • Водолей — руна Иса
    Момент остановки дает ясность. Пусть пауза станет новым стартом, а не просто контрольной вехой.

  • Рыбы - руна Дагаз
    День для прозрачных решений и новых направлений. Вот-вот наступил перелом – не пропустите его.

25 августа 2025 года – день постепенного, но сознательного роста. Рунам сегодня важно найти баланс между паузой и движением, поддержкой и обновлением. Используйте этот день, чтобы заложить устойчивую основу для следующих шагов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie