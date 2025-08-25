- Дата публикации
Рунический гороскоп на 25 августа 2025: Львам — поддержка для роста, Рыбам — прозрачные решения
25 августа благоприятен для использования внутренних ресурсов и мудрых действий. Руны этого дня указывают на важность поддержки, обновления, а также способность увидеть чистые решения.
Руны несут в себе архетипы энергий для повседневной жизни. 25 августа они подчеркивают тему обновления, внутренней поддержки и ясности. Каждому знаку предлагается руна, которая поможет найти ключ к ежедневным задачам с прозрачностью и гармонией.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Гороскоп по знакам зодиака
Овен - руна Беркано
Символизирует рост, обновление и поддержку. Сегодня следует создать питательную среду для собственных проектов и идей – они могут прорасти.
Телец – руна Дагаз
День для откровений: «новый день» формирует новые решения. Сейчас отличный момент для перехода на другой уровень.
Близнецы - руна Уруз
Ваша сила и стойкость сегодня на высоте. Это лучшее время для упорных шагов и сосредоточения на результате.
Рак - руна Ансуз
Сегодня слова имеют значение. Важные сообщения могут появиться неожиданно – прислушайтесь внимательно.
Лев – руна Йера
Результаты дел становятся понятными. Это пора завершить дело, чтобы начать новый с чистого листа.
Дева - руна Эйваз
Ваш внутренний стержень сегодня надежный и защищенный. Почувствуйте гармонию с миром внутри.
Весы – руна Рейдо (Raidho)
Ритм и движение в гармонии помогут шагнуть вперед. Действуйте обдуманно и уверенно.
Скорпион – руна Кеназ
Вдохновение сегодня очень близко. Вам легко найти слова или образы для внутреннего выражения.
Стрелец - руна Феху
Благополучие может стать не только материальным. Сегодня составляющей внутреннего ресурса может служить гармония.
Козерог — руна Лагуз
Доверьтесь ощущениям: вода и поток – сегодня ваши союзники. Эмоциональная гибкость – ключ к ясности.
Водолей — руна Иса
Момент остановки дает ясность. Пусть пауза станет новым стартом, а не просто контрольной вехой.
Рыбы - руна Дагаз
День для прозрачных решений и новых направлений. Вот-вот наступил перелом – не пропустите его.
25 августа 2025 года – день постепенного, но сознательного роста. Рунам сегодня важно найти баланс между паузой и движением, поддержкой и обновлением. Используйте этот день, чтобы заложить устойчивую основу для следующих шагов.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
