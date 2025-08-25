Рунический гороскоп на 25 августа 2025: Львам — поддержка для роста, Рыбам — прозрачные решения

Руны / © pixabay.com

Руны несут в себе архетипы энергий для повседневной жизни. 25 августа они подчеркивают тему обновления, внутренней поддержки и ясности. Каждому знаку предлагается руна, которая поможет найти ключ к ежедневным задачам с прозрачностью и гармонией.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам зодиака

Овен - руна Беркано

Символизирует рост, обновление и поддержку. Сегодня следует создать питательную среду для собственных проектов и идей – они могут прорасти.

Телец – руна Дагаз

День для откровений: «новый день» формирует новые решения. Сейчас отличный момент для перехода на другой уровень.

Близнецы - руна Уруз

Ваша сила и стойкость сегодня на высоте. Это лучшее время для упорных шагов и сосредоточения на результате.

Рак - руна Ансуз

Сегодня слова имеют значение. Важные сообщения могут появиться неожиданно – прислушайтесь внимательно.

Лев – руна Йера

Результаты дел становятся понятными. Это пора завершить дело, чтобы начать новый с чистого листа.

Дева - руна Эйваз

Ваш внутренний стержень сегодня надежный и защищенный. Почувствуйте гармонию с миром внутри.

Весы – руна Рейдо (Raidho)

Ритм и движение в гармонии помогут шагнуть вперед. Действуйте обдуманно и уверенно.

Скорпион – руна Кеназ

Вдохновение сегодня очень близко. Вам легко найти слова или образы для внутреннего выражения.

Стрелец - руна Феху

Благополучие может стать не только материальным. Сегодня составляющей внутреннего ресурса может служить гармония.

Козерог — руна Лагуз

Доверьтесь ощущениям: вода и поток – сегодня ваши союзники. Эмоциональная гибкость – ключ к ясности.

Водолей — руна Иса

Момент остановки дает ясность. Пусть пауза станет новым стартом, а не просто контрольной вехой.

Рыбы - руна Дагаз

День для прозрачных решений и новых направлений. Вот-вот наступил перелом – не пропустите его.

25 августа 2025 года – день постепенного, но сознательного роста. Рунам сегодня важно найти баланс между паузой и движением, поддержкой и обновлением. Используйте этот день, чтобы заложить устойчивую основу для следующих шагов.

