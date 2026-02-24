Рунический гороскоп на 25 февраля 2026: Весам — договор дня, Козерогам — четкий расчет

Руны / © ТСН

Конец февраля постепенно подталкивает к подведению итогов. Рунические символы в этот день советуют действовать осторожно, проверять информацию и не торопиться с выводами. Это подходящий момент для рабочих вопросов, финансовых решений и спокойных разговоров. Наибольшую пользу принесет дисциплина.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 25 февраля 2026

Овен — руна Уруз

Энергии достаточно для активных действий, если сосредоточиться на главном.

Телец — руна Феху

Практическое решение по бюджету будет уместным.

Близнецы — руна Ансуз

Важная информация или новость повлияют на дальнейшие планы.

Рак — руна Беркана

Лучше сбавить темп и позаботиться о собственном ресурсе.

Лев — руна Соулу

Инициатива может принести поддержку или положительный результат.

Дева — руна Кеназ

Внимательность к деталям поможет избежать неточностей.

Весы — руна Гебо

Договоренность или поддержка принесут ощутимую пользу.

Скорпион — руна Альгиз

Следует беречь личные границы и не торопиться с доверием.

Стрелец — руна Райдо

Возможно изменение планов или новое направление по делам.

Козерог — руна Наутиз

Четкий расчет и дисциплина помогут сохранить стабильность.

Водолей — руна Дагаз

Новый взгляд позволит найти нестандартное решение.

Рыбы — руна Перт

Неожиданное событие может стать важной подсказкой.

Руны в этот день советуют действовать спокойно и продуманно. Именно внимательность и практичность сегодня принесут результат.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.