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Рунический гороскоп на 25 июля 2025 года: Овнам – гармония в отношениях, а Козорогам – усиление интуиции.
Руны 25 июля подсказывают: лучше доверять ощущениям, чем логике – день требует внутреннего равновесия и деликатных решений.
Руны — это древние символы, которые использовались не только для письма, но и для предсказания будущего, самопознания и ориентации в повседневной жизни.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Руна дня: "Гебо" — союз, гармония, подарок
Сегодня следует сосредоточиться на взаимодействии с другими. Гармоничная коммуникация принесет больше, чем борьба за правоту. Будьте открыты к компромиссам – именно там ваша сила.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Руна дня: "Райдо" — путь, путешествие, решение
Этот день требует динамики — даже если речь идет об изменении внутреннего маршрута. Сдвиньте фокус с привычного на что-то новое: изменение среды или мысли поможет расширить перспективу.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Руна дня: "Дагаз" — переход, просветление
Ожидайте на момент озарения — то, что казалось туманным, может вдруг проясниться. Используйте это для принятия решений или изменения отношения к событиям.
Рак (22 июня – 22 июля)
Руна дня: “Манназ” — поддержка, понимание, человечность
День благоприятен для совместных действий. Обращайтесь к коллегам, друзьям, родственникам — сейчас важно чувствовать себя частью живого окружения. Вы получите то, что вы даете другим.
Лев (23 июля – 22 августа)
Руна дня: "Кеназ" — свет, вдохновение, творчество
Идеи сегодня могут быть неожиданными, но очень ценными. Не отвергайте даже самое необычное – в темноте именно искорка становится началом большого огня.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Руна дня: "Ансуз" — слово, интуиция, знак
Прислушивайтесь к тонким сигналам — случайная фраза или сообщение может нести важную информацию. Вы можете услышать ответ на давно волнующий вопрос.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Руна дня: "Эйваз" — стабильность, внутренняя выдержка
Не спешите менять все вокруг — сейчас важно сохранить равновесие, несмотря на возможные внешние колебания. День для опоры на внутренний стержень.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Руна дня: "Соулу" — сила, воля, реализация
Ваша энергия сегодня как луч солнца: четкая, прямая, мощная. Используйте ее для действий, требующих уверенности. Не упускайте фокус.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Руна дня: "Лагуз" — интуиция, гибкость, поток
Лучше не плыть против течения. Попытайтесь подстроиться под ритмы окружения, и результат будет лучше, чем вы ожидали. Избегайте жестких решений.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Руна дня: "Альгиз" — защита, интуиция, оберег
Идеальный момент для установки личных границ. Если чувствуете напряжение — это сигнал, что кто-то их нарушил. Слушайте инстинкт самосохранения.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Руна дня: "Гагалаз" — очищение, изменения, излом
Возможен временный кризис или внутреннее потрясение. Это не конец, а трансформация.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Руна дня: "Беркана" — мягкость, забота, исцеление
Сегодня полезно заботиться — как о себе, так и о других. Это день душевного тепла, замедления и внутреннего обновления.
День пройдет под знаком внутренней чувствительности, гибкости и честности. Не жмите на события — руны указывают: настоящая сила сегодня не в контроле, а в доверии к процессу.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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