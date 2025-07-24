Рунический гороскоп на 25 июля 2025 года: Овнам – гармония в отношениях, а Козорогам – усиление интуиции.

Руны / © ТСН.ua

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Руны — это древние символы, которые использовались не только для письма, но и для предсказания будущего, самопознания и ориентации в повседневной жизни.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Руна дня: "Гебо" — союз, гармония, подарок

Сегодня следует сосредоточиться на взаимодействии с другими. Гармоничная коммуникация принесет больше, чем борьба за правоту. Будьте открыты к компромиссам – именно там ваша сила.

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Телец (21 апреля – 20 мая)

Руна дня: "Райдо" — путь, путешествие, решение

Этот день требует динамики — даже если речь идет об изменении внутреннего маршрута. Сдвиньте фокус с привычного на что-то новое: изменение среды или мысли поможет расширить перспективу.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Руна дня: "Дагаз" — переход, просветление

Ожидайте на момент озарения — то, что казалось туманным, может вдруг проясниться. Используйте это для принятия решений или изменения отношения к событиям.

Рак (22 июня – 22 июля)

Руна дня: “Манназ” — поддержка, понимание, человечность

День благоприятен для совместных действий. Обращайтесь к коллегам, друзьям, родственникам — сейчас важно чувствовать себя частью живого окружения. Вы получите то, что вы даете другим.

Лев (23 июля – 22 августа)

Руна дня: "Кеназ" — свет, вдохновение, творчество

Идеи сегодня могут быть неожиданными, но очень ценными. Не отвергайте даже самое необычное – в темноте именно искорка становится началом большого огня.

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Дева (23 августа – 22 сентября)

Руна дня: "Ансуз" — слово, интуиция, знак

Прислушивайтесь к тонким сигналам — случайная фраза или сообщение может нести важную информацию. Вы можете услышать ответ на давно волнующий вопрос.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Руна дня: "Эйваз" — стабильность, внутренняя выдержка

Не спешите менять все вокруг — сейчас важно сохранить равновесие, несмотря на возможные внешние колебания. День для опоры на внутренний стержень.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Руна дня: "Соулу" — сила, воля, реализация

Ваша энергия сегодня как луч солнца: четкая, прямая, мощная. Используйте ее для действий, требующих уверенности. Не упускайте фокус.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Руна дня: "Лагуз" — интуиция, гибкость, поток

Лучше не плыть против течения. Попытайтесь подстроиться под ритмы окружения, и результат будет лучше, чем вы ожидали. Избегайте жестких решений.

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Козерог (22 декабря – 19 января)

Руна дня: "Альгиз" — защита, интуиция, оберег

Идеальный момент для установки личных границ. Если чувствуете напряжение — это сигнал, что кто-то их нарушил. Слушайте инстинкт самосохранения.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Руна дня: "Гагалаз" — очищение, изменения, излом

Возможен временный кризис или внутреннее потрясение. Это не конец, а трансформация.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Руна дня: "Беркана" — мягкость, забота, исцеление

Сегодня полезно заботиться — как о себе, так и о других. Это день душевного тепла, замедления и внутреннего обновления.

День пройдет под знаком внутренней чувствительности, гибкости и честности. Не жмите на события — руны указывают: настоящая сила сегодня не в контроле, а в доверии к процессу.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

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