Рунический гороскоп на 25 октября 2025: Близнецам — новые подсказки, Козорогам — стабильность

Руны этого дня советуют прислушиваться к мельчайшим деталям — именно они станут ключом к правильным решениям. Это день постепенного движения вперед без форсирования и напряжения.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Тейваз

Честность и смелость помогут утвердиться в вашем выборе.

Телец — руна Иса

Пора замедлиться. Не торопитесь — пауза сейчас полезнее действия.

Близнецы — руна Ансуз

Новость, разговор или знак откроют новое понимание ситуации.

Рак — руна Беркана

Забота о себе или родных принесет внутреннее спокойствие.

Лев — руна Соулу

День внутренней силы и прояснения. Хороший момент для инициатив.

Дева — руна Ингуз

Завершайте то, что требует логического итога, место для нового уже готовится.

Весы — руна Гебо

Взаимодействие с другими поможет быстрее продвинуться в планируемом.

Скорпион — руна Турисаз

Сначала подумайте – потом действуйте. Самоконтроль сегодня ключевой.

Стрелец — руна Райдо

Маленькое движение в нужную сторону – это уже прогресс.

Козерог — руна Одал

Внутреннее чувство почвы под ногами придает покой и ясность.

Водолей — руна Кеназ

Появляется понимание следующего шага. Идея станет проводником.

Рыбы — руна Лагуз

Лучшая стратегия — следовать интуитивному ритму, не подгоняя события.

25 октября 2025 года - день внимательности и внутренней настройки. Руны подсказывают: пора делать не большие прыжки, а точные и осознанные шаги.

Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.