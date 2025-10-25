ТСН в социальных сетях

Астрология
112
2 мин

Рунический гороскоп на 25 октября 2025: Близнецам — новые подсказки, Козорогам — стабильность

25 октября принесет больше осознанности и возможность увидеть скрытые нюансы. Близнецы получат важный сигнал или подсказку, а Козороги – ощущение стабильности и уверенности.

Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны этого дня советуют прислушиваться к мельчайшим деталям — именно они станут ключом к правильным решениям. Это день постепенного движения вперед без форсирования и напряжения.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Тейваз
    Честность и смелость помогут утвердиться в вашем выборе.

  • Телец — руна Иса
    Пора замедлиться. Не торопитесь — пауза сейчас полезнее действия.

  • Близнецы — руна Ансуз
    Новость, разговор или знак откроют новое понимание ситуации.

  • Рак — руна Беркана
    Забота о себе или родных принесет внутреннее спокойствие.

  • Лев — руна Соулу
    День внутренней силы и прояснения. Хороший момент для инициатив.

  • Дева — руна Ингуз
    Завершайте то, что требует логического итога, место для нового уже готовится.

  • Весы — руна Гебо
    Взаимодействие с другими поможет быстрее продвинуться в планируемом.

  • Скорпион — руна Турисаз
    Сначала подумайте – потом действуйте. Самоконтроль сегодня ключевой.

  • Стрелец — руна Райдо
    Маленькое движение в нужную сторону – это уже прогресс.

  • Козерог — руна Одал
    Внутреннее чувство почвы под ногами придает покой и ясность.

  • Водолей — руна Кеназ
    Появляется понимание следующего шага. Идея станет проводником.

  • Рыбы — руна Лагуз
    Лучшая стратегия — следовать интуитивному ритму, не подгоняя события.

25 октября 2025 года - день внимательности и внутренней настройки. Руны подсказывают: пора делать не большие прыжки, а точные и осознанные шаги.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

112
