Рунический гороскоп на 25 октября 2025: Близнецам — новые подсказки, Козорогам — стабильность
25 октября принесет больше осознанности и возможность увидеть скрытые нюансы. Близнецы получат важный сигнал или подсказку, а Козороги – ощущение стабильности и уверенности.
Руны этого дня советуют прислушиваться к мельчайшим деталям — именно они станут ключом к правильным решениям. Это день постепенного движения вперед без форсирования и напряжения.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Тейваз
Честность и смелость помогут утвердиться в вашем выборе.
Телец — руна Иса
Пора замедлиться. Не торопитесь — пауза сейчас полезнее действия.
Близнецы — руна Ансуз
Новость, разговор или знак откроют новое понимание ситуации.
Рак — руна Беркана
Забота о себе или родных принесет внутреннее спокойствие.
Лев — руна Соулу
День внутренней силы и прояснения. Хороший момент для инициатив.
Дева — руна Ингуз
Завершайте то, что требует логического итога, место для нового уже готовится.
Весы — руна Гебо
Взаимодействие с другими поможет быстрее продвинуться в планируемом.
Скорпион — руна Турисаз
Сначала подумайте – потом действуйте. Самоконтроль сегодня ключевой.
Стрелец — руна Райдо
Маленькое движение в нужную сторону – это уже прогресс.
Козерог — руна Одал
Внутреннее чувство почвы под ногами придает покой и ясность.
Водолей — руна Кеназ
Появляется понимание следующего шага. Идея станет проводником.
Рыбы — руна Лагуз
Лучшая стратегия — следовать интуитивному ритму, не подгоняя события.
25 октября 2025 года - день внимательности и внутренней настройки. Руны подсказывают: пора делать не большие прыжки, а точные и осознанные шаги.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.