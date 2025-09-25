Рунический гороскоп на 25 сентября 2025: Девам — ясность, Стрельцам — движение вперед

Руны / © ТСН

Реклама

Руны этого дня подчеркивают потребность в гармонии, стойкости и готовности к новому. Важно слушать интуицию и использовать энергию дня с пользой.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Соулу

Ясность и сила помогут вам найти правильное решение.

Телец — руна Йера

Пора оценить результаты своего труда.

Близнецы — руна Вуньо

Гармония в общении станет источником радости.

Рак — руна Эйваз

Выдержка и стойкость помогут преодолеть сложности.

Лев — руна Феха

Обратите внимание на ресурсы. Используйте их с умом.

Дева — руна Кеназ

Ясность и новые идеи принесут вам вдохновение.

Весы — руна Гебо

Партнерство и взаимность будут в центре внимания.

Скорпион — руна Турисаз

Осторожность убережет от конфликтов.

Стрелец — руна Райдо

Время для поездок или нового движения по делам.

Козерог — руна Ингуз

День для закладки нового фундамента.

Водолей — руна Ансуз

Важные новости или слова будут подсказкой.

Рыбы — руна Пердро

Сюрприз откроет новые возможности.

25 сентября 2025 года руны советуют: ищите ясность в мыслях, проявляйте терпение и действуйте решительно там, где это действительно важно. Это день новых идей и движения вперед.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.