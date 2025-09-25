- Дата публикации
Рунический гороскоп на 25 сентября 2025: Девам — ясность, Стрельцам — движение вперед
25 сентября станет днем открытий и решительных шагов. Девы получат ясность в важных вопросах, а Стрельцы – вдохновение для движения вперед
Руны этого дня подчеркивают потребность в гармонии, стойкости и готовности к новому. Важно слушать интуицию и использовать энергию дня с пользой.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Соулу
Ясность и сила помогут вам найти правильное решение.
Телец — руна Йера
Пора оценить результаты своего труда.
Близнецы — руна Вуньо
Гармония в общении станет источником радости.
Рак — руна Эйваз
Выдержка и стойкость помогут преодолеть сложности.
Лев — руна Феха
Обратите внимание на ресурсы. Используйте их с умом.
Дева — руна Кеназ
Ясность и новые идеи принесут вам вдохновение.
Весы — руна Гебо
Партнерство и взаимность будут в центре внимания.
Скорпион — руна Турисаз
Осторожность убережет от конфликтов.
Стрелец — руна Райдо
Время для поездок или нового движения по делам.
Козерог — руна Ингуз
День для закладки нового фундамента.
Водолей — руна Ансуз
Важные новости или слова будут подсказкой.
Рыбы — руна Пердро
Сюрприз откроет новые возможности.
25 сентября 2025 года руны советуют: ищите ясность в мыслях, проявляйте терпение и действуйте решительно там, где это действительно важно. Это день новых идей и движения вперед.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
