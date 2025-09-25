ТСН в социальных сетях

Рунический гороскоп на 25 сентября 2025: Девам — ясность, Стрельцам — движение вперед

25 сентября станет днем открытий и решительных шагов. Девы получат ясность в важных вопросах, а Стрельцы – вдохновение для движения вперед

Руны

Руны / © ТСН

Руны этого дня подчеркивают потребность в гармонии, стойкости и готовности к новому. Важно слушать интуицию и использовать энергию дня с пользой.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Соулу
    Ясность и сила помогут вам найти правильное решение.

  • Телец — руна Йера
    Пора оценить результаты своего труда.

  • Близнецы — руна Вуньо
    Гармония в общении станет источником радости.

  • Рак — руна Эйваз
    Выдержка и стойкость помогут преодолеть сложности.

  • Лев — руна Феха
    Обратите внимание на ресурсы. Используйте их с умом.

  • Дева — руна Кеназ
    Ясность и новые идеи принесут вам вдохновение.

  • Весы — руна Гебо
    Партнерство и взаимность будут в центре внимания.

  • Скорпион — руна Турисаз
    Осторожность убережет от конфликтов.

  • Стрелец — руна Райдо
    Время для поездок или нового движения по делам.

  • Козерог — руна Ингуз
    День для закладки нового фундамента.

  • Водолей — руна Ансуз
    Важные новости или слова будут подсказкой.

  • Рыбы — руна Пердро
    Сюрприз откроет новые возможности.

25 сентября 2025 года руны советуют: ищите ясность в мыслях, проявляйте терпение и действуйте решительно там, где это действительно важно. Это день новых идей и движения вперед.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

