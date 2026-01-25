Рунический гороскоп на 25 января 2025 года: Весам — сильная поддержка, Рыбам — спокойный выход из напряжения.

Руны / © ТСН.ua

25 января – день, когда важно не спешить. Руночные символы советуют беречь ресурс, отказываться от лишнего и делать ставку на поддержку и здоровые пределы.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 25 января 2025

Овен — руна Уруз

Возвращение силы. День подходит для активных шагов, если вы не тратите энергию на мелкие конфликты.

Телец — руна Феху

Польза и финансы. Следует сосредоточиться на практических решениях, покупках и наведении порядка в ресурсах.

Близнецы — руна Манназ

Важна роль людей. Совет, поддержка или разговор с нужным человеком помогут принять правильное решение.

Рак — руна Ингваз

Скопление ресурса. День способствует восстановлению и подготовке к новому этапу без спешки.

Лев — руна Соулу

Уверенность и влияние. Вы сможете поддержать других и сами почувствовать подъем, если будете действовать без сомнений.

Дева — руна Иса

Пауза и покой. Лучше не форсировать события – сегодня важно сохранить ровный темп.

Весы — руна Гебо

Сильная поддержка. День способствует партнерским решениям, компромиссу и восстановлению равновесия в отношениях.

Скорпион — руна Альгиз

Защита границ. Следует держать дистанцию с давящими и не раскрывать все планы сразу.

Стрелец — руна Райдо

Движение и коррекция планов. Возможны поездки или смена маршрута, которая принесет практическую пользу.

Козерог — руна Отал

Опора на стабильное. День подходит для домашних дел, планировки и решений с длинным эффектом.

Водолей — руна Дагаз

Возврат в планах. Можно быстро изменить подход и найти более эффективный вариант.

Рыбы — руна Лагуз

Спокойный выход из напряжения. Лучше сработает мягкая тактика: без резких шагов и без лишнего давления.

Руны этого дня подчеркивают значение покоя и взаимодействия с людьми. Сегодня полезно завершать утомительное, не втягиваться в конфликты и двигаться вперед в комфортном темпе.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.