Рунический гороскоп на 26 июля 2025: Ракам – обновление от интуиции, Водолеям – укрепление внутренней границы

Руны / © ТСН.ua

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Руны — древние символы силы и мудрости, традиционно использовавшиеся для советов и духовного понимания. 26 июля несет энергию покоя и внутренней силы: Луна переходит в спокойную фазу после активности предыдущих дней, и сейчас важно поддержать свой внутренний центр. Руны подскажут, где сегодня нужно держать границы, а где позволить себе мягкость.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Руна дня: "Эйваз" — выдержка, внутренняя сила

Ваша сила сегодня — в сдержанности. Не спешите, будьте гибкими – и сможете сохранить контроль даже в непростой ситуации.

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Телец (21 апреля – 20 мая)

Руна дня: "Соулу" — ясность, цель, энергия

Время светлых решений. Не сомневайтесь в своих намерениях — сегодня можно сделать один точный шаг, который изменит многое.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Руна дня: "Гебо" — партнерство, баланс

Все важные события пройдут лучше, если вы открыты для обмена — не только словами, но и энергией. Это день доверия и сотрудничества.

Рак (22 июня – 22 июля)

Руна дня: "Беркана" — забота, исцеление, начало

Благоприятный день для домашних дел, глубокий покой и восстановление.

Лев (23 июля – 22 августа)

Руна дня: "Тейваз" — целеустремленность, воля

Сегодня важно определить, чего вы хотите и не распыляться. Один вектор, одна цель – тогда будет результат.

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Дева (23 августа – 22 сентября)

Руна дня: "Райдо" — путь, структура, изменение

Этот день открывает путь к чему-то новому. Хорошо планируйте передвижения, рабочие дела и маршруты – день динамичный.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Руна дня: "Дагаз" — трансформация, рассвет

Ваше восприятие сегодня способно изменить ситуацию. Посмотрите на привычное под новым углом и увидите решение.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Руна дня: "Гагалаз" — очищение, разрушение старого

Возможны неожиданные повороты. Не сопротивляйтесь — то, что завершается, уже отжило. Освободите место новой силы.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Руна дня: "Ансуз" — слово, сообщение

Обратите внимание на то, что слышите или читаете. В информационном поле — ответ на вопрос, который давно у вас на уме.

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Козерог (22 декабря – 19 января)

Руна дня: "Йера" — цикл, результат, стабильность

Ваши усилия принесли первые ростки. Не ускоряйте – доверяйте естественному ходу вещей. День для фиксации достижений.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Руна дня: "Альгиз" — защита, интуиция

Держите внутреннюю опору и не позволяйте лишнему проникать в вашу энергетическую сферу. Защита – не изоляция, а мудрый предел.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Руна дня: "Лагуз" — интуиция, чувствительность

День благоприятен для эмоциональной работы, творчества или спокойного самоуглубления. Доверяйте ощущениям – логика сегодня второстепенна.

Этот день не о больших поступках, а о точности и отзывчивости. Руны указывают: внутренний компас работает безошибочно, если ему довериться. Оставайтесь внимательными, действуйте спокойно и 26 июля откроет новые перспективы.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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