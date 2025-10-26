ТСН в социальных сетях

Астрология
27
2 мин

Рунический гороскоп на 26 октября 2025: Ракам - обновление, Стрельцам - действие

26 октября открывает день тихих, но важных перемен. Раки ощутят обновление внутреннего состояния, а Стрельцы — толчок к активности и конкретным действиям.

Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны подсказывают, что именно сейчас следует прислушиваться к состоянию внутри, а не спешить реагировать на внешнее. День благоприятен для переосмысления, перезагрузки и плавного движения к новому этапу.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Соулу
    Энергия дня помогает сделать заметный шаг вперед.

  • Телец — руна Иса
    Пауза полезна. События еще не готовы к активной фазе развития.

  • Близнецы — руна Ансуз
    Прислушайтесь к информации — может показаться неожиданная подсказка.

  • Рак — руна Беркана
    Ощутимо внутреннее обновление. Хороший день для заботы о себе.

  • Лев — руна Тейваз
    Не сомневайтесь — действие принесет результат, если оно честное и четкое.

  • Дева — руна Ингуз
    Подходят к завершению старые процессы. На пороге новый этап.

  • Весы — руна Гебо
    Сотрудничество и партнерство сегодня важнее самостоятельного движения.

  • Скорпион — руна Турисаз
    Следите за реакциями. Не спешите отвечать – сначала почувствуйте.

  • Стрелец — руна Райдо
    Пора двигаться вперед. Малый, но осознанный шаг – прогресс.

  • Козерог — руна Одал
    Ощущение опоры и защищенности поможет сохранять равновесие.

  • Водолей — руна Кеназ
    Ясность появится после внутренней настройки, а не из-за спешки.

  • Рыбы — руна Лагуз
    Интуиция сегодня точная – доверьтесь тому, что чувствуете.

26 октября 2025 года — день мягкого перехода и внутренней работы. Руны советуют опираться на ощущения, а не на спешку — именно такая настройка приведет к правильным решениям.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

27
