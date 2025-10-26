Рунический гороскоп на 26 октября 2025: Ракам - обновление, Стрельцам - действие

Руны / © ТСН

Руны подсказывают, что именно сейчас следует прислушиваться к состоянию внутри, а не спешить реагировать на внешнее. День благоприятен для переосмысления, перезагрузки и плавного движения к новому этапу.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Соулу

Энергия дня помогает сделать заметный шаг вперед.

Телец — руна Иса

Пауза полезна. События еще не готовы к активной фазе развития.

Близнецы — руна Ансуз

Прислушайтесь к информации — может показаться неожиданная подсказка.

Рак — руна Беркана

Ощутимо внутреннее обновление. Хороший день для заботы о себе.

Лев — руна Тейваз

Не сомневайтесь — действие принесет результат, если оно честное и четкое.

Дева — руна Ингуз

Подходят к завершению старые процессы. На пороге новый этап.

Весы — руна Гебо

Сотрудничество и партнерство сегодня важнее самостоятельного движения.

Скорпион — руна Турисаз

Следите за реакциями. Не спешите отвечать – сначала почувствуйте.

Стрелец — руна Райдо

Пора двигаться вперед. Малый, но осознанный шаг – прогресс.

Козерог — руна Одал

Ощущение опоры и защищенности поможет сохранять равновесие.

Водолей — руна Кеназ

Ясность появится после внутренней настройки, а не из-за спешки.

Рыбы — руна Лагуз

Интуиция сегодня точная – доверьтесь тому, что чувствуете.

26 октября 2025 года — день мягкого перехода и внутренней работы. Руны советуют опираться на ощущения, а не на спешку — именно такая настройка приведет к правильным решениям.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

