Рунический гороскоп на 26 октября 2025: Ракам - обновление, Стрельцам - действие
26 октября открывает день тихих, но важных перемен. Раки ощутят обновление внутреннего состояния, а Стрельцы — толчок к активности и конкретным действиям.
Руны подсказывают, что именно сейчас следует прислушиваться к состоянию внутри, а не спешить реагировать на внешнее. День благоприятен для переосмысления, перезагрузки и плавного движения к новому этапу.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Соулу
Энергия дня помогает сделать заметный шаг вперед.
Телец — руна Иса
Пауза полезна. События еще не готовы к активной фазе развития.
Близнецы — руна Ансуз
Прислушайтесь к информации — может показаться неожиданная подсказка.
Рак — руна Беркана
Ощутимо внутреннее обновление. Хороший день для заботы о себе.
Лев — руна Тейваз
Не сомневайтесь — действие принесет результат, если оно честное и четкое.
Дева — руна Ингуз
Подходят к завершению старые процессы. На пороге новый этап.
Весы — руна Гебо
Сотрудничество и партнерство сегодня важнее самостоятельного движения.
Скорпион — руна Турисаз
Следите за реакциями. Не спешите отвечать – сначала почувствуйте.
Стрелец — руна Райдо
Пора двигаться вперед. Малый, но осознанный шаг – прогресс.
Козерог — руна Одал
Ощущение опоры и защищенности поможет сохранять равновесие.
Водолей — руна Кеназ
Ясность появится после внутренней настройки, а не из-за спешки.
Рыбы — руна Лагуз
Интуиция сегодня точная – доверьтесь тому, что чувствуете.
26 октября 2025 года — день мягкого перехода и внутренней работы. Руны советуют опираться на ощущения, а не на спешку — именно такая настройка приведет к правильным решениям.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
