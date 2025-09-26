- Дата публикации
Рунический гороскоп на 26 сентября 2025: Ракам – интуиция, Козорогам – сила воли.
26 сентября — день, когда следует доверять внутренним ощущениям и проявлять силу характера. Раки найдут ответы благодаря интуиции, а Козороги смогут удержать контроль над ситуацией.
Руны в этот день подсказывают: важно сохранять спокойствие, быть внимательными к деталям и действовать благоразумно. Для кого-то этот день станет моментом прозрения, а для других проверкой на выдержку.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Тейваз
Смело действуйте и отстаивайте свои принципы. Ваша решительность принесет результат.
Телец — руна Йера
Пора собрать плоды своего труда. Удачный день для подведения итогов.
Близнецы — руна Вуньо
Радость и гармония помогут восстановить энергию.
Рак — руна Лагуз
Доверьтесь своей интуиции — она сегодня особенно точна.
Лев — руна Кеназ
Новые идеи и вдохновение откроют вам путь вперед.
Дева — руна Гебо
Сотрудничество и взаимная поддержка принесут пользу.
Весы — руна Соулу
Энергия и свет помогут принять правильное решение.
Скорпион — руна Турисаз
Проявите осторожность. Не следует действовать импульсивно.
Стрелец — руна Райдо
День подходит для поездок, встреч и новых идей.
Козерог — руна Эйваз
Сила воли и стойкость помогут преодолеть любые трудности.
Водолей — руна Ингуз
Новые начала возможны именно сейчас. Посейте идеи, которые впоследствии прорастут.
Рыбы — руна Пердро
Неожиданность может стать для вас знаком судьбы. Будьте внимательны.
26 сентября 2025 г. руны напоминают: сохраняйте выдержку, слушайте интуицию и действуйте с уверенностью. Это день, когда внутреннее спокойствие и сила воли ведут к результатам.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
