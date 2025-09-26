Рунический гороскоп на 26 сентября 2025: Ракам – интуиция, Козорогам – сила воли.

Руны / © ТСН

Реклама

Руны в этот день подсказывают: важно сохранять спокойствие, быть внимательными к деталям и действовать благоразумно. Для кого-то этот день станет моментом прозрения, а для других проверкой на выдержку.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Тейваз

Смело действуйте и отстаивайте свои принципы. Ваша решительность принесет результат.

Телец — руна Йера

Пора собрать плоды своего труда. Удачный день для подведения итогов.

Близнецы — руна Вуньо

Радость и гармония помогут восстановить энергию.

Рак — руна Лагуз

Доверьтесь своей интуиции — она сегодня особенно точна.

Лев — руна Кеназ

Новые идеи и вдохновение откроют вам путь вперед.

Дева — руна Гебо

Сотрудничество и взаимная поддержка принесут пользу.

Весы — руна Соулу

Энергия и свет помогут принять правильное решение.

Скорпион — руна Турисаз

Проявите осторожность. Не следует действовать импульсивно.

Стрелец — руна Райдо

День подходит для поездок, встреч и новых идей.

Козерог — руна Эйваз

Сила воли и стойкость помогут преодолеть любые трудности.

Водолей — руна Ингуз

Новые начала возможны именно сейчас. Посейте идеи, которые впоследствии прорастут.

Рыбы — руна Пердро

Неожиданность может стать для вас знаком судьбы. Будьте внимательны.

26 сентября 2025 г. руны напоминают: сохраняйте выдержку, слушайте интуицию и действуйте с уверенностью. Это день, когда внутреннее спокойствие и сила воли ведут к результатам.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.