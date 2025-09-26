ТСН в социальных сетях

Рунический гороскоп на 26 сентября 2025: Ракам – интуиция, Козорогам – сила воли.

26 сентября — день, когда следует доверять внутренним ощущениям и проявлять силу характера. Раки найдут ответы благодаря интуиции, а Козороги смогут удержать контроль над ситуацией.

Руны

Руны / © ТСН

Руны в этот день подсказывают: важно сохранять спокойствие, быть внимательными к деталям и действовать благоразумно. Для кого-то этот день станет моментом прозрения, а для других проверкой на выдержку.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Тейваз
    Смело действуйте и отстаивайте свои принципы. Ваша решительность принесет результат.

  • Телец — руна Йера
    Пора собрать плоды своего труда. Удачный день для подведения итогов.

  • Близнецы — руна Вуньо
    Радость и гармония помогут восстановить энергию.

  • Рак — руна Лагуз
    Доверьтесь своей интуиции — она сегодня особенно точна.

  • Лев — руна Кеназ
    Новые идеи и вдохновение откроют вам путь вперед.

  • Дева — руна Гебо
    Сотрудничество и взаимная поддержка принесут пользу.

  • Весы — руна Соулу
    Энергия и свет помогут принять правильное решение.

  • Скорпион — руна Турисаз
    Проявите осторожность. Не следует действовать импульсивно.

  • Стрелец — руна Райдо
    День подходит для поездок, встреч и новых идей.

  • Козерог — руна Эйваз
    Сила воли и стойкость помогут преодолеть любые трудности.

  • Водолей — руна Ингуз
    Новые начала возможны именно сейчас. Посейте идеи, которые впоследствии прорастут.

  • Рыбы — руна Пердро
    Неожиданность может стать для вас знаком судьбы. Будьте внимательны.

26 сентября 2025 г. руны напоминают: сохраняйте выдержку, слушайте интуицию и действуйте с уверенностью. Это день, когда внутреннее спокойствие и сила воли ведут к результатам.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

