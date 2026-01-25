- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 29
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на 26 января — 1 февраля 2026: Близнецам — важная договоренность, Козорогам — финансовый контроль
Неделя 26 января - 1 февраля 2026 руны описывают как период, когда нужно действовать собранно и практически. На первый план выходят деньги, ответственность, рабочие вопросы и умение держать предел. Это время, когда лучше делать меньше, но качественно и не тратить ресурс на то, что не дает результата.
Конец января 2026 года — это время, когда нужно собирать себя вместе и работать на результат. Рунические символы советуют не тратить силы на хаотические решения, а держать курс на стабильность и пользу.
Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 26 января – 1 февраля 2026 года
Овен — руна Тейваз
Неделя решительности. Вам придется отстаивать свою позицию и действовать прямо, особенно там, где результат зависит от дисциплины.
Телец — руна Феху
Фокус на ресурсах. Период благоприятен для финансового порядка, выгодных решений и усиления стабильности.
Близнецы — руна Ансуз
Важная договоренность. Разговор или сообщение на этой неделе могут определить ваши следующие шаги – стоит говорить по существу.
Рак — руна Беркана
Восстановление и забота. Хорошее время для семейных дел, эмоциональной поддержки и спокойного темпа.
Лев — руна Соулу
Уверенность и влияние. Вы будете убедительны, если не будете занижать планку и держать фокус на главном.
Дева — руна Кеназ
Контроль деталей. Период подходит для документов, проверок и наведения порядка в рабочих процессах.
Весы — руна Гебо
Партнерство и баланс. Лучше сработают компромиссы, сотрудничество и честные договоренности.
Скорпион — руна Альгиз
Защита границ. Неделя подскажет, где следует держать дистанцию и не впускать лишних в свои планы.
Стрелец — руна Райдо
Движение и изменение маршрута. Возможны поездки или коррекция планов, которая принесет практическую пользу.
Козерог — руна Наутиз
Денежный контроль и дисциплина. Период потребует ограничений: лучше сосредоточиться на главном и не распылять ресурс.
Водолей — руна Дагаз
Возврат в планах. Может появиться новый вариант, который сменит вашу тактику и откроет другой путь.
Рыбы — руна Лагуз
Спокойный темп. Лучше не форсировать действия и действовать мягко, без давления на себя.
Руны недели 26 января - 1 февраля 2026 подчеркивают важность дисциплины, финансового порядка и правильных договоренностей. Если вы сохраните границы и будете действовать последовательно — неделя даст ощутимый результат.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.