Рунический гороскоп на 26 января — 1 февраля 2026: Близнецам — важная договоренность, Козорогам — финансовый контроль

Руны / © Pexels

Реклама

Конец января 2026 года — это время, когда нужно собирать себя вместе и работать на результат. Рунические символы советуют не тратить силы на хаотические решения, а держать курс на стабильность и пользу.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 26 января – 1 февраля 2026 года

Овен — руна Тейваз

Неделя решительности. Вам придется отстаивать свою позицию и действовать прямо, особенно там, где результат зависит от дисциплины.

Телец — руна Феху

Фокус на ресурсах. Период благоприятен для финансового порядка, выгодных решений и усиления стабильности.

Реклама

Близнецы — руна Ансуз

Важная договоренность. Разговор или сообщение на этой неделе могут определить ваши следующие шаги – стоит говорить по существу.

Рак — руна Беркана

Восстановление и забота. Хорошее время для семейных дел, эмоциональной поддержки и спокойного темпа.

Лев — руна Соулу

Уверенность и влияние. Вы будете убедительны, если не будете занижать планку и держать фокус на главном.

Дева — руна Кеназ

Контроль деталей. Период подходит для документов, проверок и наведения порядка в рабочих процессах.

Реклама

Весы — руна Гебо

Партнерство и баланс. Лучше сработают компромиссы, сотрудничество и честные договоренности.

Скорпион — руна Альгиз

Защита границ. Неделя подскажет, где следует держать дистанцию и не впускать лишних в свои планы.

Стрелец — руна Райдо

Движение и изменение маршрута. Возможны поездки или коррекция планов, которая принесет практическую пользу.

Козерог — руна Наутиз

Денежный контроль и дисциплина. Период потребует ограничений: лучше сосредоточиться на главном и не распылять ресурс.

Реклама

Водолей — руна Дагаз

Возврат в планах. Может появиться новый вариант, который сменит вашу тактику и откроет другой путь.

Рыбы — руна Лагуз

Спокойный темп. Лучше не форсировать действия и действовать мягко, без давления на себя.

Руны недели 26 января - 1 февраля 2026 подчеркивают важность дисциплины, финансового порядка и правильных договоренностей. Если вы сохраните границы и будете действовать последовательно — неделя даст ощутимый результат.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.