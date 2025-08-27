Рунический гороскоп на 27 августа 2025: Овнам – внутренние ресурсы, Козорогам – стабильность

Руны / © ТСН

Руны – это символы глубинной энергии, помогающие на каждом шагу. Сегодня они указывают на две важные темы: восстановление через внутреннюю силу и ясное видение правильных путей. Каждый знак получит свою подсказку к действию.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам Зодиака

Овен - руна Уруз

Символизирует жизненную силу, выносливость и обновление. Сегодня вам откроется доступ к внутренним ресурсам, которые помогут уверенно двигаться вперед.

Телец - руна Ансуз

Момент для мудрой коммуникации. Слова могут открыть новую дверь, поэтому говорите четко и слушайте внимательно.

Близнецы - руна Турисаз

Потребность в защите или границах может проявиться из-за ситуации. Не бойтесь стоять за то, что важно для вас.

Рак - руна Пердро

Появятся невидимые знаки судьбы. Интуиция может подсказать направление, поэтому обращайте внимание на неожиданные события.

Лев – руна Йера

Ваши усилия могут начать давать результат. Это время, чтобы собрать урожай ваших предыдущих стараний.

Дева - руна Ингуз

Семена, которые вы посадили раньше, начинают прорастать. Новые идеи или проекты получают шанс на развитие.

Весы — руна Совило

День для ясных решений и уверенного движения. Свет и победа в ваших руках.

Скорпион – руна Лагуз

Интуиция и поток – ваши союзники. Следует довериться ощущениям и следовать за внутренним потоком.

Стрелец – руна Эйваз

Внутренняя структура и скрытый ресурс помогут пройти испытание. Устойчивость – ваш актив.

Козерог - руна Феху

Материальный или энергетический результат – ваш потенциал растет. Можно рассчитывать на стабильность.

Водолей — руна Иса

Иногда нужна пауза – для переосмысления или заряда. Сегодня этот шаг принесет ясность.

Рыбы - руна Одал

Внимание к семье, традициям или собственным корням принесет душевный ресурс. Это ваш опорный пункт.

27 августа 2025 года – день постепенного обновления и понятных решений. Руны указывают на внутреннюю силу, ценность интуиции и ясность выбора действий. Используйте их потенциал, чтобы уверенно двигаться вперед.

