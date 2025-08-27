ТСН в социальных сетях

Рунический гороскоп на 27 августа 2025: Овнам – внутренние ресурсы, Козорогам – стабильность

27 августа – день для восстановления сил и ясных решений. Руны открывают поддержку в здоровье, силе воли и способности видеть суть.

Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны – это символы глубинной энергии, помогающие на каждом шагу. Сегодня они указывают на две важные темы: восстановление через внутреннюю силу и ясное видение правильных путей. Каждый знак получит свою подсказку к действию.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам Зодиака

  • Овен - руна Уруз
    Символизирует жизненную силу, выносливость и обновление. Сегодня вам откроется доступ к внутренним ресурсам, которые помогут уверенно двигаться вперед.

  • Телец - руна Ансуз
    Момент для мудрой коммуникации. Слова могут открыть новую дверь, поэтому говорите четко и слушайте внимательно.

  • Близнецы - руна Турисаз
    Потребность в защите или границах может проявиться из-за ситуации. Не бойтесь стоять за то, что важно для вас.

  • Рак - руна Пердро
    Появятся невидимые знаки судьбы. Интуиция может подсказать направление, поэтому обращайте внимание на неожиданные события.

  • Лев – руна Йера
    Ваши усилия могут начать давать результат. Это время, чтобы собрать урожай ваших предыдущих стараний.

  • Дева - руна Ингуз
    Семена, которые вы посадили раньше, начинают прорастать. Новые идеи или проекты получают шанс на развитие.

  • Весы — руна Совило
    День для ясных решений и уверенного движения. Свет и победа в ваших руках.

  • Скорпион – руна Лагуз
    Интуиция и поток – ваши союзники. Следует довериться ощущениям и следовать за внутренним потоком.

  • Стрелец – руна Эйваз
    Внутренняя структура и скрытый ресурс помогут пройти испытание. Устойчивость – ваш актив.

  • Козерог - руна Феху
    Материальный или энергетический результат – ваш потенциал растет. Можно рассчитывать на стабильность.

  • Водолей — руна Иса
    Иногда нужна пауза – для переосмысления или заряда. Сегодня этот шаг принесет ясность.

  • Рыбы - руна Одал
    Внимание к семье, традициям или собственным корням принесет душевный ресурс. Это ваш опорный пункт.

27 августа 2025 года – день постепенного обновления и понятных решений. Руны указывают на внутреннюю силу, ценность интуиции и ясность выбора действий. Используйте их потенциал, чтобы уверенно двигаться вперед.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

