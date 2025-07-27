Рунический гороскоп на 27 июля 2025: Овнам – энергия и драйв, Козорогам – стабильность из-за четких целей

Руны / © ТСН.ua

Реклама

Руны — это древний интеллект, вдохновляющий нас понимать себя глубже и осознанно действовать. 27 июля приносит мощный заряд энергии и намекает на необходимость сосредоточенного движения: день наполнен возможностями, но важно держать фокус, чтобы не потратить силу впустую. Руны подскажут, где действовать, где спокойствие и как не потерять центр.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам

Овен (21 марта — 20 апреля)

Руна дня: "Соулу" — энергия, ясность, действие

Это ваш драйвовый день: сила движения и уверенности в себе. На самом деле вы можете добиться многого, но важно держать внутреннюю цель четкой — не поддавайтесь рассеянию.

Реклама

Телец (21 апреля — 20 мая)

Руна дня: "Гебо" — партнерство, обмен

Важные связи сегодня — союзники в успехе. Не стесняйтесь открыться — совместное действие поможет преодолеть большие преграды.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Руна дня: "Ансуз" — слово, вдохновение, связь

Слушайте и говорите ясно. Сегодня слово – инструмент влияния и сотворения.

Рак (22 июня — 22 июля)

Руна дня: "Беркана" — забота, начала, мягкость

Идеальный день для внутреннего обновления. Пусть активность вокруг не сбивает — ваша сила в заботе о себе и близких.

Лев (23 июля — 22 августа)

Руна дня: "Тейваз" — воля, целеустремленность

Сфокусируйте энергию в одном направлении. Не разбрасывайтесь — вы способны вести других, если будете держать четкий курс.

Реклама

Дева (23 августа – 22 сентября)

Руна дня: "Райдо" — движение, логика, путь

Пространство для организации и планирования. Ваша производительность сегодня сияет, если знаете, куда идете.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Руна дня: "Дагаз" — прорыв, новое начало

Ожидайте переломный момент: выясняется новый взгляд или открытие. Будьте готовы ухватить шанс движения вперед.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Руна дня: "Гагалаз" — очищение, изменение

Старые шаблоны могут быть завершены. Не сопротивляйтесь – эта трансформация ведет к новым возможностям.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Руна дня: "Эйваз" — внутренняя сила, опора

Вероятны испытания — но вы должны пройти их ресурс, если сохраняете уверенность и целеустремленность.

Реклама

Козерог (22 декабря – 19 января)

Руна дня: "Йера" — урожай, результат, терпение

Сейчас видны плоды вашего труда. Не форсируйте – это момент стабильности и заслуженных результатов.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Руна дня: "Альгиз" - защита, интуиция

Соблюдайте внутреннюю четкость. Внешний шум не стоит внимания – ваш мудрый предел предохраняет от волн.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Руна дня: "Лагуз" - чувствительность, поток, интуиция

Пусть день течет через чувство. Доверьтесь творчеству и внутреннему голосу — именно тот день, когда они приведут к решению.

27 июля - время действия, но осознанного. Руны помогают сохранить баланс между внутренним миром и внешним драйвом. Ваши действия сотканы из умысла – и тогда день приносит результат и ощущение внутренней ясности.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.