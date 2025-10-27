- Дата публикации
Рунический гороскоп на 27 октября 2025: Овнам – новый импульс, Весам – внутреннее равновесие
27 октября откроет возможность обновленного старта и гармонизации внутреннего состояния. Овны почувствуют прилив энергии и ясности, а Весы – восстановят баланс и уверенность в своих действиях.
Руны дня подсказывают, что это время, когда важно оценить свои намерения и убедиться, что они согласуются с внутренним чувством. Медленное, но четкое движение вперед будет наиболее эффективным.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Уруз
Сильный импульс к действию. День, когда следует сделать первый шаг.
Телец — руна Иса
Нужна остановка для переосмысления. Решение еще созревает.
Близнецы — руна Пертро
Сюрприз или скрытый фактор откроет новый ракурс событий.
Рак — руна Беркана
Время мягкого обновления – хорошо вернуться к ресурсным занятиям.
Лев — руна Соулу
Энергия и ясность способствуют продвижению по важным делам.
Дева — руна Ингуз
Внутреннее созревание. Вы почти на грани нового этапа.
Весы — руна Вуньо
Восстановление равновесия. Гармония сегодня – ваш главный проводник.
Скорпион — руна Турисаз
Бдительность и осторожность помогут избежать конфликта.
Стрелец — руна Райдо
Даже небольшое движение вперед – это прогресс. Действуйте плавно, но уверенно.
Козерог — руна Одал
Опора на проверенное и стабильное принесет покой и ясность.
Водолей — руна Кеназ
Осознание или идея помогут очертить следующий шаг.
Рыбы — руна Лагуз
Доверяйте интуиции — она сегодня точнее логики.
27 октября 2025 года – день энергетического перезапуска для одних и мягкого внутреннего выравнивания для других. Руны напоминают: не торопитесь, а действуйте с внутренней опоры – тогда движение будет естественным и точным.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
