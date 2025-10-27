ТСН в социальных сетях

Астрология
67
2 мин

Рунический гороскоп на 27 октября 2025: Овнам – новый импульс, Весам – внутреннее равновесие

27 октября откроет возможность обновленного старта и гармонизации внутреннего состояния. Овны почувствуют прилив энергии и ясности, а Весы – восстановят баланс и уверенность в своих действиях.

Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны дня подсказывают, что это время, когда важно оценить свои намерения и убедиться, что они согласуются с внутренним чувством. Медленное, но четкое движение вперед будет наиболее эффективным.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Уруз
    Сильный импульс к действию. День, когда следует сделать первый шаг.

  • Телец — руна Иса
    Нужна остановка для переосмысления. Решение еще созревает.

  • Близнецы — руна Пертро
    Сюрприз или скрытый фактор откроет новый ракурс событий.

  • Рак — руна Беркана
    Время мягкого обновления – хорошо вернуться к ресурсным занятиям.

  • Лев — руна Соулу
    Энергия и ясность способствуют продвижению по важным делам.

  • Дева — руна Ингуз
    Внутреннее созревание. Вы почти на грани нового этапа.

  • Весы — руна Вуньо
    Восстановление равновесия. Гармония сегодня – ваш главный проводник.

  • Скорпион — руна Турисаз
    Бдительность и осторожность помогут избежать конфликта.

  • Стрелец — руна Райдо
    Даже небольшое движение вперед – это прогресс. Действуйте плавно, но уверенно.

  • Козерог — руна Одал
    Опора на проверенное и стабильное принесет покой и ясность.

  • Водолей — руна Кеназ
    Осознание или идея помогут очертить следующий шаг.

  • Рыбы — руна Лагуз
    Доверяйте интуиции — она сегодня точнее логики.

27 октября 2025 года – день энергетического перезапуска для одних и мягкого внутреннего выравнивания для других. Руны напоминают: не торопитесь, а действуйте с внутренней опоры – тогда движение будет естественным и точным.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

