Рунический гороскоп на 27 октября 2025: Овнам – новый импульс, Весам – внутреннее равновесие

Руны дня подсказывают, что это время, когда важно оценить свои намерения и убедиться, что они согласуются с внутренним чувством. Медленное, но четкое движение вперед будет наиболее эффективным.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Уруз

Сильный импульс к действию. День, когда следует сделать первый шаг.

Телец — руна Иса

Нужна остановка для переосмысления. Решение еще созревает.

Близнецы — руна Пертро

Сюрприз или скрытый фактор откроет новый ракурс событий.

Рак — руна Беркана

Время мягкого обновления – хорошо вернуться к ресурсным занятиям.

Лев — руна Соулу

Энергия и ясность способствуют продвижению по важным делам.

Дева — руна Ингуз

Внутреннее созревание. Вы почти на грани нового этапа.

Весы — руна Вуньо

Восстановление равновесия. Гармония сегодня – ваш главный проводник.

Скорпион — руна Турисаз

Бдительность и осторожность помогут избежать конфликта.

Стрелец — руна Райдо

Даже небольшое движение вперед – это прогресс. Действуйте плавно, но уверенно.

Козерог — руна Одал

Опора на проверенное и стабильное принесет покой и ясность.

Водолей — руна Кеназ

Осознание или идея помогут очертить следующий шаг.

Рыбы — руна Лагуз

Доверяйте интуиции — она сегодня точнее логики.

27 октября 2025 года – день энергетического перезапуска для одних и мягкого внутреннего выравнивания для других. Руны напоминают: не торопитесь, а действуйте с внутренней опоры – тогда движение будет естественным и точным.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

