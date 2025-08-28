ТСН в социальных сетях

28 августа
Астрология
Астрология
Количество просмотров
95
Время на прочтение
2 мин

Рунический гороскоп на 28 августа: результаты Львам, а Ракам подсказки интуиции.

28 августа – день для внутреннего обновления и восстановления силы. Руны подсказывают: это время для нового старта и обращения к собственным ресурсам.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны – это символы силы, перемен и новых этапов. Сегодня они акцентируют необходимость внутреннего исцеления и начала нового цикла. Прогноз поможет каждому знаку обрести внутреннюю опору и лучше сориентироваться в стремлениях.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам Зодиака

  • Овен руна Уруз
    Символ жизненной силы, выносливости и потенциала. Сегодня вы можете почувствовать энергию для решительных шагов вперед – используйте ее с умом.

  • Телец руна Ансуз
    День для глубокого общения или важных сообщений. Слушайте знаки, приходящие через слова или внешние сигналы.

  • Близнецы руна Турисаз
    Может возникнуть необходимость выстоять – это знак защиты и границ. Смело реагируйте, но с мышлением защитника.

  • Рак руна Пердро
    Энергия тайн и случайных обстоятельств. Доверьтесь интуиции – любой знак может стать решающим.

  • Лев – руна Йера
    Ваши усилия могут дать результат. Это пора пожинать плоды и уверенно двигаться дальше.

  • Дева руна Ингуз
    Символ посева и потенциала. Начать что-то новое сейчас — это инвестировать в будущее, которое скоро прорастет.

  • Весы руна Райдо
    Гармонический ритм движения – ключ к успеху. Умная планировка сегодня удвоит результат.

  • Скорпион руна Лагуз
    Интуиция, мягкость и течение помогут найти свой путь без лишнего сопротивления.

  • Стрелец руна Семеро
    Источник силы – в ясности и внутреннем свете. Сегодня самое время действовать смело и открыто.

  • Козерог — руна Иса
    Остановка дает ясность. Пауза сегодня более полезна, чем спешка. Просмотрите направление и самовосстановитесь.

  • Водолей — руна Дагаз
    Символ нового дня – возможность увидеть новое направление. Сегодня открывается важный поворот.

  • Рыбы руна Одал
    Внимание к дому, корням и наследию поможет восстановить сопротивление. Это время опираться на то, что стабильно.

28 августа 2025 года – день, когда можно сделать внутренний ренессанс. Руны подчеркивают важность баланса между действиями и исцелением, интуицией и структурой. Это момент, когда следует действовать, имея жесткий внутренний фундамент.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

