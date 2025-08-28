Рунический гороскоп на 28 августа: результаты Львам, а Ракам подсказки интуиции.

Руны / © ТСН

Руны – это символы силы, перемен и новых этапов. Сегодня они акцентируют необходимость внутреннего исцеления и начала нового цикла. Прогноз поможет каждому знаку обрести внутреннюю опору и лучше сориентироваться в стремлениях.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам Зодиака

Овен — руна Уруз

Символ жизненной силы, выносливости и потенциала. Сегодня вы можете почувствовать энергию для решительных шагов вперед – используйте ее с умом.

Телец — руна Ансуз

День для глубокого общения или важных сообщений. Слушайте знаки, приходящие через слова или внешние сигналы.

Близнецы — руна Турисаз

Может возникнуть необходимость выстоять – это знак защиты и границ. Смело реагируйте, но с мышлением защитника.

Рак — руна Пердро

Энергия тайн и случайных обстоятельств. Доверьтесь интуиции – любой знак может стать решающим.

Лев – руна Йера

Ваши усилия могут дать результат. Это пора пожинать плоды и уверенно двигаться дальше.

Дева — руна Ингуз

Символ посева и потенциала. Начать что-то новое сейчас — это инвестировать в будущее, которое скоро прорастет.

Весы — руна Райдо

Гармонический ритм движения – ключ к успеху. Умная планировка сегодня удвоит результат.

Скорпион — руна Лагуз

Интуиция, мягкость и течение помогут найти свой путь без лишнего сопротивления.

Стрелец — руна Семеро

Источник силы – в ясности и внутреннем свете. Сегодня самое время действовать смело и открыто.

Козерог — руна Иса

Остановка дает ясность. Пауза сегодня более полезна, чем спешка. Просмотрите направление и самовосстановитесь.

Водолей — руна Дагаз

Символ нового дня – возможность увидеть новое направление. Сегодня открывается важный поворот.

Рыбы — руна Одал

Внимание к дому, корням и наследию поможет восстановить сопротивление. Это время опираться на то, что стабильно.

28 августа 2025 года – день, когда можно сделать внутренний ренессанс. Руны подчеркивают важность баланса между действиями и исцелением, интуицией и структурой. Это момент, когда следует действовать, имея жесткий внутренний фундамент.

