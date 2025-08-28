- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 95
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на 28 августа: результаты Львам, а Ракам подсказки интуиции.
28 августа – день для внутреннего обновления и восстановления силы. Руны подсказывают: это время для нового старта и обращения к собственным ресурсам.
Руны – это символы силы, перемен и новых этапов. Сегодня они акцентируют необходимость внутреннего исцеления и начала нового цикла. Прогноз поможет каждому знаку обрести внутреннюю опору и лучше сориентироваться в стремлениях.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Гороскоп по знакам Зодиака
Овен — руна Уруз
Символ жизненной силы, выносливости и потенциала. Сегодня вы можете почувствовать энергию для решительных шагов вперед – используйте ее с умом.
Телец — руна Ансуз
День для глубокого общения или важных сообщений. Слушайте знаки, приходящие через слова или внешние сигналы.
Близнецы — руна Турисаз
Может возникнуть необходимость выстоять – это знак защиты и границ. Смело реагируйте, но с мышлением защитника.
Рак — руна Пердро
Энергия тайн и случайных обстоятельств. Доверьтесь интуиции – любой знак может стать решающим.
Лев – руна Йера
Ваши усилия могут дать результат. Это пора пожинать плоды и уверенно двигаться дальше.
Дева — руна Ингуз
Символ посева и потенциала. Начать что-то новое сейчас — это инвестировать в будущее, которое скоро прорастет.
Весы — руна Райдо
Гармонический ритм движения – ключ к успеху. Умная планировка сегодня удвоит результат.
Скорпион — руна Лагуз
Интуиция, мягкость и течение помогут найти свой путь без лишнего сопротивления.
Стрелец — руна Семеро
Источник силы – в ясности и внутреннем свете. Сегодня самое время действовать смело и открыто.
Козерог — руна Иса
Остановка дает ясность. Пауза сегодня более полезна, чем спешка. Просмотрите направление и самовосстановитесь.
Водолей — руна Дагаз
Символ нового дня – возможность увидеть новое направление. Сегодня открывается важный поворот.
Рыбы — руна Одал
Внимание к дому, корням и наследию поможет восстановить сопротивление. Это время опираться на то, что стабильно.
28 августа 2025 года – день, когда можно сделать внутренний ренессанс. Руны подчеркивают важность баланса между действиями и исцелением, интуицией и структурой. Это момент, когда следует действовать, имея жесткий внутренний фундамент.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .
Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.