Последний день февраля часто связан с завершением дел и пересмотром планов. Рунические символы в этот день советуют не спешить с выводами, но и не откладывать то, что давно нуждается в решении. Это хороший момент для финансовых шагов, уточнения договоренностей и планирования на следующую неделю. Последовательность принесет больше пользы, чем импульсивность.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 28 февраля 2026 года

Овен — руна Уруз

Энергии достаточно для активных действий, если не распыляться.

Телец — руна Феху

Практический подход к деньгам поможет избежать лишних трат.

Близнецы — руна Ансуз

Новая информация или разговор могут изменить ваши планы.

Рак — руна Беркана

Лучше сохранять спокойный темп и позаботиться о ресурсе.

Лев — руна Соулу

Инициатива даст заметный результат.

Дева — руна Кеназ

Внимательность к деталям поможет избежать неточностей.

Весы — руна Гебо

Сотрудничество или поддержка принесут пользу.

Скорпион — руна Альгиз

Следует соблюдать осторожность в словах и решениях.

Стрелец — руна Райдо

Возможно изменение планов или новое направление в делах.

Козерог — руна Тейваз

Важный выбор требует уверенности и прямоты.

Водолей — руна Дагаз

Новый взгляд поможет увидеть другой вариант действий.

Рыбы — руна Лагуз

Спокойная стратегия позволит лучше понять ситуацию.

Руны в этот день советуют завершать старое и готовиться к новому этапу. Именно продуманные решения станут основой для начала марта.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.