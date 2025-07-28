Рунический гороскоп на 28 июля 2025 года: Тельцам – финансовая внимательность, Скорпионам – внутреннее обновление

Руны / © ТСН

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Руны – древние символы мудрости и ориентир для внутренней работы. 28 июля может принести неожиданности, но акцент сегодня не на импульсивных решениях, а на внимательности к деталям и чувствам. Это день анализа, внутреннего покоя и чувствительности к переменам в себе и в окружении.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Руна дня: "Йера" - цикл, результат, терпение

Сегодня нужна сдержанность. Решение можно отложить, если нет ясности. Терпеливое созревание — все, что запущено раньше, принесет результат вовремя.

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Телец (21 апреля – 20 мая)

Руна дня: "Феху" - ресурс, достаток, материальное внимание

Фокус на финансах: вклады, доходы, расходы. Избегайте импульсивных покупок – день для планирования, а не растраты.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Руна дня: Манназ — поддержка, люди, сообщество

Полезны контакты и окружающая помощь. Совместная работа принесет больше, чем единичные усилия.

Рак (22 июня – 22 июля)

Руна дня: "Беркана" - восстановление, рост, забота

Надейтесь на внутреннее спокойствие. Забота о себе и отдыхе – ваш ресурс для стабильности.

Лев (23 июля – 22 августа)

Руна дня: "Тейваз" - действие, смелость, воля

Не бойтесь делать решительные шаги. Но четко и осмысленно. Один мощный поступок сегодня важнее многих мелких.

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Дева (23 августа – 22 сентября)

Руна дня: "Райдо" - путь, организация, прогресс

День позволяет упорядочить рабочие процессы и маршруты. Структурируйте день – и он станет продуктивным.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Руна дня: "Дагаз" - новое начало, свет, трансформация

Момент перелома – если организуете события правильно, получите Азарт нового подхода к делам.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Руна дня: "Гагалаз" - очищение, кризис, изменение

Старая модель может «развалиться». Не бойтесь этого – она освободит пространство для новой.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Руна дня: "Соулу" - ясность, вдохновение, реализация

Сейчас ваше пространство — это внутренняя уверенность. Думайте масштабно и двигайтесь цельно.

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Козерог (22 декабря – 19 января)

Руна дня: "Альгиз" - защита, интуиция, границы

Сейчас важно четко определить позицию: где вам комфортно, а где нужно сказать нет. Интуиция вас не подведет.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Руна дня: "Ансуз" - слова, знание, связь

Ваша коммуникация – инструмент влияния. Важные беседы начнутся именно сегодня.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Руна дня: "Лагуз" - поток, гибкость, чувствительность

День прочувствует равновесие через доверие к интуиции. Двигайтесь в ритме сердца – логика может ждать.

28 июля – день внимательности, анализа и взвешенных движений. Руны указывают: лучшие решения не принимаются на импульсе, а те, которые вы делаете, должны быть в резонансе с внутренним чутьем.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.