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Рунический гороскоп на 28 июля 2025 года: Тельцам – финансовая внимательность, Скорпионам – внутреннее обновление
Руны 28 июля советуют быть сдержанными в решениях и прислушиваться к интуиции – сегодня важно балансировать между осторожностью и ощущениями своего внутреннего состояния.
Руны – древние символы мудрости и ориентир для внутренней работы. 28 июля может принести неожиданности, но акцент сегодня не на импульсивных решениях, а на внимательности к деталям и чувствам. Это день анализа, внутреннего покоя и чувствительности к переменам в себе и в окружении.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Гороскоп по знакам зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Руна дня: "Йера" - цикл, результат, терпение
Сегодня нужна сдержанность. Решение можно отложить, если нет ясности. Терпеливое созревание — все, что запущено раньше, принесет результат вовремя.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Руна дня: "Феху" - ресурс, достаток, материальное внимание
Фокус на финансах: вклады, доходы, расходы. Избегайте импульсивных покупок – день для планирования, а не растраты.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Руна дня: Манназ — поддержка, люди, сообщество
Полезны контакты и окружающая помощь. Совместная работа принесет больше, чем единичные усилия.
Рак (22 июня – 22 июля)
Руна дня: "Беркана" - восстановление, рост, забота
Надейтесь на внутреннее спокойствие. Забота о себе и отдыхе – ваш ресурс для стабильности.
Лев (23 июля – 22 августа)
Руна дня: "Тейваз" - действие, смелость, воля
Не бойтесь делать решительные шаги. Но четко и осмысленно. Один мощный поступок сегодня важнее многих мелких.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Руна дня: "Райдо" - путь, организация, прогресс
День позволяет упорядочить рабочие процессы и маршруты. Структурируйте день – и он станет продуктивным.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Руна дня: "Дагаз" - новое начало, свет, трансформация
Момент перелома – если организуете события правильно, получите Азарт нового подхода к делам.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Руна дня: "Гагалаз" - очищение, кризис, изменение
Старая модель может «развалиться». Не бойтесь этого – она освободит пространство для новой.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Руна дня: "Соулу" - ясность, вдохновение, реализация
Сейчас ваше пространство — это внутренняя уверенность. Думайте масштабно и двигайтесь цельно.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Руна дня: "Альгиз" - защита, интуиция, границы
Сейчас важно четко определить позицию: где вам комфортно, а где нужно сказать нет. Интуиция вас не подведет.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Руна дня: "Ансуз" - слова, знание, связь
Ваша коммуникация – инструмент влияния. Важные беседы начнутся именно сегодня.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Руна дня: "Лагуз" - поток, гибкость, чувствительность
День прочувствует равновесие через доверие к интуиции. Двигайтесь в ритме сердца – логика может ждать.
28 июля – день внимательности, анализа и взвешенных движений. Руны указывают: лучшие решения не принимаются на импульсе, а те, которые вы делаете, должны быть в резонансе с внутренним чутьем.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.