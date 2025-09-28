- Дата публикации
Рунический гороскоп на 28 сентября 2025: Овнам — внутренний прорыв, Девам — гармония
28 сентября — день, когда стоит доверять себе и не бояться перемен. Овны почувствуют внутренний прорыв и вдохновение, а Девы обретут покой и гармонию в делах.
Руны в этот день напоминают: сила в покое, а решения приходят по ясности. Это день, когда важно отпустить лишнее и открыться новому опыту.
Об этом рассказала эзотерика Елена Кузьмич.
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Кеназ
День открытий и вдохновения. Ваша внутренняя энергия прокладывает путь к новому.
Телец — руна Йера
Результаты прошедших действий начинают проявляться. Наслаждайтесь плодами труда.
Близнецы — руна Ансуз
Слушайте внимательно слова окружающих – у них может быть важная подсказка.
Рак — руна Эйваз
Выдержка и глубокая интуиция помогут оставаться на своем пути.
Лев — руна Соулу
Энергия и уверенность помогут шагнуть вперед.
Дева — руна Вуньо
Гармония, покой и удовольствие придут из-за простых радостей.
Весы — руна Гебо
Взаимная поддержка станет основным ресурсом. Следует обратиться к партнерству.
Скорпион — руна Турисаз
Не торопитесь. День требует внимательности к деталям.
Стрелец — руна Райдо
Успех в движении и изменении обстоятельств. Удачное время для планирования путешествий.
Козерог — руна Ингуз
Новые начала возможны сегодня. Верьте в свой потенциал.
Водолей — руна Лагуз
Интуиция поможет найти верное направление. Прислушайтесь к сердцу.
Рыбы — руна Пердро
Неожиданности в этот день принесут пользу. Отпустите контроль и доверьтесь потоку.
28 сентября 2025 года руны подсказывают: ищите ясность, сохраняйте внутреннее равновесие и действуйте спокойно. Этот день открывает возможности для обновления, гармонии и роста.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
