Астрология
91
2 мин

Рунический гороскоп на 28 сентября 2025: Овнам — внутренний прорыв, Девам — гармония

28 сентября — день, когда стоит доверять себе и не бояться перемен. Овны почувствуют внутренний прорыв и вдохновение, а Девы обретут покой и гармонию в делах.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны в этот день напоминают: сила в покое, а решения приходят по ясности. Это день, когда важно отпустить лишнее и открыться новому опыту.

Об этом рассказала эзотерика Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Кеназ
    День открытий и вдохновения. Ваша внутренняя энергия прокладывает путь к новому.

  • Телец — руна Йера
    Результаты прошедших действий начинают проявляться. Наслаждайтесь плодами труда.

  • Близнецы — руна Ансуз
    Слушайте внимательно слова окружающих – у них может быть важная подсказка.

  • Рак — руна Эйваз
    Выдержка и глубокая интуиция помогут оставаться на своем пути.

  • Лев — руна Соулу
    Энергия и уверенность помогут шагнуть вперед.

  • Дева — руна Вуньо
    Гармония, покой и удовольствие придут из-за простых радостей.

  • Весы — руна Гебо
    Взаимная поддержка станет основным ресурсом. Следует обратиться к партнерству.

  • Скорпион — руна Турисаз
    Не торопитесь. День требует внимательности к деталям.

  • Стрелец — руна Райдо
    Успех в движении и изменении обстоятельств. Удачное время для планирования путешествий.

  • Козерог — руна Ингуз
    Новые начала возможны сегодня. Верьте в свой потенциал.

  • Водолей — руна Лагуз
    Интуиция поможет найти верное направление. Прислушайтесь к сердцу.

  • Рыбы — руна Пердро
    Неожиданности в этот день принесут пользу. Отпустите контроль и доверьтесь потоку.

28 сентября 2025 года руны подсказывают: ищите ясность, сохраняйте внутреннее равновесие и действуйте спокойно. Этот день открывает возможности для обновления, гармонии и роста.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

91
