Рунический гороскоп на 28 сентября 2025: Овнам — внутренний прорыв, Девам — гармония

Руны в этот день напоминают: сила в покое, а решения приходят по ясности. Это день, когда важно отпустить лишнее и открыться новому опыту.

Об этом рассказала эзотерика Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Кеназ

День открытий и вдохновения. Ваша внутренняя энергия прокладывает путь к новому.

Телец — руна Йера

Результаты прошедших действий начинают проявляться. Наслаждайтесь плодами труда.

Близнецы — руна Ансуз

Слушайте внимательно слова окружающих – у них может быть важная подсказка.

Рак — руна Эйваз

Выдержка и глубокая интуиция помогут оставаться на своем пути.

Лев — руна Соулу

Энергия и уверенность помогут шагнуть вперед.

Дева — руна Вуньо

Гармония, покой и удовольствие придут из-за простых радостей.

Весы — руна Гебо

Взаимная поддержка станет основным ресурсом. Следует обратиться к партнерству.

Скорпион — руна Турисаз

Не торопитесь. День требует внимательности к деталям.

Стрелец — руна Райдо

Успех в движении и изменении обстоятельств. Удачное время для планирования путешествий.

Козерог — руна Ингуз

Новые начала возможны сегодня. Верьте в свой потенциал.

Водолей — руна Лагуз

Интуиция поможет найти верное направление. Прислушайтесь к сердцу.

Рыбы — руна Пердро

Неожиданности в этот день принесут пользу. Отпустите контроль и доверьтесь потоку.

28 сентября 2025 года руны подсказывают: ищите ясность, сохраняйте внутреннее равновесие и действуйте спокойно. Этот день открывает возможности для обновления, гармонии и роста.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

