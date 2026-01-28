Рунический гороскоп на 28 января 2026 года: Скорпионам — резкое изменение, Козорогам — опора на стабильное.

Руны / © ТСН.ua

28 января 2026 года – день проверки на гибкость. Руночные символы советуют не держаться за старое только по привычке и своевременно менять подход, если обстоятельства этого требуют.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 28 января 2026

Овен — руна Уруз

День силы и напора. Вы сможете продвинуть дело вперед, если будете действовать решительно, но без лишней агрессии.

Телец — руна Йера

Постепенный результат. То, над чем вы работали раньше, начинает давать плоды — не торопитесь и не меняйте курс.

Близнецы — руна Манназ

Роль людей. Сегодня многое будет зависеть от взаимодействия с другими — поддержка или совет могут стать решающими.

Рак — руна Ингваз

Внутреннее скопление. День подходит для обновления сил и подготовки к новому этапу без резких действий.

Лев — руна Эйваз

Устойчивость и выдержка. Следует держать позицию и не поддаваться на провокации — время работает на вас.

Дева — руна Иса

Пауза и стабилизация. Лучше не форсировать события и разрешить ситуации выровняться естественным путём.

Весы — руна Эваз

Движение через сотрудничество. Результат придет быстрее, если действовать вместе с кем-то, а не наедине.

Скорпион — руна Хагалаз

Резкая смена. День может разрушить старую схему, но это откроет простор для нового решения.

Стрелец — руна Перт

Неожиданный поворот. Возможная информация или событие, которое изменит ваши планы, важно оставаться гибкими.

Козерог — руна Отал

Опора на стабильное. День подходит для решений, связанных с домом, имуществом или долгосрочными планами.

Водолей — руна Вуньо

Облегчение и хорошая новость. Может появиться ощущение, что напряжение падает, а ситуация становится проще.

Рыбы — руна Турисаз

Осторожность в действиях. Лучше не давить и не спешить – пауза сегодня будет более мудрым шагом.

Руны этого дня подчеркивают важность правильного темпа и реакцию на изменения. Сегодня полезно беречь ресурс, действовать обдуманно и делать шаги, не нарушающие внутреннее равновесие.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.