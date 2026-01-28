- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 149
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на 28 января 2026 года: Скорпионам — резкое изменение, Козорогам — опора на стабильное.
28 января 2026 года руны указывают на день, когда следует быть готовыми к неожиданным поворотам, но в то же время придерживаться проверенных решений. Это время, когда правильная реакция важнее скорости, а покой и холодный расчет помогут избежать ошибок.
28 января 2026 года – день проверки на гибкость. Руночные символы советуют не держаться за старое только по привычке и своевременно менять подход, если обстоятельства этого требуют.
Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 28 января 2026
Овен — руна Уруз
День силы и напора. Вы сможете продвинуть дело вперед, если будете действовать решительно, но без лишней агрессии.
Телец — руна Йера
Постепенный результат. То, над чем вы работали раньше, начинает давать плоды — не торопитесь и не меняйте курс.
Близнецы — руна Манназ
Роль людей. Сегодня многое будет зависеть от взаимодействия с другими — поддержка или совет могут стать решающими.
Рак — руна Ингваз
Внутреннее скопление. День подходит для обновления сил и подготовки к новому этапу без резких действий.
Лев — руна Эйваз
Устойчивость и выдержка. Следует держать позицию и не поддаваться на провокации — время работает на вас.
Дева — руна Иса
Пауза и стабилизация. Лучше не форсировать события и разрешить ситуации выровняться естественным путём.
Весы — руна Эваз
Движение через сотрудничество. Результат придет быстрее, если действовать вместе с кем-то, а не наедине.
Скорпион — руна Хагалаз
Резкая смена. День может разрушить старую схему, но это откроет простор для нового решения.
Стрелец — руна Перт
Неожиданный поворот. Возможная информация или событие, которое изменит ваши планы, важно оставаться гибкими.
Козерог — руна Отал
Опора на стабильное. День подходит для решений, связанных с домом, имуществом или долгосрочными планами.
Водолей — руна Вуньо
Облегчение и хорошая новость. Может появиться ощущение, что напряжение падает, а ситуация становится проще.
Рыбы — руна Турисаз
Осторожность в действиях. Лучше не давить и не спешить – пауза сегодня будет более мудрым шагом.
Руны этого дня подчеркивают важность правильного темпа и реакцию на изменения. Сегодня полезно беречь ресурс, действовать обдуманно и делать шаги, не нарушающие внутреннее равновесие.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.