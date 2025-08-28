- Дата публикации
Рунический гороскоп на 29 августа 2025: Скорпионам - поддержка, Весам - новое направление
29 августа – день, приносящий ясность, партнерство и внутреннюю поддержку. Руны отмечают необходимость движения вперед в сотрудничестве и обновлении направлений.
Руны – это древние архетипы, несущие силу на каждый день. Сегодня они открывают перед знаками Зодиака возможности через взаимодействие, прозрачные решения и веру в свою силу.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .
Гороскоп по знакам Зодиака
Овен – руна Гебо
Символизирует партнерство, равенство и взаимный обмен. Сегодня ваши дела приведут плоды, если будете действовать в паре.
Телец - руна Лагуз
Интуиция, эмоциональный поток и доверчивость сегодня станут вашими гидами. Слушайте внутренний голос – он знает путь.
Близнецы - руна Йера
Пора наслаждаться результатами. Ваши усилия начинают приносить стабильный результат – подводите итоги.
Рак - руна Ансуз
Слова обладают силой. Сегодня важно выразить свои мысли или прислушаться к внутреннему наставнику.
Лев — руна Феха
День для накопления ресурса – как физического, так и энергетического. Ваша стабильность – ваш ключ.
Дева – руна Турисаз
Этот знак несет вызов, который можно преодолеть. Важно быть стойкими, защищать границы.
Весы - руна Райдо
Гармония движения – ваш фокус. Планируйте шаги четко и путь ведет к цели.
Скорпион – руна Соулу
Внутренний свет поможет вам. Это ваш день для прозрачных решений и эмоциональной очистки.
Стрелец - руна Ингуз
Новый старт в воздухе. Положите начало тому, что важно — оно имеет шансы вырасти и принести плоды.
Козориг - руна Эйваз
Ваша внутренняя стойкость – база для действий. Сегодня вам легко быть уверенными и мудрыми.
Водолей – руна Беркана
День обновления: новые проекты, творческие идеи, развитие. Или духовный рост — что угодно, что дает жизнь.
Рыбы - руна Отала
Семья, наследие и ценность корней особенно важны. Пусть ваш дом или корни дадут вам сопротивление.
29 августа 2025 года - это день, когда руны дарят поддержку из-за устойчивости, ясности и ценности взаимоотношений. Слушайте свой внутренний голос, действуйте вместе и будьте открыты для обновления.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
