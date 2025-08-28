Рунический гороскоп на 29 августа 2025: Скорпионам - поддержка, Весам - новое направление

Руны / © ТСН

Руны – это древние архетипы, несущие силу на каждый день. Сегодня они открывают перед знаками Зодиака возможности через взаимодействие, прозрачные решения и веру в свою силу.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

Гороскоп по знакам Зодиака

Овен – руна Гебо

Символизирует партнерство, равенство и взаимный обмен. Сегодня ваши дела приведут плоды, если будете действовать в паре.

Телец - руна Лагуз

Интуиция, эмоциональный поток и доверчивость сегодня станут вашими гидами. Слушайте внутренний голос – он знает путь.

Близнецы - руна Йера

Пора наслаждаться результатами. Ваши усилия начинают приносить стабильный результат – подводите итоги.

Рак - руна Ансуз

Слова обладают силой. Сегодня важно выразить свои мысли или прислушаться к внутреннему наставнику.

Лев — руна Феха

День для накопления ресурса – как физического, так и энергетического. Ваша стабильность – ваш ключ.

Дева – руна Турисаз

Этот знак несет вызов, который можно преодолеть. Важно быть стойкими, защищать границы.

Весы - руна Райдо

Гармония движения – ваш фокус. Планируйте шаги четко и путь ведет к цели.

Скорпион – руна Соулу

Внутренний свет поможет вам. Это ваш день для прозрачных решений и эмоциональной очистки.

Стрелец - руна Ингуз

Новый старт в воздухе. Положите начало тому, что важно — оно имеет шансы вырасти и принести плоды.

Козориг - руна Эйваз

Ваша внутренняя стойкость – база для действий. Сегодня вам легко быть уверенными и мудрыми.

Водолей – руна Беркана

День обновления: новые проекты, творческие идеи, развитие. Или духовный рост — что угодно, что дает жизнь.

Рыбы - руна Отала

Семья, наследие и ценность корней особенно важны. Пусть ваш дом или корни дадут вам сопротивление.

29 августа 2025 года - это день, когда руны дарят поддержку из-за устойчивости, ясности и ценности взаимоотношений. Слушайте свой внутренний голос, действуйте вместе и будьте открыты для обновления.

