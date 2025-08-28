ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
98
Время на прочтение
2 мин

Рунический гороскоп на 29 августа 2025: Скорпионам - поддержка, Весам - новое направление

29 августа – день, приносящий ясность, партнерство и внутреннюю поддержку. Руны отмечают необходимость движения вперед в сотрудничестве и обновлении направлений.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны – это древние архетипы, несущие силу на каждый день. Сегодня они открывают перед знаками Зодиака возможности через взаимодействие, прозрачные решения и веру в свою силу.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

Гороскоп по знакам Зодиака

  • Овен – руна Гебо
    Символизирует партнерство, равенство и взаимный обмен. Сегодня ваши дела приведут плоды, если будете действовать в паре.

  • Телец - руна Лагуз
    Интуиция, эмоциональный поток и доверчивость сегодня станут вашими гидами. Слушайте внутренний голос – он знает путь.

  • Близнецы - руна Йера
    Пора наслаждаться результатами. Ваши усилия начинают приносить стабильный результат – подводите итоги.

  • Рак - руна Ансуз
    Слова обладают силой. Сегодня важно выразить свои мысли или прислушаться к внутреннему наставнику.

  • Лев — руна Феха
    День для накопления ресурса – как физического, так и энергетического. Ваша стабильность – ваш ключ.

  • Дева – руна Турисаз
    Этот знак несет вызов, который можно преодолеть. Важно быть стойкими, защищать границы.

  • Весы - руна Райдо
    Гармония движения – ваш фокус. Планируйте шаги четко и путь ведет к цели.

  • Скорпион – руна Соулу
    Внутренний свет поможет вам. Это ваш день для прозрачных решений и эмоциональной очистки.

  • Стрелец - руна Ингуз
    Новый старт в воздухе. Положите начало тому, что важно — оно имеет шансы вырасти и принести плоды.

  • Козориг - руна Эйваз
    Ваша внутренняя стойкость – база для действий. Сегодня вам легко быть уверенными и мудрыми.

  • Водолей – руна Беркана
    День обновления: новые проекты, творческие идеи, развитие. Или духовный рост — что угодно, что дает жизнь.

  • Рыбы - руна Отала
    Семья, наследие и ценность корней особенно важны. Пусть ваш дом или корни дадут вам сопротивление.

29 августа 2025 года - это день, когда руны дарят поддержку из-за устойчивости, ясности и ценности взаимоотношений. Слушайте свой внутренний голос, действуйте вместе и будьте открыты для обновления.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

