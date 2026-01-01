Рунический гороскоп на 29 декабря 2025 года – 4 января 2026 года: неделя итогов и осторожного старта

Руны / © ТСН

Конец декабря и первые дни января – это период перехода, когда темп естественно изменяется. Руны рекомендуют не форсировать действия, а собрать итоги, вернуть ресурс и мягко сформировать новейшие ориентиры.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 29 декабря – 4 января

Овен — руна Феху

Неделя ресурсов и практической пользы. Удачное время, чтобы разобраться с финансами, подарками, расходами и тем, что имеет реальную ценность.

Телец — руна Уруз

Возврат силы и энергии. Период подходит для восстановления тонуса и постепенного возврата к активности без перегрузки.

Близнецы — руна Райдо

Неделя движения и смены маршрута. Возможны поездки, пересогласование планов или внутреннее решение о новом направлении на 2026 год.

Рак — руна Кеназ

Фокус на упорядочении и практических выводах. Хорошо завершать дела, наводить порядок в документах, планах и быту.

Лев — руна Тейваз

Время ответственности и принципиальных решений. Нужно определить приоритеты и действовать последовательно, не меняясь по мелочам.

Дева — руна Наутиз

Проверка границ и погрузки. Неделя подсказывает снизить лишние обязательства, держаться режима и беречь силы.

Весы — руна Гебо

Партнерство и взаимность. Период способствует договоренностям, поддержанию и восстановлению баланса в отношениях.

Скорпион — руна Хагалаз

Неожиданные сдвиги. Возможны резкие смены планов, но они помогут освободить пространство от лишнего и перейти к новому этапу.

Стрелец — руна Йера

Итоги и результат. Неделя показывает, что было сделано правильно, а что требует коррекции. Хорошее время, чтобы завершить цикл и зафиксировать полученное.

Козерог — руна Альгиз

Защита и осторожность. Следует внимательно относиться к безопасности, границам и коммуникациям. Спокойный, собранный подход принесет наилучший результат.

Водолей — руна Эваз

Движение через сотрудничество. Неделя способствует командным решениям, поддержке и общим планам – вместе будет проще и эффективнее.

Рыбы — руна Манназ

Фокус на людях и собственной роли. Период подходит для переосмысления, кем вы хотите быть в новом году и с кем вам по дороге.

Руны недели 29 декабря – 4 января подчеркивают значение последовательности и внимательности к ресурсам. Это время закрыть старое, убрать лишнее и войти в новый год с более четкими приоритетами и без чрезмерного давления на себя.

