- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 25
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на 29 декабря 2025 года – 4 января 2026 года: неделя итогов и осторожного старта
Период 29 декабря – 4 января руны описывают как время перехода между годами, когда важно закрыть незавершенное, сохранить ресурс и без спешки наметить первые шаги на будущее. Неделя способствует практическим решениям, согласованию планов и спокойному вхождению в новый ритм.
Конец декабря и первые дни января – это период перехода, когда темп естественно изменяется. Руны рекомендуют не форсировать действия, а собрать итоги, вернуть ресурс и мягко сформировать новейшие ориентиры.
Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 29 декабря – 4 января
Овен — руна Феху
Неделя ресурсов и практической пользы. Удачное время, чтобы разобраться с финансами, подарками, расходами и тем, что имеет реальную ценность.
Телец — руна Уруз
Возврат силы и энергии. Период подходит для восстановления тонуса и постепенного возврата к активности без перегрузки.
Близнецы — руна Райдо
Неделя движения и смены маршрута. Возможны поездки, пересогласование планов или внутреннее решение о новом направлении на 2026 год.
Рак — руна Кеназ
Фокус на упорядочении и практических выводах. Хорошо завершать дела, наводить порядок в документах, планах и быту.
Лев — руна Тейваз
Время ответственности и принципиальных решений. Нужно определить приоритеты и действовать последовательно, не меняясь по мелочам.
Дева — руна Наутиз
Проверка границ и погрузки. Неделя подсказывает снизить лишние обязательства, держаться режима и беречь силы.
Весы — руна Гебо
Партнерство и взаимность. Период способствует договоренностям, поддержанию и восстановлению баланса в отношениях.
Скорпион — руна Хагалаз
Неожиданные сдвиги. Возможны резкие смены планов, но они помогут освободить пространство от лишнего и перейти к новому этапу.
Стрелец — руна Йера
Итоги и результат. Неделя показывает, что было сделано правильно, а что требует коррекции. Хорошее время, чтобы завершить цикл и зафиксировать полученное.
Козерог — руна Альгиз
Защита и осторожность. Следует внимательно относиться к безопасности, границам и коммуникациям. Спокойный, собранный подход принесет наилучший результат.
Водолей — руна Эваз
Движение через сотрудничество. Неделя способствует командным решениям, поддержке и общим планам – вместе будет проще и эффективнее.
Рыбы — руна Манназ
Фокус на людях и собственной роли. Период подходит для переосмысления, кем вы хотите быть в новом году и с кем вам по дороге.
Руны недели 29 декабря – 4 января подчеркивают значение последовательности и внимательности к ресурсам. Это время закрыть старое, убрать лишнее и войти в новый год с более четкими приоритетами и без чрезмерного давления на себя.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят завершение войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.