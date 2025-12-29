Рунический гороскоп на 29 декабря 2025: Овнам — инициатива, Весам — договоренность, Рыбам — восстановление

Руны / © ТСН

29 декабря – день осторожного возвращения к действиям после периода итогов. Руночные символы советуют двигаться без спешки, сочетая активность с заботой о собственном состоянии и ресурсах.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 29 декабря

Овен — руна Уруз

Приток энергии и желание действовать. День подходит для конкретных шагов и физической активности. Главное – не брать на себя чрезмерного.

Телец — руна Отал

Опора на устойчивость. Следует заняться домашними делами, финансами или вопросами, которые дают ощущение безопасности.

Близнецы — руна Эйваз

Общие действия и координация. День способствует взаимодействию с другими, согласованию планов и движению вперед вместе.

Рак — руна Беркана

Забота и восстановление. День подходит для понижения эмоциональной нагрузки и общения с близкими.

Лев — руна Тейваз

Ответственность и прямота. Вы можете взять на себя инициативу или четко очертить границы в важнейшей ситуации.

Дева — руна Кеназ

Порядок и практичность. Добрый день для анализа, устранения мелких ошибок и завершения текущих дел.

Весы — руна Гебо

Договоренности и взаимности. Возможны полезные компромиссы или поддержка со стороны партнера.

Скорпион — руна Перт

Непредсказуемый фактор. События могут пойти по другому пути, но это откроет новые возможности или подскажет нестандартный ход.

Стрелец — руна Райдо

Движение и коррекция курса. Даже небольшое изменение планов поможет продвинуться дальше без лишних усилий.

Козерог — руна Наутиз

Потребность в ограничении. Следует уменьшить нагрузку и не пытаться охватить все сразу.

Водолей — руна Ансуз

Слова и сообщения имеют вес. День способствует важным разговорам, согласованию позиций и обмену мнениями.

Рыбы — руна Лагуз

Плавный ритм и внутреннее спокойствие. Лучше не форсировать события и позволить себе обновить.

Руны в этот день напоминают: в конце года важно не перегружать себя и действовать выборочно. Сегодня полезно сделать несколько точных шагов, не пытаясь завершить все сразу. Подобный подход поможет спокойно войти в финальные дни года.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

