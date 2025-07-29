Рунический гороскоп на 29 июля 2025: Овнам – решительный прорыв, Рыбам – вдохновение

Руны / © ТСН

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На 29 июля традиционно усиливается интеллектуальная энергия и возможные прорывные моменты в духовной сфере — именно в день, когда открываются провидческие способности, даже у тех, кому они раньше не казались присущими. Руны этого дня будут способствовать ясности мнения, инсайтам и дружескому диалогу.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Руна дня: "Тейваз" - цель, сила воли, победа

Сегодня следует сфокусироваться на главной задаче и действовать уверенно. Вы сможете преодолеть внутренние сомнения и добиться цели, если сохраните четкий вектор движения.

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Телец (21 апреля – 20 мая)

Руна дня: "Йера" - плоды усилий, завершение цикла

День подходит для подведения итогов и получения результатов за предварительную работу. Удержите баланс между тем, что уже завершено, и тем, что требует еще вашего внимания.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Руна дня: “Манназ” — взаимодействие, партнерство, общество

Открытость к общению сегодня поможет получить необходимую поддержку или новые идеи. Совместная работа будет значительно продуктивнее самостоятельных попыток.

Рак (22 июня – 22 июля)

Руна дня: "Беркана" - забота, новые начинания

Удачное время для начала проекта или создания безопасного пространства для себя и близких. Бережный подход сегодня принесет самые большие результаты.

Лев (23 июля – 22 августа)

Руна дня: "Эйваз" - движение, изменения, адаптация

День благоприятен для путешествий, активных действий и гибких решений. Умение быстро перестроиться поможет использовать внезапный шанс.

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Дева (23 августа – 22 сентября)

Руна дня: "Кеназ" - вдохновение, творческий прорыв

Сегодня идеи могут появляться врасплох, но они станут ценными. Следует записывать мнения и находить способы их реализации.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Руна дня: "Дагаз" - новый взгляд, рассвет

Вы способны увидеть ситуацию под другим углом и открыть новые пути разрешения. Этот день поможет оставить позади то, что больше не работает.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Руна дня: "Хагалаз" - увольнение, обновление

Старые ограничения или ненужные связи могут исчезнуть из вашей жизни. Хотя процесс может быть эмоционально насыщенным, он откроет путь к лучшему.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Руна дня: "Райдо" - путь, направление, путешествие

Вы получите импульс отправиться по новому маршруту — буквально или символически.

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Козерог (22 декабря – 19 января)

Руна дня: "Альгиз" - защита, интуиция

Прислушайтесь к внутреннему голосу – он поможет избежать ошибок. Не бойтесь отказываться от того, что не отвечает вашим ценностям.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Руна дня: "Лагуз " - интуиция, поток, эмоциональная мудрость

Сегодня полезно прислушиваться к собственным ощущениям. Они подскажут, в какую сторону двигаться, даже если логика сомневается.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Руна дня: "Ансуз" - знание, вдохновение, духовное прозрение

Возможны инсайты, которые изменят ваше видение. Общение и новая информация помогут найти ответы на старые вопросы.

29 июля – это сочетание решительности и мягкости, логики и интуиции. Руны подсказывают: действуйте, но не забывайте слушать себя, ведь именно внутренний голос поможет выйти на правильный путь.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.