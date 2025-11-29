Рунический гороскоп на 29 ноября 2025 года: Овнам — действие, Весам — равновесие, Рыбам – интуитивный рост

Руны / © ТСН

Руны на 29 ноября подчеркивают динамические и эмоционально насыщенные процессы. Этот день может стать точкой действия, обновления или внутреннего раскрытия для многих знаков. Одни смогут найти гармонию, другие — увидеть долгожданный результат, а кое-кто столкнется с событиями, которые помогут освободить пространство для нового. Каждая руна несет свою подсказку, поэтому следует внимательно прислушиваться к энергетике дня.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 29 ноября

Овен — руна Уруз

День силы и активности. Вы можете почувствовать приток энергии, мотивации или желания действовать более решительно. Смело начинайте то, что давно откладывали – хватит ресурса.

Телец — руна Феху

Руна материальных поступлений и стабильности. Возможны финансовые бонусы, полезные новости или внезапно открывшийся ресурс. День благоприятен для практических дел.

Близнецы — руна Эйваз

Движение, прогресс, партнерство. Удачный день для плодотворного сотрудничества, поездок, переговоров и создания новых контактов. Совместная работа сегодня дает наилучший результат.

Рак — руна Беркана

Энергия обновления, заботы и эмоциональной нежности. Добрый день для восстановления, лечения, начала новых ритуалов или отпуска старой боли.

Лев — руна Манназ

Фокус на людях, команде, взаимодействии. Вы можете получить поддержку или важный союзник. День подходит для переговоров, общих идей и социальных инициатив.

Дева — руна Хагалаз

Возможны резкие изменения или неожиданные события, которые выведут вас на новый уровень. Хотя хаос может показаться неудобным, он открывает путь к очищению и перезагрузке.

Весы — руна Гебо

Подарки, баланс, обмен. День приносит гармоничные взаимодействия, щедрость и приятные знаки судьбы. Хороший случай укрепить отношения или восстановить доверие.

Скорпион — руна Тейваз

Вы можете взять под контроль важную ситуацию или сделать сильный шаг вперед. Руна придает решительность и помогает отстоять свои границы. Бизнес-активности сегодня будут успешными.

Стрелец — руна Йера

Цикл созревания получает свой конец. Вы увидите результаты, получите ответ или завершите важный этап. День для подведения итогов и планировки нового.

Козерог — руна Ингуз

Внутренняя завершенность и покой. Следует завершить незаконченные дела и навести порядок в рабочем или домашнем пространстве. Энергия зрелости поддержит вас.

Водолей — руна Лагуз

Чувствительность, глубина, интуиция. Вы можете получить сильный знак или ощутить внутренний толчок в правильном направлении. День подходит для творчества и самосозерцания.

Рыбы — руна Перт

Эзотерические инсайты, интуитивные открытия, загадочные совпадения. Руна усиливает вашу внутреннюю магию и помогает найти скрытые ответы.

29 ноября станет днем, когда руны усиливают личную силу, помогают расставить приоритеты, восстановить баланс и двигаться дальше. Кому-то понадобится действовать решительно, кому-то позволить себе исцеление или отдых, а другим прислушиваться к интуиции и считывать знаки. Энергия в этот день напоминает: каждый шаг, даже небольшой, открывает путь к большей ясности и внутренней стабильности.

