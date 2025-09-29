Рунический гороскоп на 29 сентября 2025: Весам – баланс, Львам – уверенность

Руны / © ТСН

Реклама

Руночные символы в этот день напоминают о важности ясности, стабильности и последовательности. Это время, когда следует остановиться, оценить свой путь и сделать обдуманный шаг вперед.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Соулу

Сила и энергия помогут вам разрешить сложную ситуацию. Действуйте уверенно.

Телец — руна Йера

День подведения итогов. То, над чем вы работали, наконец-то дает результат.

Близнецы — руна Кеназ

Ясность мнений поможет принять верное решение. Прекрасное время для обучения.

Рак — руна Гебо

Партнерство и взаимность сегодня принесут пользу. Цените поддержку близких.

Лев — руна Тейваз

Решительность и уверенность в себе – ключ к успеху. Не бойтесь действовать.

Дева — руна Ингуз

Время нового начала. У ваших идей сегодня есть шанс прорасти.

Весы — руна Вуньо

День гармонии и внутреннего покоя. Посвятите время близким и отдыху.

Скорпион — руна Турисаз

Проявите осторожность в словах и действиях. Не торопитесь с выводами.

Стрелец — руна Райдо

Движение и перемены — главная тема дня. Пора планировать будущие шаги.

Козерог — руна Эйваз

Выдержка поможет удержать позиции. День для стабильности и обдуманных решений.

Водолей — руна Ансуз

Слушайте подсказки судьбы – важные слова или знаки могут все изменить.

Рыбы – руна Пердро

Неожиданные события откроют новые возможности. Будьте внимательны.

29 сентября 2025 года руны советуют: ищите баланс между действием и спокойствием. День благоприятен для завершений, итогов и осознания своей силы.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.