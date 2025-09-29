ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
15
Время на прочтение
2 мин

Рунический гороскоп на 29 сентября 2025: Весам – баланс, Львам – уверенность

29 сентября — день внутреннего равновесия и решительности. Весы найдут баланс в отношениях, а Львы получат уверенность в новых действиях.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руночные символы в этот день напоминают о важности ясности, стабильности и последовательности. Это время, когда следует остановиться, оценить свой путь и сделать обдуманный шаг вперед.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Соулу
    Сила и энергия помогут вам разрешить сложную ситуацию. Действуйте уверенно.

  • Телец — руна Йера
    День подведения итогов. То, над чем вы работали, наконец-то дает результат.

  • Близнецы — руна Кеназ
    Ясность мнений поможет принять верное решение. Прекрасное время для обучения.

  • Рак — руна Гебо
    Партнерство и взаимность сегодня принесут пользу. Цените поддержку близких.

  • Лев — руна Тейваз
    Решительность и уверенность в себе – ключ к успеху. Не бойтесь действовать.

  • Дева — руна Ингуз
    Время нового начала. У ваших идей сегодня есть шанс прорасти.

  • Весы — руна Вуньо
    День гармонии и внутреннего покоя. Посвятите время близким и отдыху.

  • Скорпион — руна Турисаз
    Проявите осторожность в словах и действиях. Не торопитесь с выводами.

  • Стрелец — руна Райдо
    Движение и перемены главная тема дня. Пора планировать будущие шаги.

  • Козерог — руна Эйваз
    Выдержка поможет удержать позиции. День для стабильности и обдуманных решений.

  • Водолей — руна Ансуз
    Слушайте подсказки судьбы – важные слова или знаки могут все изменить.

  • Рыбы – руна Пердро
    Неожиданные события откроют новые возможности. Будьте внимательны.

29 сентября 2025 года руны советуют: ищите баланс между действием и спокойствием. День благоприятен для завершений, итогов и осознания своей силы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

Дата публикации
Количество просмотров
15
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie