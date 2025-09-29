- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 15
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на 29 сентября 2025: Весам – баланс, Львам – уверенность
29 сентября — день внутреннего равновесия и решительности. Весы найдут баланс в отношениях, а Львы получат уверенность в новых действиях.
Руночные символы в этот день напоминают о важности ясности, стабильности и последовательности. Это время, когда следует остановиться, оценить свой путь и сделать обдуманный шаг вперед.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Соулу
Сила и энергия помогут вам разрешить сложную ситуацию. Действуйте уверенно.
Телец — руна Йера
День подведения итогов. То, над чем вы работали, наконец-то дает результат.
Близнецы — руна Кеназ
Ясность мнений поможет принять верное решение. Прекрасное время для обучения.
Рак — руна Гебо
Партнерство и взаимность сегодня принесут пользу. Цените поддержку близких.
Лев — руна Тейваз
Решительность и уверенность в себе – ключ к успеху. Не бойтесь действовать.
Дева — руна Ингуз
Время нового начала. У ваших идей сегодня есть шанс прорасти.
Весы — руна Вуньо
День гармонии и внутреннего покоя. Посвятите время близким и отдыху.
Скорпион — руна Турисаз
Проявите осторожность в словах и действиях. Не торопитесь с выводами.
Стрелец — руна Райдо
Движение и перемены — главная тема дня. Пора планировать будущие шаги.
Козерог — руна Эйваз
Выдержка поможет удержать позиции. День для стабильности и обдуманных решений.
Водолей — руна Ансуз
Слушайте подсказки судьбы – важные слова или знаки могут все изменить.
Рыбы – руна Пердро
Неожиданные события откроют новые возможности. Будьте внимательны.
29 сентября 2025 года руны советуют: ищите баланс между действием и спокойствием. День благоприятен для завершений, итогов и осознания своей силы.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
