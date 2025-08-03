Рунический гороскоп на 3 августа 2025: Девам – внутренний прорыв, Стрельцам – ясность умысла

Руны / © ТСН

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Руны – это древние знаки, несущие в себе символику внутренних сил и внешних событий. 3 августа они подчеркивают важность осознанных решений и знание своего пути. Этот день позволяет совместить внутренний прорыв с ясностью действия.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Руна дня: "Райдо" - движение, направление, организованность

Четкая траектория поможет уверенно преодолевать препятствия, как внешние, так и внутренние.

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Телец (21 апреля – 20 мая)

Руна дня: "Кеназ" - творчество, просветление, открытие

Ваш внутренний мир сегодня ярок — если прислушаетесь к неожиданно приходящим идеям, найдете инструмент их воплощения.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Руна дня: "Уруз" - сила, устойчивость, самовосстановление

Внутренние резервы могут помочь оставаться устойчивыми в хаотичных ситуациях. Это день основания.

Рак (22 июня – 22 июля)

Руна дня: "Пердро" - интуиция, таинственность, бессознательное

Положитесь на внутренние чувства – они несут информацию, которую логика не всегда видит.

Лев (23 июля – 22 августа)

Руна дня: "Эваз" - союз, движение, синергия

Вместе с кем-то двигаться легче.

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Дева (23 августа – 22 сентября)

Руна дня: "Гагалаз" - очищение, излом, новая начальная страница

То, что завтра не понадобится, должно отойти сегодня. Это даст простор для нового.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Руна дня: "Соулу" - успех, свет, внутреннее ясновидение

Сегодня интуиция может быть вашим ярким путем к уверенности в словах и поступках.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Руна дня: "Гебо" - равновесие, обмен, партнерство

Взаимодействие с другим может открыть новые горизонты. Это день взаимности.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Руна дня: "Йера" - результат, цикл, урожай

Подведение итогов – не слабость, а мудрость. Берегите то, что получили.

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Козерог (22 декабря – 19 января)

Руна дня: “Манназ” — команда, сообщество, люди

Выбирайте поддерживающие связи Один мудрый союз важнее многих “полезных” контактов.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Руна дня: "Лагуз" - доверие, поток, эмоциональная вода

Когда логика не просто ведет – позвольте ощущениям направлять вас. Это поможет достичь гармонии с окружающими.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Руна дня: "Дагаз" - новый взгляд, прозрение, рассвет

Сегодня вы можете увидеть выход из застопорившейся ситуации. Позвольте увидеть в начале все по-новому.

3 августа – день внутренней ясности и осмысленного действия. Руны показывают, где следует действовать, а где наблюдать. Красота в этот день в умении соединить внутренний прорыв с внешним балансом.

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