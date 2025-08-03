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Рунический гороскоп на 3 августа 2025: Девам – внутренний прорыв, Стрельцам – ясность умысла
Руны 3 августа дарят фокус и внутреннюю ясность – день для целенаправленных движений с глубоким внутренним резонансом.
Руны – это древние знаки, несущие в себе символику внутренних сил и внешних событий. 3 августа они подчеркивают важность осознанных решений и знание своего пути. Этот день позволяет совместить внутренний прорыв с ясностью действия.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Гороскоп по знакам зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Руна дня: "Райдо" - движение, направление, организованность
Четкая траектория поможет уверенно преодолевать препятствия, как внешние, так и внутренние.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Руна дня: "Кеназ" - творчество, просветление, открытие
Ваш внутренний мир сегодня ярок — если прислушаетесь к неожиданно приходящим идеям, найдете инструмент их воплощения.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Руна дня: "Уруз" - сила, устойчивость, самовосстановление
Внутренние резервы могут помочь оставаться устойчивыми в хаотичных ситуациях. Это день основания.
Рак (22 июня – 22 июля)
Руна дня: "Пердро" - интуиция, таинственность, бессознательное
Положитесь на внутренние чувства – они несут информацию, которую логика не всегда видит.
Лев (23 июля – 22 августа)
Руна дня: "Эваз" - союз, движение, синергия
Вместе с кем-то двигаться легче.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Руна дня: "Гагалаз" - очищение, излом, новая начальная страница
То, что завтра не понадобится, должно отойти сегодня. Это даст простор для нового.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Руна дня: "Соулу" - успех, свет, внутреннее ясновидение
Сегодня интуиция может быть вашим ярким путем к уверенности в словах и поступках.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Руна дня: "Гебо" - равновесие, обмен, партнерство
Взаимодействие с другим может открыть новые горизонты. Это день взаимности.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Руна дня: "Йера" - результат, цикл, урожай
Подведение итогов – не слабость, а мудрость. Берегите то, что получили.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Руна дня: “Манназ” — команда, сообщество, люди
Выбирайте поддерживающие связи Один мудрый союз важнее многих “полезных” контактов.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Руна дня: "Лагуз" - доверие, поток, эмоциональная вода
Когда логика не просто ведет – позвольте ощущениям направлять вас. Это поможет достичь гармонии с окружающими.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Руна дня: "Дагаз" - новый взгляд, прозрение, рассвет
Сегодня вы можете увидеть выход из застопорившейся ситуации. Позвольте увидеть в начале все по-новому.
3 августа – день внутренней ясности и осмысленного действия. Руны показывают, где следует действовать, а где наблюдать. Красота в этот день в умении соединить внутренний прорыв с внешним балансом.