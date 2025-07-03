Рунический гороскоп на 3 июля: Львам — действовать, Рыбам — прислушиваться к знакам.

Руны / © ТСН

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Руна "Райдо" - символ движения, выбора и духовного пути. Она приглашает действовать смело и ответственно, даже когда дорога еще неясна.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен – "Тейваз"

Символ силы, справедливости и мужества. Сегодня важно действовать нравственно и с честью — решения, принятые со смелостью, принесут долгосрочную выгоду.

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Телец – "Отала"

Корни, преемственность, дом. Сегодня можете найти сопротивление в традициях или семейных ценностях – время для стабильности и внутреннего покоя.

Близнецы – "Ансуз"

Руна коммуникации и божественной мудрости. Сегодня возможны ясные идеи или вдохновляющие сообщения – прислушивайтесь к внутреннему голосу и откройтесь новым мыслям.

Рак – "Беркано"

Рождение, плодовитость и новые начинания. Хороший день для эмоционального восстановления, обновления отношений или начала проекта, несущего тепло и развитие.

Лев – "Совело"

Руна Солнца, победы и ясности. Энергия дня поможет вам сиять без агрессии – ведите других примером и почувствуйте собственную силу и свет.

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Дева – "Эйваз"

Трансформация, защита и духовная крепость. Идеальное время для внутренних изменений — просмотрите, что нужно отпустить, чтобы возникла стабильность.

Весы – "Гебо"

Гармония, обмен, справедливость. Сегодня полезно обратить внимание на баланс «давать – получать» в отношениях и партнерах. Взаимооткрытое взаимодействие – ключ к доверию.

Скорпион – "Гоголаз"

Деструкция и возрождение. Хотя сложности могут возникнуть внезапно, они откроют путь к новому уровню силы — принимайте изменения с верой и ресурсом внутренней стойкости.

Стрелец – "Лагуз"

Интуиция, поток, обновление. Руна призывает довериться внутренним предчувствиям, позволить эмоциям стать проводником и мягко плыть по жизненным потокам.

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Козерог – "Кеназ"

Прояснение, творение, свет. Это время, когда идеи становятся очевидными, конфликты предрассветны, и новая ясность может засиять в ходе общения или творческого акта.

Водолей – "Уруз"

Сила, выносливость и потенциал. Удачный день для решительной активности – принимайте новые возможности с мужеством, не мешкая со своими намерениями.

Рыбы – "Пертро"

Таинственность, скрытые пути, удача. У вас могут появиться знак или подсказка с невидимого уровня – доверьтесь мистическим процессам и обратите внимание на символы в жизни.

3 июля – день смены, движения и внутренней трансформации. Руна "Райдо" задает ритм: двигайтесь уверенно, даже если путь еще не ясен.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.