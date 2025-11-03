ТСН в социальных сетях

Астрология
137
2 мин

Рунический гороскоп на 3 ноября 2025: Овнам — ясность, Весам — новые решения

3 ноября станет днем прозрачности и внутренней настройки. Овны смогут увидеть ситуацию более четко, а Весы найдут решение, давно вызревавшее внутри.

Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны этого дня говорят об обновлении понимания и переходе к спокойному, но целенаправленному движению вперед. Следует меньше спешить и больше доверять собственной интуиции – она подскажет правильное направление.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Кеназ
    День прояснения. Вы увидите новые возможности там, где раньше были сомнения.

  • Телец — руна Йера
    Равновесие и постоянство. Результаты ваших усилий начинают проявляться.

  • Близнецы — руна Ансуз
    Прислушайтесь к словам — совет или намек сегодня могут быть судьбоносными.

  • Рак — руна Беркана
    Время внутреннего обновления. Благоприятно для общения с близкими.

  • Лев — руна Соулу
    День силы и уверенности. Вы можете смело заявить о своих планах.

  • Дева — руна Ингуз
    Старые дела подходят к концу. Важно сохранять спокойствие.

  • Весы — руна Вуньо
    Гармония и легкость помогут принять правильное решение.

  • Скорпион – руна Турисаз
    Не стоит действовать резко. Наблюдение принесет больше пользы, чем активность.

  • Стрелец — руна Райдо
    События двигаются в правильном направлении – не останавливайтесь.

  • Козерог — руна Одал
    Опора на опыт и стабильность — ваше преимущество сегодня.

  • Водолей — руна Пертро
    Неожиданное совпадение или ситуация откроют новую перспективу.

  • Рыбы — руна Лагуз
    Интуиция и мягкость помогут найти нужное равновесие.

3 ноября 2025 года — день, когда стоит замедлиться, чтобы увидеть сущность вещей. Руны советуют: покой и внимательность к мелочам откроют путь к правильным решениям.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Как правило, последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком жалящего и никого не жалеющего Скорпиона — месяц «кусающих» энергий.

137
