Рунический гороскоп на 3 сентября 2025: Львам — ясность, Козорогам — защита

Руны — это знаки, отражающие более глубокие архетипы, которые действуют у нас каждый день. Сегодня они затрагивают темы видимости, защиты и внутреннего баланса. Посмотрите советы для вашего знака, которые подскажут, как лучше двигаться вперед.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Алгиз

Сегодня особенно важно почувствовать, кто стоит рядом. Ваша сила – в защите и взаимной поддержке.

Телец — руна Вуньо

Внутреннее удовольствие и гармония – ваш ресурс. Маленькие радости могут оказать большое влияние.

Близнецы — руна Йера

Плоды ваших усилий — на виду. Сегодня удачный день для подведения итогов.

Рак — руна Эйваз

Внутренняя структура и защита укрепляются. Не торопитесь, оставайтесь фокусированными.

Лев — руна Ансуз

Слово несет силу. Сегодня у вас есть ресурс ясности мысли — сформулируйте главное четко.

Дева — руна Турисаз

Защитите свое пространство. Иногда «нет» важнее, чем «да».

Весы — руна Феху

Внутреннее богатство — в окрыляющих вас ресурсах. Сконцентрируйтесь на том, что приносит рост.

Скорпион — руна Гебо

Равноправие в отношениях способно открыть настоящую силу. Взаимность – сила.

Стрелец — руна Соулу

В ясности – источник. Сегодня ваш свет – лучший проводник.

Козерог — руна Иса

Пауза дает ясность. Остановиться означает восстановиться и получить новое видение.

Водолей — руна Райдо

Движение — не всегда мгновенное. Сегодня соответствующее планирование приведет к результату.

Рыбы – руна Пердро

Неожиданное может принести что-нибудь важное. Прислушайтесь к знакам и доверьтесь судьбе.

3 сентября 2025 года руны советуют: сохраняйте ясность и внутреннюю силу, цените поддержку и не забывайте о важности паузы. Когда расслаблены и поняли, движение становится уверенным.

