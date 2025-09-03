ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
36
Время на прочтение
2 мин

Рунический гороскоп на 3 сентября 2025: Львам — ясность, Козорогам — защита

3 сентября – день, когда главные качества – это ясность видения и внутренняя устойчивость. Руны помогают: Львам — отыскать фокус в жизни, Козорогам — найти опору и защиту.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны — это знаки, отражающие более глубокие архетипы, которые действуют у нас каждый день. Сегодня они затрагивают темы видимости, защиты и внутреннего баланса. Посмотрите советы для вашего знака, которые подскажут, как лучше двигаться вперед.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен руна Алгиз
    Сегодня особенно важно почувствовать, кто стоит рядом. Ваша сила – в защите и взаимной поддержке.

  • Телец руна Вуньо
    Внутреннее удовольствие и гармония – ваш ресурс. Маленькие радости могут оказать большое влияние.

  • Близнецы руна Йера
    Плоды ваших усилий — на виду. Сегодня удачный день для подведения итогов.

  • Рак руна Эйваз
    Внутренняя структура и защита укрепляются. Не торопитесь, оставайтесь фокусированными.

  • Лев руна Ансуз
    Слово несет силу. Сегодня у вас есть ресурс ясности мысли — сформулируйте главное четко.

  • Дева руна Турисаз
    Защитите свое пространство. Иногда «нет» важнее, чем «да».

  • Весы руна Феху
    Внутреннее богатство — в окрыляющих вас ресурсах. Сконцентрируйтесь на том, что приносит рост.

  • Скорпион руна Гебо
    Равноправие в отношениях способно открыть настоящую силу. Взаимность – сила.

  • Стрелец руна Соулу
    В ясности – источник. Сегодня ваш свет – лучший проводник.

  • Козерог — руна Иса
    Пауза дает ясность. Остановиться означает восстановиться и получить новое видение.

  • Водолей — руна Райдо
    Движение — не всегда мгновенное. Сегодня соответствующее планирование приведет к результату.

  • Рыбы – руна Пердро
    Неожиданное может принести что-нибудь важное. Прислушайтесь к знакам и доверьтесь судьбе.

3 сентября 2025 года руны советуют: сохраняйте ясность и внутреннюю силу, цените поддержку и не забывайте о важности паузы. Когда расслаблены и поняли, движение становится уверенным.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением. Он считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

Дата публикации
Количество просмотров
36
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie