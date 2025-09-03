- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 36
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на 3 сентября 2025: Львам — ясность, Козорогам — защита
3 сентября – день, когда главные качества – это ясность видения и внутренняя устойчивость. Руны помогают: Львам — отыскать фокус в жизни, Козорогам — найти опору и защиту.
Руны — это знаки, отражающие более глубокие архетипы, которые действуют у нас каждый день. Сегодня они затрагивают темы видимости, защиты и внутреннего баланса. Посмотрите советы для вашего знака, которые подскажут, как лучше двигаться вперед.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Алгиз
Сегодня особенно важно почувствовать, кто стоит рядом. Ваша сила – в защите и взаимной поддержке.
Телец — руна Вуньо
Внутреннее удовольствие и гармония – ваш ресурс. Маленькие радости могут оказать большое влияние.
Близнецы — руна Йера
Плоды ваших усилий — на виду. Сегодня удачный день для подведения итогов.
Рак — руна Эйваз
Внутренняя структура и защита укрепляются. Не торопитесь, оставайтесь фокусированными.
Лев — руна Ансуз
Слово несет силу. Сегодня у вас есть ресурс ясности мысли — сформулируйте главное четко.
Дева — руна Турисаз
Защитите свое пространство. Иногда «нет» важнее, чем «да».
Весы — руна Феху
Внутреннее богатство — в окрыляющих вас ресурсах. Сконцентрируйтесь на том, что приносит рост.
Скорпион — руна Гебо
Равноправие в отношениях способно открыть настоящую силу. Взаимность – сила.
Стрелец — руна Соулу
В ясности – источник. Сегодня ваш свет – лучший проводник.
Козерог — руна Иса
Пауза дает ясность. Остановиться означает восстановиться и получить новое видение.
Водолей — руна Райдо
Движение — не всегда мгновенное. Сегодня соответствующее планирование приведет к результату.
Рыбы – руна Пердро
Неожиданное может принести что-нибудь важное. Прислушайтесь к знакам и доверьтесь судьбе.
3 сентября 2025 года руны советуют: сохраняйте ясность и внутреннюю силу, цените поддержку и не забывайте о важности паузы. Когда расслаблены и поняли, движение становится уверенным.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением. Он считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.