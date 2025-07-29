Рунический гороскоп на 30 июля 2025: Львам — мощный старт, Козерогам — внутреннее равновесие

Руны / © ТСН

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Руны — это древние символы, которые помогают прочитать скрытые тенденции и настроиться на правильную волну. 30 июля 2025 г. они открывают энергию обновления, действия и стабильности. Это день, когда следует смело начинать новые проекты и одновременно не забывать о внутреннем покое.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам зодиака

Овен (21 марта — 20 апреля)

Руна дня: "Соуло" — успех, ясность, победа

Сегодня вы получите заряд энергии и уверенности. Удачный момент, чтобы двигаться вперед без сомнений.

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Телец (21 апреля — 20 мая)

Руна дня: "Иса" - пауза, стабильность, концентрация

Прежде чем действовать, следует остановиться и проанализировать ситуацию. Это поможет избежать ошибок.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Руна дня: "Одал" — дом, наследие, корни

Сегодня важно уделить внимание семейным вопросам или завершить дела, связанные с собственностью.

Рак (22 июня — 22 июля)

Руна дня: "Турисаз" — защита, отпор, осторожность

Следует действовать осторожно и не поддаваться на провокации.

Лев (23 июля — 22 августа)

Руна дня: "Феху" — начало, ресурсы, прибыль

Удачный день для старта проекта или получения прибыли.

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Дева (23 августа — 22 сентября)

Руна дня: "Наутиз" — потребность, терпение, дисциплина

Не торопитесь — сейчас пора действовать взвешенно. Даже ограничения могут стать для вас поддержкой.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Руна дня: "Перто" — тайна, открытие, интуитивное понимание

Возможно получение неожиданной информации, которая поможет изменить ход событий.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Руна дня: "Вуньо" — радость, гармония, поддержка

Сегодня на первый план выходят положительные эмоции и взаимодействие с близкими.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Руна дня: "Эйваз" — выносливость, стойкость, защита

Ваши планы нуждаются в последовательности и терпении. Не бойтесь держаться своей стратегии.

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Козерог (22 декабря – 19 января)

Руна дня: "Гебо" — союз, равновесие, обмен

Удачный день для партнерства и уравновешенных решений. Сотрудничество принесет пользу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Руна дня: "Ингуз " — завершение, новый этап, плодородие

Пора завершить важное дело, чтобы открыть дверь для нового.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Руна дня: "Уруз" — сила, энергия, обновление

День предоставляет вам мощный ресурс для перемен. Используйте его на пользу себе.

30 июля — день, когда следует сочетать смелость в действиях и умение остановиться, чтобы увидеть более широкую картину. Руны подсказывают: баланс между стартом и стабильностью принесет самые лучшие результаты.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.