Рунический гороскоп на 30 сентября 2025: Ракам – поддержка, Стрельцам – ясность

Руны этого дня напоминают о потребности в гармонии, внимательности к знакам судьбы и вере в себя. Это время, когда можно увидеть результаты своих усилий и определить новые ориентиры.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Тейваз

День действий и ответственности. Ваша сила воли поможет решать сложный вопрос.

Телец — руна Йера

Итоги прошедших дней доставят чувство удовольствия. Хороший день для планирования.

Близнецы — руна Кеназ

Прозрение и новые идеи помогут увидеть решение.

Рак — руна Гебо

Поддержка от друзей и семьи станет основным источником сил.

Лев — руна Соулу

Ваша энергия сегодня особенно мощна. Используйте его для реализации задуманного.

Дева — руна Вуньо

День радости и гармонии. Уделите время тому, что действительно вдохновляет.

Весы — руна Ансуз

Слова и разговоры могут стать ключом к пониманию ситуации.

Скорпион — руна Турисаз

Не торопитесь. День нуждается в благоразумии и контроле эмоций.

Стрелец — руна Кеназ

Ясность мнений поможет принять верное решение. Действуйте уверенно.

Козерог — руна Эйваз

Выдержка и последовательность помогут вам оставаться на своем пути.

Водолей — руна Ингуз

Идеи, рожденные сегодня, обладают большим потенциалом.

Рыбы — руна Пердро

Судьба может подарить неожиданный шанс. Не бойтесь рискнуть.

30 сентября 2025 года руны подсказывают: пора действовать спокойно, но уверенно. Гармония, ясность и поддержка близких помогут завершить месяц на положительной ноте.

