Рунический гороскоп на 30 сентября 2025: Ракам – поддержка, Стрельцам – ясность

30 сентября станет днем эмоциональной стабильности и новых открытий. Раки получат поддержку от близких, а Стрельцы – ясность в важных решениях.

Руны

Руны / © ТСН

Руны этого дня напоминают о потребности в гармонии, внимательности к знакам судьбы и вере в себя. Это время, когда можно увидеть результаты своих усилий и определить новые ориентиры.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Тейваз
    День действий и ответственности. Ваша сила воли поможет решать сложный вопрос.

  • Телец — руна Йера
    Итоги прошедших дней доставят чувство удовольствия. Хороший день для планирования.

  • Близнецы — руна Кеназ
    Прозрение и новые идеи помогут увидеть решение.

  • Рак — руна Гебо
    Поддержка от друзей и семьи станет основным источником сил.

  • Лев — руна Соулу
    Ваша энергия сегодня особенно мощна. Используйте его для реализации задуманного.

  • Дева — руна Вуньо
    День радости и гармонии. Уделите время тому, что действительно вдохновляет.

  • Весы — руна Ансуз
    Слова и разговоры могут стать ключом к пониманию ситуации.

  • Скорпион — руна Турисаз
    Не торопитесь. День нуждается в благоразумии и контроле эмоций.

  • Стрелец — руна Кеназ
    Ясность мнений поможет принять верное решение. Действуйте уверенно.

  • Козерог — руна Эйваз
    Выдержка и последовательность помогут вам оставаться на своем пути.

  • Водолей — руна Ингуз
    Идеи, рожденные сегодня, обладают большим потенциалом.

  • Рыбы — руна Пердро
    Судьба может подарить неожиданный шанс. Не бойтесь рискнуть.

30 сентября 2025 года руны подсказывают: пора действовать спокойно, но уверенно. Гармония, ясность и поддержка близких помогут завершить месяц на положительной ноте.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

