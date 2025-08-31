ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Рунический гороскоп на 31 августа 2025: Раки испытания, Львы гармонии в отношениях.

31 августа – день, когда руны подсказывают важность сохранения внутренней силы и умения находить баланс во взаимоотношениях.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © pixabay.com

Руны помогают понять скрытые энергии дня и направить их на пользу себе. Сегодня они указывают на испытание для одних и чувство гармонии для других.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен - руна Райдо
    День благоприятен для движения и организованных шагов вперед.

  • Телец - руна Кеназ
    Прозрение и новые идеи подскажут путь к решению сложной ситуации.

  • Близнецы - руна Феху
    Фокус на ресурсах – материальных или внутренних. Есть шанс на выгодное предложение.

  • Рак - руна Наудиз
    Возможны задержки или вызовы. Это время, когда необходимо сохранять выдержку и учиться на ограничениях.

  • Лев – руна Гебо
    Гармония в отношениях и взаимная поддержка выведут вас на новый уровень.

  • Дева - руна Эйваз
    Внутренняя стойкость и мудрость помогут преодолеть препятствия.

  • Весы - руна Лагуз
    Интуиция ведет вас – доверяйте ощущениям, даже если логика говорит другое.

  • Скорпион – руна Пердро
    Ситуации могут раскрыть скрытые возможности. Случайности сегодня неслучайны.

  • Стрелец - руна Беркана
    День для обновления и заботы о себе или близких.

  • Козерог - руна Тейваз
    Честность и сила духа помогут получить уважение и результат.

  • Водолей – руна Соулу
    Энергия света дает вдохновение и очищение.

  • Рыбы - руна Йера
    Пора подвести итоги — вы увидите результаты своих усилий.

31 августа 2025 года следует сосредоточиться на поиске баланса, честности и поддержки. Руны напоминают: испытания делают нас сильнее, а гармоничные отношения надежной опорой.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением. Он считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

