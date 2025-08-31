Рунический гороскоп на 31 августа 2025: Раки испытания, Львы гармонии в отношениях.

Руны / © pixabay.com

Руны помогают понять скрытые энергии дня и направить их на пользу себе. Сегодня они указывают на испытание для одних и чувство гармонии для других.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен - руна Райдо

День благоприятен для движения и организованных шагов вперед.

Телец - руна Кеназ

Прозрение и новые идеи подскажут путь к решению сложной ситуации.

Близнецы - руна Феху

Фокус на ресурсах – материальных или внутренних. Есть шанс на выгодное предложение.

Рак - руна Наудиз

Возможны задержки или вызовы. Это время, когда необходимо сохранять выдержку и учиться на ограничениях.

Лев – руна Гебо

Гармония в отношениях и взаимная поддержка выведут вас на новый уровень.

Дева - руна Эйваз

Внутренняя стойкость и мудрость помогут преодолеть препятствия.

Весы - руна Лагуз

Интуиция ведет вас – доверяйте ощущениям, даже если логика говорит другое.

Скорпион – руна Пердро

Ситуации могут раскрыть скрытые возможности. Случайности сегодня неслучайны.

Стрелец - руна Беркана

День для обновления и заботы о себе или близких.

Козерог - руна Тейваз

Честность и сила духа помогут получить уважение и результат.

Водолей – руна Соулу

Энергия света дает вдохновение и очищение.

Рыбы - руна Йера

Пора подвести итоги — вы увидите результаты своих усилий.

31 августа 2025 года следует сосредоточиться на поиске баланса, честности и поддержки. Руны напоминают: испытания делают нас сильнее, а гармоничные отношения надежной опорой.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

