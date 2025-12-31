Рунический гороскоп на 31 декабря 2025: Овнам — итоги, Весам — гармония, Рыбам — спокойный переход

Руны / © Pexels

31 декабря руны указывают на день завершения цикла и внутренней настройки перед новым годом. Это пора подвести итоги, отпустить лишнее и сохранить энергию для следующего этапа. События не требуют рывков — важнее станут осознанные решения и теплые контакты.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 31 декабря

Овен — руна Йера

Итог проделанного. Вы видите результат усилий года и можете спокойно закрыть важную тему. День для завершения, а не стартов.

Телец — руна Отал

Дом и традиции. Семейные дела, праздничная атмосфера и чувство опоры помогут войти в новый год без напряжения.

Близнецы — руна Ансуз

Слова не имеют значения. Поздравления, разговоры и договоренности формируют настроение дня. Следует выбирать теплый и искренний тон.

Рак — руна Беркана

Забота и уют. День способствует близкому кругу, семейному теплу и эмоциональному восстановлению.

Лев — руна Соулу

Праздничный подъем. Вы можете стать источником позитива для других и настроить вечер без лишнего напряжения.

Дева — руна Кеназ

Составление и завершение мелочей. Хорошо подвести итоги, навести порядок и закрыть незаконченные дела.

Весы — руна Вуньо

Гармония и удовлетворенность. День несет приятные эмоции, легкость в общении и чувство баланса.

Скорпион — руна Альгиз

Защита границ. Следует выбирать безопасные форматы празднования и не втягиваться в споры. Покой важнее эмоций.

Стрелец — руна Райдо

Переход. Символическое движение в новый год — из-за дороги, смены планов или внутреннего решения.

Козерог — руна Феху

Ценность достигнутого. День напоминает о ресурсах, полученных за год, и о том, что следует взять с собой дальше.

Водолей — руна Дагаз

Смена состояния. Вы почувствуете внутренний перелом между старым и новым. День способствует обновлению настроения.

Рыбы — руна Лагуз

Плавный переход. Лучше разрешить событиям течь спокойно, без чрезмерных ожиданий. День для тишины и принятия.

Руны 31 декабря подчеркивают значение завершения как основы нового начала. Сегодня полезно отпустить лишнее, поблагодарить себя за пройденный путь и спокойно перейти в новый год с чувством опоры.

