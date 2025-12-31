- Дата публикации
Рунический гороскоп на 31 декабря 2025: Овнам — итоги, Весам — гармония, Рыбам — спокойный переход
31 декабря - момент подведения итогов и внутреннего перехода. Руночные символы советуют завершать год без спешки, сохраняя внимание к собственному состоянию и теплым связям с близкими.
31 декабря руны указывают на день завершения цикла и внутренней настройки перед новым годом. Это пора подвести итоги, отпустить лишнее и сохранить энергию для следующего этапа. События не требуют рывков — важнее станут осознанные решения и теплые контакты.
Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 31 декабря
Овен — руна Йера
Итог проделанного. Вы видите результат усилий года и можете спокойно закрыть важную тему. День для завершения, а не стартов.
Телец — руна Отал
Дом и традиции. Семейные дела, праздничная атмосфера и чувство опоры помогут войти в новый год без напряжения.
Близнецы — руна Ансуз
Слова не имеют значения. Поздравления, разговоры и договоренности формируют настроение дня. Следует выбирать теплый и искренний тон.
Рак — руна Беркана
Забота и уют. День способствует близкому кругу, семейному теплу и эмоциональному восстановлению.
Лев — руна Соулу
Праздничный подъем. Вы можете стать источником позитива для других и настроить вечер без лишнего напряжения.
Дева — руна Кеназ
Составление и завершение мелочей. Хорошо подвести итоги, навести порядок и закрыть незаконченные дела.
Весы — руна Вуньо
Гармония и удовлетворенность. День несет приятные эмоции, легкость в общении и чувство баланса.
Скорпион — руна Альгиз
Защита границ. Следует выбирать безопасные форматы празднования и не втягиваться в споры. Покой важнее эмоций.
Стрелец — руна Райдо
Переход. Символическое движение в новый год — из-за дороги, смены планов или внутреннего решения.
Козерог — руна Феху
Ценность достигнутого. День напоминает о ресурсах, полученных за год, и о том, что следует взять с собой дальше.
Водолей — руна Дагаз
Смена состояния. Вы почувствуете внутренний перелом между старым и новым. День способствует обновлению настроения.
Рыбы — руна Лагуз
Плавный переход. Лучше разрешить событиям течь спокойно, без чрезмерных ожиданий. День для тишины и принятия.
Руны 31 декабря подчеркивают значение завершения как основы нового начала. Сегодня полезно отпустить лишнее, поблагодарить себя за пройденный путь и спокойно перейти в новый год с чувством опоры.
