Рунический гороскоп на 31 июля 2025: Близнецам – ресурс через партнерство, Девам – момент ясности

Руны / © ТСН

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Руны – это символы мистических энергий, подсказывающих, как удачно пройти день. 31 июля дарит нам урок партнерства, ясности намерений и личного присутствия. Это не день случайностей: руны призывают к балансу между внешним движением и внутренним спокойствием, напоминая, что настоящие прорывы приходят из-за синергии и четкости.

Гороскоп по знакам зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Руна дня: "Совело" - успех, свет, целеустремленность

Сегодня ваш внутренний компас чист: двигайтесь уверенно к цели. Проявите чувство собственной силы – и успех сам найдет вас.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Руна дня: "Гебо" - обмен, партнерство, равновесие

Совместные действия будут приносить позитив: дайте и получите. Отношения становятся источником ресурсов, а не рутины.

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Близнецы (21 мая – 21 июня)

Руна дня: “Манназ” — люди, коллектив, взаимодействие

Сила команды или друзей могут открыть неожиданные возможности. Ваша идея важна — но большее значение имеет поддержка других.

Рак (22 июня – 22 июля)

Руна дня: "Отал" - наследие, территория, наследственность

Сегодня хорошо работать с тем, что имеет более глубокие корни: семья, дом, традиции. Они придают стабильность.

Лев (23 июля – 22 августа)

Руна дня: "Гагалаз" - очищение, трансформация

Неожиданные обстоятельства могут изъять лишнее — и это во благо. Пускать старое сейчас – значит освободить место для нового.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Руна дня: "Иса" - статика, пауза, концентрация

Если нужно принять решение – лучший шаг сейчас – спешка не дает ясности.

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Весы (23 сентября – 22 октября)

Руна дня: "Вуньо" - радость, счастье, легкость

Есть возможность выплеснуть положительную энергию в отношениях и проектах. Займитесь тем, что доставляет удовольствие – успех с радостью несет стойкость.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Руна дня: "Эйваз" - направленное движение, сотрудничество

Лучше всего действуете в тандеме. Даже небольшой союз может усилить ваше положение. Главное – доверие к партнеру.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Руна дня: "Турисаз" - защита, прямое действие

Открытые конфликты или четкие границы могут быть полезны. Отстаивайте пространство, но с уважением. Ваша осанка – ваша сила.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Руна дня: “Ингуз” — завершение, плодородие, новый цикл

Сегодня хороший день для завершения проекта и начала нового. Завершение — не конец, а старт чего лучшего.

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Водолей (20 января – 18 февраля)

Руна дня: "Пертро" - скрытое, шанс, интуиция

Следите за подсказками, приходящими «из ниоткуда». Иногда именно то, что не видно, влияет больше очевидного. Ищи знак – он рядом.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Руна дня: "Уруз" - внутренняя сила, выносливость, пробуждение

Внутренняя стабильность работает даже тогда, когда внешне все меняется. Доверьтесь своим силам и дождитесь внутреннего пробуждения.

31 июля – идеальный момент сочетать решительность и партнерство, силу и ясность. Руны подсказывают: если вы не одиноки в своей дороге, новая дверь открывается легче. Доверьтесь потоку партнерства и внутреннего знания и день принесет балансовый прорыв.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%.

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Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная тарологиня удивила прогнозу .