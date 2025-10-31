- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 360
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на 31 октября 2025: Девам — новый взгляд, Скорпионам — стабильность
31 октября — день, когда руны указывают на потребность в покое и ясности. Девы получат новый взгляд на ситуацию, а Скорпионы смогут ощутить почву под ногами и внутреннее равновесие.
Завершение месяца несет энергию подведения итогов и внутренней очистки. Руны советуют не спешить, а сосредоточиться на главном – на том, что действительно имеет смысл и приносит стабильность.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Тейваз
Сегодня важно действовать с честью и уверенностью – это укрепит вашу позицию.
Телец — руна Йера
Вы пожинаете плоды своих предыдущих усилий. Поблагодарите себя за выдержку.
Близнецы — руна Ансуз
Обращайте внимание на слова – совет или разговор может оказаться судьбоносным.
Рак — руна Беркана
Мягкая энергия дня поддерживает беспокойство, домашний уют и стабильность.
Лев — руна Соулу
Вы на волне вдохновения. День подходит для творческих и лидерских шагов.
Дева — руна Кеназ
Возникает новое видение. Что-то непонятное станет очевидным.
Весы — руна Вуньо
Гармония во взаимоотношениях возвращает веру в свои силы. День способствует примирению.
Скорпион — руна Одал
Возврат к стабильности. Опора на прошлое дает уверенность в настоящем.
Стрелец — руна Райдо
Движение вперед естественное и легкое. Даже маленький шаг ведет к цели.
Козерог — руна Ингуз
Что-нибудь старое завершается, чтобы родить новый цикл. Не цепляйтесь за прошлое.
Водолей — руна Перто
Неожиданная возможность или намек судьбы помогут изменить перспективу.
Рыбы — руна Лагуз
Интуиция становится вашим проводником. Не игнорируйте внутренний голос.
31 октября 2025 года — день тишины и внутреннего фокуса. Руны подсказывают: завершение месяца — это не финал, а лишь спокойный переход в новый цикл с большим осознанием.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.
Как правило, последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком жалящего и никого не жалеющего Скорпиона — месяц «кусающих» энергий.