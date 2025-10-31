Рунический гороскоп на 31 октября 2025: Девам — новый взгляд, Скорпионам — стабильность

Руны / © ТСН

Завершение месяца несет энергию подведения итогов и внутренней очистки. Руны советуют не спешить, а сосредоточиться на главном – на том, что действительно имеет смысл и приносит стабильность.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Тейваз

Сегодня важно действовать с честью и уверенностью – это укрепит вашу позицию.

Телец — руна Йера

Вы пожинаете плоды своих предыдущих усилий. Поблагодарите себя за выдержку.

Близнецы — руна Ансуз

Обращайте внимание на слова – совет или разговор может оказаться судьбоносным.

Рак — руна Беркана

Мягкая энергия дня поддерживает беспокойство, домашний уют и стабильность.

Лев — руна Соулу

Вы на волне вдохновения. День подходит для творческих и лидерских шагов.

Дева — руна Кеназ

Возникает новое видение. Что-то непонятное станет очевидным.

Весы — руна Вуньо

Гармония во взаимоотношениях возвращает веру в свои силы. День способствует примирению.

Скорпион — руна Одал

Возврат к стабильности. Опора на прошлое дает уверенность в настоящем.

Стрелец — руна Райдо

Движение вперед естественное и легкое. Даже маленький шаг ведет к цели.

Козерог — руна Ингуз

Что-нибудь старое завершается, чтобы родить новый цикл. Не цепляйтесь за прошлое.

Водолей — руна Перто

Неожиданная возможность или намек судьбы помогут изменить перспективу.

Рыбы — руна Лагуз

Интуиция становится вашим проводником. Не игнорируйте внутренний голос.

31 октября 2025 года — день тишины и внутреннего фокуса. Руны подсказывают: завершение месяца — это не финал, а лишь спокойный переход в новый цикл с большим осознанием.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

