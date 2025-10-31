ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Рунический гороскоп на 31 октября 2025: Девам — новый взгляд, Скорпионам — стабильность

31 октября — день, когда руны указывают на потребность в покое и ясности. Девы получат новый взгляд на ситуацию, а Скорпионы смогут ощутить почву под ногами и внутреннее равновесие.

Руны

Руны / © ТСН

Завершение месяца несет энергию подведения итогов и внутренней очистки. Руны советуют не спешить, а сосредоточиться на главном – на том, что действительно имеет смысл и приносит стабильность.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Тейваз
    Сегодня важно действовать с честью и уверенностью – это укрепит вашу позицию.

  • Телец — руна Йера
    Вы пожинаете плоды своих предыдущих усилий. Поблагодарите себя за выдержку.

  • Близнецы — руна Ансуз
    Обращайте внимание на слова – совет или разговор может оказаться судьбоносным.

  • Рак — руна Беркана
    Мягкая энергия дня поддерживает беспокойство, домашний уют и стабильность.

  • Лев — руна Соулу
    Вы на волне вдохновения. День подходит для творческих и лидерских шагов.

  • Дева — руна Кеназ
    Возникает новое видение. Что-то непонятное станет очевидным.

  • Весы — руна Вуньо
    Гармония во взаимоотношениях возвращает веру в свои силы. День способствует примирению.

  • Скорпион — руна Одал
    Возврат к стабильности. Опора на прошлое дает уверенность в настоящем.

  • Стрелец — руна Райдо
    Движение вперед естественное и легкое. Даже маленький шаг ведет к цели.

  • Козерог — руна Ингуз
    Что-нибудь старое завершается, чтобы родить новый цикл. Не цепляйтесь за прошлое.

  • Водолей — руна Перто
    Неожиданная возможность или намек судьбы помогут изменить перспективу.

  • Рыбы — руна Лагуз
    Интуиция становится вашим проводником. Не игнорируйте внутренний голос.

31 октября 2025 года — день тишины и внутреннего фокуса. Руны подсказывают: завершение месяца — это не финал, а лишь спокойный переход в новый цикл с большим осознанием.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Как правило, последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком жалящего и никого не жалеющего Скорпиона — месяц «кусающих» энергий.

