Рунический гороскоп на 4 августа 2025: Львам — творческий взлет, Рыбам — новый взгляд.

Руны / © ТСН

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Руны – это древние символы силы и мудрости, открывающие внутренний ресурс человека. Каждая руна несет собственное послание, помогающее понять, куда направить энергию дня. 4 августа они подчеркивают значение искренних намерений, сотрудничества и открытости к новому видению.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

Овен (21 марта – 20 апреля)

Руна дня: “Манназ” — общность, поддержка, коллективная сила

Ваша сила сегодня в окружающих вас людях. Объединяйтесь с теми, кто разделяет ваши ценности.

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Телец (21 апреля – 20 мая)

Руна дня: "Эйваз" - движение, адаптация, трансформация

День требует гибкости и готовности изменять направление, когда это необходимо.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Руна дня: "Пертро" - интуиция, тайна, шанс

Сегодня следует прислушиваться к знакам, которые не поддаются логическому объяснению.

Рак (22 июня – 22 июля)

Руна дня: "Тейваз" - воля, целеустремленность, мужество

Действуйте уверенно и не бойтесь отстаивать свою правоту.

Лев (23 июля – 22 августа)

Руна дня: "Кеназ" - творчество, свет, новое видение

Ваша идея сегодня может зажечь других. Не бойтесь делиться своим вдохновением.

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Дева (23 августа – 22 сентября)

Руна дня: "Хагалаз" - очищение, излом, новое начало

Отпустите лишнее, чтобы освободить место нового этапа.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Руна дня: "Соулу" - успех, внутренний свет, ясность

Ваши действия сегодня принесут положительный результат, если вы будете действовать искренне.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Руна дня: "Гебо" - равновесие, обмен, партнерство

День благоприятен для укрепления отношений и честного диалога.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Руна дня: "Йера" - результат, цикл, урожай

Завершайте начатое и подводите итоги.

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Козерог (22 декабря – 19 января)

Руна дня: "Уруз" - сила, самовосстановление, выносливость

Не бойтесь сложностей – у вас достаточно внутренних ресурсов, чтобы их преодолеть.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Руна дня: “Лагуз”— поток, интуиция, эмоциональный резонанс

Доверьтесь течению дня – интуиция подскажет правильное направление.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Руна дня: “Дагаз” - прозрение, рассвет, новый взгляд

Сегодня вы сможете увидеть ситуацию с совершенно иной перспективой.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная тарологиня удивила прогнозу .