- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 130
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на 4 августа 2025: Львам — творческий взлет, Рыбам — новый взгляд.
Руны этого дня помогут обрести баланс между внутренним светом и действием. 4 августа призывает соединить интуицию и четкие шаги по достижению гармонии.
Руны – это древние символы силы и мудрости, открывающие внутренний ресурс человека. Каждая руна несет собственное послание, помогающее понять, куда направить энергию дня. 4 августа они подчеркивают значение искренних намерений, сотрудничества и открытости к новому видению.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .
Овен (21 марта – 20 апреля)
Руна дня: “Манназ” — общность, поддержка, коллективная сила
Ваша сила сегодня в окружающих вас людях. Объединяйтесь с теми, кто разделяет ваши ценности.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Руна дня: "Эйваз" - движение, адаптация, трансформация
День требует гибкости и готовности изменять направление, когда это необходимо.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Руна дня: "Пертро" - интуиция, тайна, шанс
Сегодня следует прислушиваться к знакам, которые не поддаются логическому объяснению.
Рак (22 июня – 22 июля)
Руна дня: "Тейваз" - воля, целеустремленность, мужество
Действуйте уверенно и не бойтесь отстаивать свою правоту.
Лев (23 июля – 22 августа)
Руна дня: "Кеназ" - творчество, свет, новое видение
Ваша идея сегодня может зажечь других. Не бойтесь делиться своим вдохновением.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Руна дня: "Хагалаз" - очищение, излом, новое начало
Отпустите лишнее, чтобы освободить место нового этапа.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Руна дня: "Соулу" - успех, внутренний свет, ясность
Ваши действия сегодня принесут положительный результат, если вы будете действовать искренне.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Руна дня: "Гебо" - равновесие, обмен, партнерство
День благоприятен для укрепления отношений и честного диалога.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Руна дня: "Йера" - результат, цикл, урожай
Завершайте начатое и подводите итоги.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Руна дня: "Уруз" - сила, самовосстановление, выносливость
Не бойтесь сложностей – у вас достаточно внутренних ресурсов, чтобы их преодолеть.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Руна дня: “Лагуз”— поток, интуиция, эмоциональный резонанс
Доверьтесь течению дня – интуиция подскажет правильное направление.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Руна дня: “Дагаз” - прозрение, рассвет, новый взгляд
Сегодня вы сможете увидеть ситуацию с совершенно иной перспективой.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная тарологиня удивила прогнозу .