Рунический гороскоп на 4 июля 2025: Львам — действие, Девам — превращение, а Рыбам — мистическая подсказка

Руны / © ТСН

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Руны – это не просто символы, а мощные знаки, несущие ответы Вселенной. Они подсказывают, когда действовать, а когда – остановиться и услышать тишину.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен

Руна дня: "Тейваз" – это символ воли, целеустремленности и внутренней честности. Сегодня вам следует стоять за свои принципы и не избегать конфликта, если речь идет о справедливости.

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Телец

Руна дня: "Отала" - связана с домом, наследством и корнями. Удачный момент, чтобы позаботиться о семейных делах, восстановить связь с родными или сделать пространство вокруг более уютным.

Близнецы

Руна дня: "Ансуз" - знак слов, интуиции и вдохновения. Обратите внимание на повторяющиеся фразы, сны или случайные разговоры — там потребуется подсказка.

Рак

Руна дня: "Беркана" - символ нового начала, заботы и эмоционального обновления. Здравствуйте, чтобы простить, успокоить сердце и создать уют вокруг себя.

Лев

Руна дня: "Совело" - руна силы, ясности и победы Вы на пике энергии - используйте ее для важного шага.

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Дева

Руна дня: "Эйваз" - трансформация, исцеление, движение на более глубоких уровнях. Доверьтесь процессу перемен, даже если он кажется медленным — все созревает вовремя.

Весы

Руна дня: "Гебо" - знак обмена и взаимности. Сегодня ключом будет равноправное сотрудничество – не берите больше, чем готовы дать, и не жертвуйте сверх силы.

Скорпион

Руна дня: "Гагалаз" — сила разрушающей стихии, чтобы создать новое. Если что-то рушится — поблагодарите и отпустите. На освободившемся месте прорастет новое.

Стрелец

Руна дня: "Райдо" - путь, путешествие, движение. Ваши шаги важны, даже если маршрут незнаком. Доверяйте своему ритму и идите уверенно.

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Козерог

Руна дня: "Иса" - остановка, заморозка, пауза. Не форсируйте события – вам нужно время для анализа, тишины и стратегического покоя.

Водолей

Руна дня: "Уруз" - энергия силы, физической выносливости и отваги. День способствует активности, решительным действиям и прокачке личной силы.

Рыбы

Руна дня: "Пертро" - руна тайн, судьбы и глубинного знания. Обращайте внимание на знаки, синхронности, сны – ответ уже рядом, но увидит его только чувствующий.

Руны открывают путь — кому светлый и четкий, а кому таинственный и тихий. Слушайте себя, действуйте с намерением, и Вселенная обязательно даст ответ.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.