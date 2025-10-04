ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
19
Время на прочтение
2 мин

Рунический гороскоп на 4 октября 2025: Близнецы — новый опыт, Весы — гармония

4 октября станет днем равновесия, когда старое уступает новому. Близнецы откроют для себя новый опыт и вдохновение, а Весы ощутят гармонию и внутреннее спокойствие.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны этого дня символизируют обновление и поиск баланса. Важно не сопротивляться изменениям, ведь они открывают новые пути и восстанавливают энергию.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Тейваз
    День активных действий. Ваши решения сегодня могут определить будущий успех.

  • Телец — руна Йера
    Результаты ваших усилий становятся видимыми. Хорошее время для завершения дел.

  • Близнецы — руна Ансуз
    Новые знания, идеи или знакомства принесут пользу. Будьте открыты для опыта.

  • Рак — руна Эйваз
    Устойчивость и выдержка помогут преодолеть внутренние сомнения.

  • Лев — руна Соулу
    Энергия и уверенность ведут вас к признанию. День удачи и ясности.

  • Дева — руна Кеназ
    Инсайты помогут разобраться в ситуации. Время принятия мудрых решений.

  • Весы — руна Вуньо
    Гармония в делах и отношениях. Удачный день для восстановления внутреннего покоя.

  • Скорпион — руна Турисаз
    Не торопитесь реагировать – лучше наблюдайте. Терпение сейчас – ваша сила.

  • Стрелец — руна Райдо
    День благоприятен для путешествий, перемен и планирования будущего.

  • Козорог - руна Ингуз
    Новый этап в работе или проекте. Хороший день для начала важного дела.

  • Водолей – руна Гебо
    Взаимодействие с людьми даст неожиданные результаты. Удачное время для партнерства.

  • Рыбы - руна Лагуз
    Прислушайтесь к интуиции – она поможет избежать ложного шага.

4 октября 2025 года руны советуют открыться новому, доверять процессу и не бояться движения вперед. Это день, когда изменения приносят гармонию, а гармония ясность.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

Дата публикации
Количество просмотров
19
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie