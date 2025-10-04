- Дата публикации
Рунический гороскоп на 4 октября 2025: Близнецы — новый опыт, Весы — гармония
4 октября станет днем равновесия, когда старое уступает новому. Близнецы откроют для себя новый опыт и вдохновение, а Весы ощутят гармонию и внутреннее спокойствие.
Руны этого дня символизируют обновление и поиск баланса. Важно не сопротивляться изменениям, ведь они открывают новые пути и восстанавливают энергию.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Тейваз
День активных действий. Ваши решения сегодня могут определить будущий успех.
Телец — руна Йера
Результаты ваших усилий становятся видимыми. Хорошее время для завершения дел.
Близнецы — руна Ансуз
Новые знания, идеи или знакомства принесут пользу. Будьте открыты для опыта.
Рак — руна Эйваз
Устойчивость и выдержка помогут преодолеть внутренние сомнения.
Лев — руна Соулу
Энергия и уверенность ведут вас к признанию. День удачи и ясности.
Дева — руна Кеназ
Инсайты помогут разобраться в ситуации. Время принятия мудрых решений.
Весы — руна Вуньо
Гармония в делах и отношениях. Удачный день для восстановления внутреннего покоя.
Скорпион — руна Турисаз
Не торопитесь реагировать – лучше наблюдайте. Терпение сейчас – ваша сила.
Стрелец — руна Райдо
День благоприятен для путешествий, перемен и планирования будущего.
Козорог - руна Ингуз
Новый этап в работе или проекте. Хороший день для начала важного дела.
Водолей – руна Гебо
Взаимодействие с людьми даст неожиданные результаты. Удачное время для партнерства.
Рыбы - руна Лагуз
Прислушайтесь к интуиции – она поможет избежать ложного шага.
4 октября 2025 года руны советуют открыться новому, доверять процессу и не бояться движения вперед. Это день, когда изменения приносят гармонию, а гармония ясность.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
