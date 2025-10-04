Рунический гороскоп на 4 октября 2025: Близнецы — новый опыт, Весы — гармония

Руны / © ТСН

Реклама

Руны этого дня символизируют обновление и поиск баланса. Важно не сопротивляться изменениям, ведь они открывают новые пути и восстанавливают энергию.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Тейваз

День активных действий. Ваши решения сегодня могут определить будущий успех.

Телец — руна Йера

Результаты ваших усилий становятся видимыми. Хорошее время для завершения дел.

Близнецы — руна Ансуз

Новые знания, идеи или знакомства принесут пользу. Будьте открыты для опыта.

Рак — руна Эйваз

Устойчивость и выдержка помогут преодолеть внутренние сомнения.

Лев — руна Соулу

Энергия и уверенность ведут вас к признанию. День удачи и ясности.

Дева — руна Кеназ

Инсайты помогут разобраться в ситуации. Время принятия мудрых решений.

Весы — руна Вуньо

Гармония в делах и отношениях. Удачный день для восстановления внутреннего покоя.

Скорпион — руна Турисаз

Не торопитесь реагировать – лучше наблюдайте. Терпение сейчас – ваша сила.

Стрелец — руна Райдо

День благоприятен для путешествий, перемен и планирования будущего.

Козорог - руна Ингуз

Новый этап в работе или проекте. Хороший день для начала важного дела.

Водолей – руна Гебо

Взаимодействие с людьми даст неожиданные результаты. Удачное время для партнерства.

Рыбы - руна Лагуз

Прислушайтесь к интуиции – она поможет избежать ложного шага.

4 октября 2025 года руны советуют открыться новому, доверять процессу и не бояться движения вперед. Это день, когда изменения приносят гармонию, а гармония ясность.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.