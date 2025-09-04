ТСН в социальных сетях

Астрология
298
2 мин

Рунический гороскоп на 4 сентября 2025 г.: Тельцам — рост, а Рыбам следует прислушаться к интуиции

4 сентября — день, когда можно эффективно направить свою энергию и одновременно прислушиваться к глубинным потребностям. Руны обещают Тельцам благоприятный импульс для роста, а Рыбам особое внимание к интуиции.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © pixabay.com

Руны — это символы, указывающие на глубинные тренды дня. Сегодня важно совмещать активность и чувственный баланс. Ниже прогноз для каждого знака Зодиака с практическими подсказками на день.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен руна Эйваз
    Внутренняя сила помогает стойко стоять даже в неожиданных ситуациях. Это день защиты собственного ресурса и силы.

  • Телец руна Ингуз
    Благоприятное время посеять идеи. Ваша инициатива может привести к значительным результатам в будущем.

  • Близнецы руна Наутиз
    Возможны преграды, но именно они помогают расти в силе воли. Сосредоточенность – ваш ресурс.

  • Рак руна Рейдо
    Сегодня вы можете найти баланс в любом движении. Обдуманные шаги приведут к прогрессу.

  • Лев руна Беркана
    День для обновления и роста. Сосредоточьтесь на уходе – за собой или своими идеями.

  • Дева руна Эйваз

Символ глубины и выносливости.

  • Весы руна Феху
    День, когда можно создать новые ресурсы как материальные, так и духовные. Уложите правильно.

  • Скорпион руна Соулу
    Внутренний свет помогает сориентироваться. Его энергия – ключ к ясности и силе.

  • Стрелец руна Манназ
    Поддержка и взаимодействие с другими сегодня преобладают. Вы – часть цепи, а не отдельная.

  • Козерог — руна Лагуз
    Интуитивная открытость ведет к уместным решениям. Слушайте интуицию, не сопротивляйтесь движению.

  • Водолей руна Пердро
    Сегодня могут открыться неожиданные пути. Будьте открыты к шансам и тайнам.

  • Рыбы руна Дагаз
    Переломный момент: просветление и новый взгляд на ситуацию возможны именно сегодня.

4 сентября 2025 года – день, когда руны призывают нас использовать свою жизненную энергию с внутренней ясностью. Тельцы растут, Рыбы слышат глубину, другим двигаться, обдумывать и доверять.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

298
