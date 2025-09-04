- Дата публикации
Рунический гороскоп на 4 сентября 2025 г.: Тельцам — рост, а Рыбам следует прислушаться к интуиции
4 сентября — день, когда можно эффективно направить свою энергию и одновременно прислушиваться к глубинным потребностям. Руны обещают Тельцам благоприятный импульс для роста, а Рыбам особое внимание к интуиции.
Руны — это символы, указывающие на глубинные тренды дня. Сегодня важно совмещать активность и чувственный баланс. Ниже прогноз для каждого знака Зодиака с практическими подсказками на день.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Эйваз
Внутренняя сила помогает стойко стоять даже в неожиданных ситуациях. Это день защиты собственного ресурса и силы.
Телец — руна Ингуз
Благоприятное время посеять идеи. Ваша инициатива может привести к значительным результатам в будущем.
Близнецы — руна Наутиз
Возможны преграды, но именно они помогают расти в силе воли. Сосредоточенность – ваш ресурс.
Рак — руна Рейдо
Сегодня вы можете найти баланс в любом движении. Обдуманные шаги приведут к прогрессу.
Лев — руна Беркана
День для обновления и роста. Сосредоточьтесь на уходе – за собой или своими идеями.
Дева — руна Эйваз
Символ глубины и выносливости.
Весы — руна Феху
День, когда можно создать новые ресурсы как материальные, так и духовные. Уложите правильно.
Скорпион — руна Соулу
Внутренний свет помогает сориентироваться. Его энергия – ключ к ясности и силе.
Стрелец — руна Манназ
Поддержка и взаимодействие с другими сегодня преобладают. Вы – часть цепи, а не отдельная.
Козерог — руна Лагуз
Интуитивная открытость ведет к уместным решениям. Слушайте интуицию, не сопротивляйтесь движению.
Водолей — руна Пердро
Сегодня могут открыться неожиданные пути. Будьте открыты к шансам и тайнам.
Рыбы — руна Дагаз
Переломный момент: просветление и новый взгляд на ситуацию возможны именно сегодня.
4 сентября 2025 года – день, когда руны призывают нас использовать свою жизненную энергию с внутренней ясностью. Тельцы растут, Рыбы слышат глубину, другим двигаться, обдумывать и доверять.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
