Рунический гороскоп на 4 сентября 2025 г.: Тельцам — рост, а Рыбам следует прислушаться к интуиции

Руны — это символы, указывающие на глубинные тренды дня. Сегодня важно совмещать активность и чувственный баланс. Ниже прогноз для каждого знака Зодиака с практическими подсказками на день.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Эйваз

Внутренняя сила помогает стойко стоять даже в неожиданных ситуациях. Это день защиты собственного ресурса и силы.

Телец — руна Ингуз

Благоприятное время посеять идеи. Ваша инициатива может привести к значительным результатам в будущем.

Близнецы — руна Наутиз

Возможны преграды, но именно они помогают расти в силе воли. Сосредоточенность – ваш ресурс.

Рак — руна Рейдо

Сегодня вы можете найти баланс в любом движении. Обдуманные шаги приведут к прогрессу.

Лев — руна Беркана

День для обновления и роста. Сосредоточьтесь на уходе – за собой или своими идеями.

Дева — руна Эйваз

Символ глубины и выносливости.

Весы — руна Феху

День, когда можно создать новые ресурсы как материальные, так и духовные. Уложите правильно.

Скорпион — руна Соулу

Внутренний свет помогает сориентироваться. Его энергия – ключ к ясности и силе.

Стрелец — руна Манназ

Поддержка и взаимодействие с другими сегодня преобладают. Вы – часть цепи, а не отдельная.

Козерог — руна Лагуз

Интуитивная открытость ведет к уместным решениям. Слушайте интуицию, не сопротивляйтесь движению.

Водолей — руна Пердро

Сегодня могут открыться неожиданные пути. Будьте открыты к шансам и тайнам.

Рыбы — руна Дагаз

Переломный момент: просветление и новый взгляд на ситуацию возможны именно сегодня.

4 сентября 2025 года – день, когда руны призывают нас использовать свою жизненную энергию с внутренней ясностью. Тельцы растут, Рыбы слышат глубину, другим двигаться, обдумывать и доверять.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

